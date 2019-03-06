Башкирский карикатурист высмеял поражение «Ак Барса» от «Авангарда»

Известный башкирский художник Камиль Бузыкаев опубликовал в Instagram карикатуру, посвященную поражению казанского хоккейного клуба «Ак Барс» в матче с «Авангардом» в рамках серии первого раунда Кубка Гагарина.

На картинке снежный барс, в честь которого названа команда из Татарстана, изображен поверженным на земле. Над ним стоит насмехающийся петух с ножницами в руках, отсылающий к «Авангарду», где талисманом команды является ястреб.

В соцсетях пользователи скептически отнеслись к новой карикатуре Бузыкаева, отметив, что это «жестко и немного не по-соседски».

Напомним, после поражения от «Авангарда» сезон для «Ак Барса» оказался завершен. «Авангард» вышел в полуфинал КХЛ.