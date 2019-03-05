Кадровый переворот в Башкирии: пришествие команды soft skills, или Кто сработался с Хабировым?

Новички и старые лица в «сборной» врио главы РБ

Радий Хабиров возглавляет Башкортостан почти пять месяцев. За это время более-менее реальные очертания обрела команда врио главы РБ, состоящая как из прежних республиканских чиновников, так и из «красногорских». Уфимские политологи Дмитрий Казанцев, Сергей Семенов и экономист Константин Кузьминых рассказывают о том, как новая власть пытается совершить модернизацию региона через кадровую политику, попутно вспоминая особенности кадровой деятельности предшественников Хабирова. Подробнее — в авторском обзоре, написанном экспертами для «Реального времени».

Ставший без малого пять месяцев назад (11 октября 2018 года) новым руководителем Башкирии Радий Хабиров с первых дней своего возвращения в республику дал понять чиновникам, что жить теперь им будем интересно, но нелегко. Высокий темп работы, заданный врио главы региона, выдержали далеко не все местные кадры. В первые месяцы нахождения Хабирова у руля региона добровольно подало в отставку все башкирское правительство. Из его состава только половина была принята на работу вновь, а премьер-министр Рустэм Марданов попросил врио главы Башкирии о переводе из системы госслужбы в банковскую сферу, что вскоре и произошло.

Впрочем, Хабиров не стал устраивать тотальную чистку предыдущей команды башкирского Белого дома, заявив курс на консолидацию — но с условием, что с ним останутся только те, кто готов сопереживать людям и выкладываться на своем профессиональном поприще на все сто. В реальности этого смогли добиться порядка четверти членов прежней чиновничьей братии.

Крепкие хозяйственники Рахимова, хамитовские антагонисты Бабая и широкий фронт Хабирова

В кадровой политике постсоветской Башкирии выделяются три периода. Первый — это период руководства республикой Муртазой Рахимовым (1993—2010 годы), который действовал в специфической исторической ситуации зарождающегося в стране федерализма. Негативное влияние распада СССР в республике смягчалось самостоятельной политикой ее руководства. Новые для республиканской власти задачи госуправления практически всеми сторонами жизни региона (вплоть до финансирования федеральных структур, «брошенных» тогдашним российским руководством) решались в целом успешно. Большое значение имела и кадровая политика.

Откуда брались кадры? Не следуя идеологическим трендам, Рахимов широко привлекал опытных управленцев советского времени. С другой стороны, отказ от идеологизации (членство в КПСС) открыл дорогу многим профессионалам, в том числе из сфер образования, науки, культуры, ранее не имевшим шансов без номенклатурного прошлого работать на госслужбе. Производственник, хорошо знакомый с жизнью села, Рахимов активно привлекал к системе госуправления руководителей предприятий промышленности и сельского хозяйства. Были созданы и некоторые механизмы подготовки кадров — Башкирская академия госслужбы и управления при президенте РБ (БАГСУ), отделения (факультеты) госуправления в вузах, молодежные организации. Но эффективным и стабильным источником кадрового обеспечения они так и не стали.

Башкирская академия госслужбы и управления при президенте РБ (БАГСУ), отделения (факультеты) госуправления в вузах эффективным и стабильным источником кадрового обеспечения так и не стали. Фото bagsurb.ru



Большие изменения в общественной жизни страны в начале XXI века, завершение формирования системы федерального госуправления создали новые условия и поставили новые задачи перед управленцами республики. Эти задачи вышли на первый план при следующим руководителе региона Рустэме Хамитове (2010—2018 годы), от которого местное население ожидало качественного рывка вперед во всех сферах экономики и общей модернизации региона.

Сначала линия на определенное обновление кадров и методов их работы была вполне оправданной. Но затем выявилась тенденция решать ряд вопросов «наоборот» по отношению к предыдущему периоду. На должности назначались люди, смещенные ранее не за «оппозиционность», а чаще всего за плохую работу или серьезные нарушения. Они снова не справлялись. Вообще, началась постоянная смена кадров, «команда» главы РБ так и не появилась.

Существовали проекты кадрового резерва по партийной линии «Кадровый резерв — профессиональная команда страны». Можно откровенно сказать, что партийным проектом в республике никто не занимался, он был мертворожденным. За ним последовал более успешный проект — Школа российской политики в РБ. ШРП была открыта в сентябре 2010 года на базе Уфимского филиала РГСУ. Проект продолжает действовать до сих пор, но в сильном кадровом резерве прошлая республиканская администрация не нуждалась, а Хамитов даже не подразумевал формирование сильной команды для региона, потому молодежь, вышедшая из ШРП, не встретила поддержки прошлых властей. Многие выпускники не нашли себя в республиканской политике, но добились результатов за пределами региона. Единицы, уверенные в себе, идя по жизни без поддержки органов власти, добились результатов в своем регионе. Но у основной массы закрепилось понимание, что должности стоят денег или родственных связей.

