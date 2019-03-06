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Дорожники Башкирии рассказали, какие дороги отремонтируют в 2019 году

14:14, 06.03.2019
Дорожники Башкирии рассказали, какие дороги отремонтируют в 2019 году
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии опубликовал список региональных и межмуниципальных дорог, которые планируется отремонтировать. Всего дорожники рассчитывают обновить 241,9 км.

По данным ведомства, в 2019 году благоустроят не только региональные трассы и городские улицы, но и участки, на которые выделяются деньги из Дорожного фонда республики.

«В соответствии с бюджетным законодательством у каждого муниципалитета существует муниципальный дорожный фонд, за счет которого также проводятся работы по ремонту автодорог местного значения», — говорится в сообщении комитета.

Согласно списку, в этом году планируется отремонтировать участки следующих дорог:

  • Уфа — Дмитриевка
  • Уфа — Чишмы
  • Подъезд к с. Зубово
  • 8-ое марта — Алексеевка
  • Подлесное — Талалаевка — Большой Куганак
  • Стерлитамак — Красноусольский
  • Стерлитамак — Раевский

Полный список дорог, которые подлежат ремонту, здесь.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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