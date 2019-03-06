Башкирский карикатурист высмеял поражение «Ак Барса» от «Авангарда»
Известный башкирский художник Камиль Бузыкаев опубликовал в Instagram карикатуру, посвященную поражению казанского хоккейного клуба «Ак Барс» в матче с «Авангардом» в рамках серии первого раунда Кубка Гагарина.
На картинке снежный барс, в честь которого названа команда из Татарстана, изображен поверженным на земле. Над ним стоит насмехающийся петух с ножницами в руках, отсылающий к «Авангарду», где талисманом команды является ястреб.
В соцсетях пользователи скептически отнеслись к новой карикатуре Бузыкаева, отметив, что это «жестко и немного не по-соседски».
Напомним, после поражения от «Авангарда» сезон для «Ак Барса» оказался завершен. «Авангард» вышел в полуфинал КХЛ.СпортХоккейОбществоКультура БашкортостанТатарстан
комментарии
Надеюсь , на следующий год у Бузыкаева будет карикатура с победным грозным барсом, а не с этим игрушечным пухлым барсом.
То же самое касается и хоккея. "Ак Барс" уже давным давно был флагманом российского хоккея, когда эти клоуны посмотрели на коров соседа и стали переманивать наших хоккеистов туда
Ребят, вам лечиться надо, от комплексов своих, и особенно от мании величия.
А карикатура это такой вид искусства, от него не принято брюзжать слюной на окружающих, особенно на братьев в своих. Где вы вообще увидели здесь национальности???