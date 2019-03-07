«Салават Юлаев» вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 3:2. Уфимская команда вышла в полуфинал Восточной конференции КХЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Матч прошел в Магнитогорске и закончился в овертайме со счетом 2:1 в пользу уфимской команды. Все три шайбы забросили игроки «Салавата» — Филип Ларсен и Владимир Ткачев в чужие ворота, а Юха Метсола в свои.



