Дорожники Башкирии рассказали, какие дороги отремонтируют в 2019 году

Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии опубликовал список региональных и межмуниципальных дорог, которые планируется отремонтировать. Всего дорожники рассчитывают обновить 241,9 км.

По данным ведомства, в 2019 году благоустроят не только региональные трассы и городские улицы, но и участки, на которые выделяются деньги из Дорожного фонда республики.

«В соответствии с бюджетным законодательством у каждого муниципалитета существует муниципальный дорожный фонд, за счет которого также проводятся работы по ремонту автодорог местного значения», — говорится в сообщении комитета.

Согласно списку, в этом году планируется отремонтировать участки следующих дорог:

Уфа — Дмитриевка

Уфа — Чишмы

Подъезд к с. Зубово

8-ое марта — Алексеевка

Подлесное — Талалаевка — Большой Куганак

Стерлитамак — Красноусольский

Стерлитамак — Раевский

Полный список дорог, которые подлежат ремонту, здесь.