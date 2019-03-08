Радий Хабиров поздравил женщин с 8 Марта во время приготовления пельменей
Врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил жительниц РБ с Международным женским днем. Видеозапись опубликовала супруга руководителя региона Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram.
Во время своей речи Хабиров месил тесто для лепки пельменей с картошкой «по маминому рецепту».
«Хочу угостить своих родных пельменями с картошкой по рецепту моей мамы. Очень вкусные. И хотел поздравить всех женщин с 8 Марта», — сказал он.
Также врио главы РБ зачитал четверостишия из стихотворения Эдуарда Асадова.
Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с 8 Марта.ОбществоВласть Башкортостан
комментарии