С октября 2012 года был открыт Республиканский центр кадрового тестирования, который также не стал кузницей кадров. После этого последовал еще один проект — портал «Кадры республики» с многообещающим описанием, что ресурс направлен на создание кадрового резерва органов власти, поиск амбициозных, креативных молодых людей, способных работать на благо нашего края. Но самое свежее обновление информации о наборе кадров на сайте проекта датируется 2015 годом.

Наконец, глава республики и его правительство начали жить вообще как-то по отдельности. Плюсом кадровой политики этого периода можно считать более широкое привлечение на республиканский уровень кадров из Уфы (раньше этот «лифт» работал слабо), но различные кадровые проекты не дали значительного эффекта. Система подготовки кадров в общем так и не сложилась. Тем более что «кадровый динамизм», как прозвали некоторые политологи стиль управления предыдущей региональной власти, породил в чиновничьей среде неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие инициативы и недоверие к собственному начальству. Вследствие чего вместо реальной работы многие ведомства стали «закрываться бумажками», готовя многочисленные отчеты вместо реальных дел.

Хамитов не задумывался о важности формирования сильной команды для региона. Фото glavarb.ru

Кадровая политика третьего руководителя постсоветской Башкирии, Радия Хабирова, началась достаточно продуктивно, хотя и в нестандартной манере для назначенных Кремлем представителей губернаторского корпуса. С первых дней нового руководства врио главы региона, с одной стороны, призвал всех к консолидации и преемственности кадров, с другой, жестко заявил, что госаппарат должен выкладываться на полную в своей работе. В ходе ревизии дел выявились факты аффилированности госструктур с рядом коммерческих организаций, явное обогащение на госсобственности. В итоге ряд бывших членов правительства РБ и руководителей сейчас привлечены к уголовной ответственности, среди них вице-премьер, курирующий земельные и имущественные отношения Евгений Гурьев.

Хорошее знание республики и опыт работы на высшем российском уровне и в таком специфическом регионе, как Подмосковье, позволили Хабирову привлекать кадры из нескольких источников. Первый — опытные работники прежнего состава, в том числе и из первого постсоветского периода. Преемственность политики — очень важный и позитивный момент. Второе — привлечение, повышение новых кадров из районов РБ и из Уфы, соединение двух источников кадров прошлого времени. Третье — специалисты, известные Радию Хабарову по опыту его работы в Москве и Московской области.

Теперь хочется скорее увидеть оптимальное соединение в работе кадров, привлеченных из всех источников, а также создание системы подготовки и привлечения новых. Со вторым аспектом в РБ предстоит большая работа. Ни БАГСУ, ни соответствующие отделения вузов республики пока не стали эффективными «кузницами кадров». Тут нужна большая системная работа. Не вполне виден и эффект от общероссийских и республиканских кадровых проектов.

Лучшие практики регионов страны: от «золотой сотни» до резерва Высшей школы экономики

Если брать примеры прогрессивных регионов, то на Ямале и в Татарстане практикуются конкурсы во все государственные органы власти: аппараты, министерства, государственные комитеты, агентства, управления, инспекции, палаты. Губернаторские кадровые проекты «Золотая сотня» нацелены на преобразование и развитие регионов. Руководители этих регионов хотят увидеть в своей будущей смене людей, способных различать свои и чужие идеи, уметь уверенно «смотреть в глаза», желающих профессионально управлять, и на на формирование интеллектуальных и эмоциональных компетенций подопечных они выделяют не один десяток миллионов рублей в год.

Следует отметить, что во многих российских городах имеется городской кадровый резерв, например, в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Тюмени и т. д. Образец программы поддержки профессионального развития сотрудников и кадрового резерва Высшей школы экономики вызывает уважение. Сотрудники, включенные в группу высокого профессионального потенциала, имеют возможность получения стартового гранта, снижения преподавательской нагрузки, прохождения стажировки в зарубежном университете, участия в стратегических сессиях, семинарах, конкурсах, учебных тренингах, методических мастерских и встречах с ведущими экспертами и руководителями университета.

Региональные органы власти размещают вакансии на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров. Можно отметить, что предлагаются мизерные зарплаты для молодых специалистов, средние зарплаты для начальников отделов и заместителей глав администраций районов с обязательным двухгодичным стажем. Вакансии со всей России с зарплатой более 50 тыс. рублей можно пересчитать по пальцам. По Башкирии размещены всего 100 вакансий, самые высокооплачиваемые из них — заместителя главы администрации района (две вакансии, 2%) с заработной платой от 48 тыс. до 55 тыс. рублей, для 41% вакансий предлагается зарплата до 16 тыс. рублей, для 39% — от 16 тыс. до 25 тыс. рублей, для остальных 18% — от 25 тыс. до 35 тыс. рублей. Зарплаты от 35 до 48 тыс. рублей не представлены ни одной вакантной должностью. Отсюда следует, что подавляющее большинство вакансий составляют должности с маленькой зарплатой или обязательно требуется стаж государственного служащего от двух лет и более, что сужает круг заинтересованных лиц.

Глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев стал руководителем Управления главы РБ по общественно-политическому развитию. Фото gorobzor.ru

Вместо голой башкирской земли: новые лидеры с навыками soft skills

Модернизация региона невозможна без прогрессивной кадровой политики. Существующая система совершенствования кадровой политики не развивается из-за уверенности «стариков» в собственной незаменимости и неуверенности молодых в карьерном росте. Сложилась тенденция, когда люди, заняв пост, вначале поработают, потом решают в основном свои личные вопросы, а дела государственные идут своим чередом: ведь никто не уволит, а если уволят, то можно жить с «накопленными» сбережениями или за деньги устроиться на лучшую должность.

Но реальное время неумолимо движется вперед. Необходима не только мобилизация элит, но и сильная команда госаппарата с хорошей скамейкой запасных. Опыт субъектов РФ показывает, что только те руководители, кто обращал внимание на стратегическую работу с кадрами, успешно строят политическую карьеру на федеральном уровне.

Башкирии нужны лидеры, которые могут вести за собой, достигать результатов, формировать эффективные команды, исследующие прорывной опыт регионов и рынок инноваций, обладающие навыками soft skills (гибкие навыки, — прим. ред.). Традиционно soft skills относят к числу интеллектуальных навыков для достижения целей: самоменеджмент личности, умение убеждать, находить подход к людям, лидировать, межличностное общение, ведение переговорных процессов, работа в команде, личностное развитие, управление временем, эрудированность, креативность и т. п.

При этом чем выше вы взбираетесь по карьерной лестнице, тем бо́льшую роль играют интеллектуальные навыки в вашей жизни, в то время как профессиональные отходят на второй план. Ведь чем выше занимаемый пост, тем большее количество подчиненных и сотрудников могут проконсультировать руководителя по всевозможным вопросам.

Кстати говоря, многие недооцененные раньше опытные управленцы получили новые назначения на госслужбу, сработавшись с Радием Хабировым. Среди примеров такого рекрутирования — популярный среди горожан глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев, который стал руководителем Управления главы РБ по общественно-политическому развитию, а его замом назначили Азата Бадранова, известного среди актива молодежи республики в качестве лидера Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге — общественной организации, поддерживающей местные кадры на федеральном уровне.

Депутат Госсобрания — Курултая и уфимский предприниматель, бывший глава Молодежной палаты РБ Николай Самойленко возглавил Иглинский район. Фото asmo-rb.ru

Аппаратчик со стажем, бывший глава администрации Кировского района Уфы Динар Халилов получил должность мэра города Салават. Депутат Госсобрания — Курултая и уфимский предприниматель, бывший глава Молодежной палаты РБ Николай Самойленко возглавил Иглинский район, а соседний с ним Кушнаренковский район получил главу из партийной среды, бывшего руководителя регионального исполкома «Единой России» Руслана Гизатуллина. Член Общественной палаты России и республики Рустам Исхаков возглавил Бураевский район.

Повышение получила и министр семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленара Иванова, ставшая в прошлом году вице-премьером республиканского Кабмина, а ее заму Юрию Мельникову досталось кресло и.о. главы ведомства.

Радий Хабиров приблизил к себе и попавших в опалу у предыдущей региональной власти выходцев из республики, уехавших в Подмосковье (так называемые красногорские, — прим. ред.). Экс-депутат Госсобрания и бывший руководитель Уфимского филиала РГСУ Рустем Ахмадинуров, создавший кадровый проект «Школа российской политики в РБ», в новом году получил должность руководителя регионального исполкома «Единой России», а бывший пресс-секретарь первого президента республики Рахимова, известный медиаменеджер Ростислав Мурзагулов стал отвечать за информационную политику в Башкирии, получив должность генерального директора объединенной структуры государственных СМИ — «Башинформ».

При новых властях некоторые опытные депутаты Госсобрания вышли на передний план республиканской политики. Так, активный законодатель, вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов в конце прошлого года возглавил рабочую группу по реализации послания врио главы республики и негласно стал исполнять роль полпреда Башкирии в соседних субъектах РФ и Москве.

Вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов возглавил рабочую группу по реализации послания врио главы республики и негласно стал исполнять роль полпреда Башкирии в соседних субъектах РФ и Москве. Фото bash.news



Общественный деятель республики, руководившая национально-культурной автономией татар Башкортостана, Римма Утяшева, которую бывшая региональная администрация попыталась «слить» на прошлых партийных «праймериз», после прихода Хабирова была поддержана башкирским руководством «Единой России». Она стала депутатом Госсобрания (второй раз) вместо Ильдара Нафикова, который, в свою очередь, возглавил Абзелиловский район. Также депутатский мандат Ирека Ялалова, ставшего сенатором в Совете федерации, отдали главному редактору «Уфимских ведомостей» Галине Ишмухаметовой.