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Башкирский карикатурист высмеял поражение «Ак Барса» от «Авангарда»

08:22, 06.03.2019 12
Башкирский карикатурист высмеял поражение «Ак Барса» от «Авангарда»
Фото: instagram.com/artbeton

Известный башкирский художник Камиль Бузыкаев опубликовал в Instagram карикатуру, посвященную поражению казанского хоккейного клуба «Ак Барс» в матче с «Авангардом» в рамках серии первого раунда Кубка Гагарина.

На картинке снежный барс, в честь которого названа команда из Татарстана, изображен поверженным на земле. Над ним стоит насмехающийся петух с ножницами в руках, отсылающий к «Авангарду», где талисманом команды является ястреб.

В соцсетях пользователи скептически отнеслись к новой карикатуре Бузыкаева, отметив, что это «жестко и немного не по-соседски».

Напомним, после поражения от «Авангарда» сезон для «Ак Барса» оказался завершен. «Авангард» вышел в полуфинал КХЛ.

СпортХоккейОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    в чем известность этого клоуна?! Хватит пиарить бездарей
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  • Анонимно 06 марта
    Скоро салавата рядом с барсом подрисует.
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  • Анонимно 06 марта
    Очень не красиво поступил. Спорт есть спорт!!! Сегодня они проиграли и ничего страшного. В следующем сезоне будут сильнее.
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  • Анонимно 06 марта
    Башкирские братья комплексуют
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  • Анонимно 06 марта
    Бузыкаев-татарин. В данной карикатуре он отобразил факт, но, по моему, не очень удачно (а может , удачно?).
    Надеюсь , на следующий год у Бузыкаева будет карикатура с победным грозным барсом, а не с этим игрушечным пухлым барсом.
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  • Анонимно 06 марта
    Все как обычно. Противостояние Казани и Уфы искуственно поддерживается только одной стороной - башкирской. Вечный комплекс перед более успешной, красивой и богатой Казанью никак не дает им покоя.

    То же самое касается и хоккея. "Ак Барс" уже давным давно был флагманом российского хоккея, когда эти клоуны посмотрели на коров соседа и стали переманивать наших хоккеистов туда
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    Анонимно 06 марта
    по Вашему ответу, у Вас явная неприязнь к башкирам. Камиль абзый - татарин, и этот шарж - на данный этап "реалии в АБ и не более". Глянь его карикатуры - там всем прилично достает, но никто в ответку не кичиться " красивой жизнью и успешностью". Да, АБ - трехкратный, наш любимый клуб! Без спорно, но факт остается фактом.
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    Анонимно 08 марта
    Это точно
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  • Анонимно 06 марта
    Есть люди. Хорошие и плохие. И нет разницы кем он себя считает по национальности.
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  • Анонимно 06 марта
    Карикатура по делу, проиграли инде. Обижаться и злиться, да ещё поминая национальность автора карикатуры, думаю не стоит. :)
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  • Анонимно 06 марта
    Ау барс всегда был и будет выше салата!!!!то что в этом сезоне произошло ...просто дали возможность другим попробовать!
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  • Анонимно 10 марта
    Каждый раз открывая комментарии в новостях Реального времени или Бизнес онлайн, тоннами вижу комментарии о злобных башкирах, завистливых и пакостливых, которые порочат имя славной богатой сытой и успешной Казани. Не умеют они ничего, кроме забирать себе чужое, и татарское записывать своим. Как они это могут, они же только с ветки слезли?...
    Ребят, вам лечиться надо, от комплексов своих, и особенно от мании величия.
    А карикатура это такой вид искусства, от него не принято брюзжать слюной на окружающих, особенно на братьев в своих. Где вы вообще увидели здесь национальности???
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