Радий Хабиров поздравил женщин с 8 Марта во время приготовления пельменей

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил жительниц РБ с Международным женским днем. Видеозапись опубликовала супруга руководителя региона Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram.

Во время своей речи Хабиров месил тесто для лепки пельменей с картошкой «по маминому рецепту».

«Хочу угостить своих родных пельменями с картошкой по рецепту моей мамы. Очень вкусные. И хотел поздравить всех женщин с 8 Марта», — сказал он.

Также врио главы РБ зачитал четверостишия из стихотворения Эдуарда Асадова.

Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с 8 Марта.