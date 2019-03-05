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Уфимский «Роскомснаббанк» утвердил фонд отложенной премии в размере 3 млн рублей

10:47, 05.03.2019
Уфимский «Роскомснаббанк» утвердил фонд отложенной премии в размере 3 млн рублей
Фото: google.ru/maps/скриншот

Совет директоров ПАО «Роскомснаббанк» (бывший «Башкомснаббанк») утвердил размер фонда отложенной премии за 2018 год. Он составил 3,3 млн рублей.

Заседание было проведено 4 марта, говорится в сообщении, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации. На нем присутствовало 6 из 7 членов.

Напомним, что по итогам 2017 года убыток банка вырос в 6 раз и составил более 2 млрд рублей. По данным на 1 января 2019-го этот показатель сократился до 1,2 млрд рублей.

Справка

Отложенная премия — премия, которая выплачивается через определенный период времени либо по достижении перспективных целей; средство удержания ключевых сотрудников.

АналитикаЭкономикаБанки Башкортостан
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