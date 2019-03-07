Следком выявил еще один эпизод получения взятки бывшим зампрокурора Башкирии

Следственные органы выявили еще один факт получения взятки бывшим зампрокурора Башкирии Олегом Горбуновым.

Ранее Горбунову было предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взяток в размере 10 млн рублей за прекращение уголовного дела, возбужденного против чиновников мэрии.

Согласно новым сведениям, следователи установили, что Горбунов получил 3 млн рублей за аналогичные действия. В связи с этим в отношении экс-зампрокурора возбуждено новое уголовное дело, рассказала представитель СУ СКР Светлана Петренко.

Наряду с Горбуновым к уголовной ответственности привлечены восемь лиц, в том числе бывшие заместитель начальника управления прокуратуры РБ Артур Шаретдинов и прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин.

Напомним, сегодня стало известно, что экс-зампрокурора Башкирии Олег Горбунов останется под арестом до июня.