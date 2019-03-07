Новости общества

09:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Следком выявил еще один эпизод получения взятки бывшим зампрокурора Башкирии

09:32, 07.03.2019
Следком выявил еще один эпизод получения взятки бывшим зампрокурора Башкирии
Фото: sledcom.ru

Следственные органы выявили еще один факт получения взятки бывшим зампрокурора Башкирии Олегом Горбуновым.

Ранее Горбунову было предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взяток в размере 10 млн рублей за прекращение уголовного дела, возбужденного против чиновников мэрии.

Согласно новым сведениям, следователи установили, что Горбунов получил 3 млн рублей за аналогичные действия. В связи с этим в отношении экс-зампрокурора возбуждено новое уголовное дело, рассказала представитель СУ СКР Светлана Петренко.

Наряду с Горбуновым к уголовной ответственности привлечены восемь лиц, в том числе бывшие заместитель начальника управления прокуратуры РБ Артур Шаретдинов и прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин.

Напомним, сегодня стало известно, что экс-зампрокурора Башкирии Олег Горбунов останется под арестом до июня.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров