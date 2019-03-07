«Сложно, но мы справимся»: прокурором Башкирии станет сын экс-прокурора Бугульмы?

На пост главы надзорного ведомства в Уфе Юрий Чайка предложил выходца из Татарстана Камиля Кашаева

Играет на баяне и владеет приемами рукопашной. Выпускник Казанского университета, сын экс-прокурора Бугульмы и гособвинитель по делу «ЮКОСа» Камиль Кашаев может стать прокурором Башкортостана. Как выяснило «Реальное время», в ближайшее время депутатам Госсобрания республики предложат поддержать его кандидатуру по представлению генпрокурора РФ Юрия Чайки. Дальше — решение за президентом страны. Новому прокурору Башкирии придется разгребать последствия коррупционной зачистки ведомства. «Реальному времени» удалось дозвониться до кандидата.

Зампрокурора — в СИЗО, прокурор ждет назначения в Курган



Формально пост главы прокуратуры Башкирии еще занят. Однако прокурор РБ Андрей Назаров уже рекомендован на ту же должность в Курганской области — облдума поддержала его кандидатуру 21 января. Осталось дождаться указа президента РФ.

В Уфу Назаров был назначен в 2013 году, до этого четыре года занимал пост прокурора Дагестана. Именно при нем в республике менялась власть, и при нем же дошло до антикоррупционной «зачистки» надзорного ведомства сотрудниками ФСБ — под арестом оказались трое сотрудников, включая бывшего первого зампрокурора РБ Олега Горбунова. Его обвиняют в получении 10 млн рублей от бывшего вице-мэра Уфы по строительству — за прекращение уголовного преследования.

Вот такое наследство ожидает нового прокурора республики. На это место прочили нескольких претендентов, включая зампрокурора Московской области, уроженца Уфы Андрея Ганцева и прокурора Ярославской области Дмитрия Попова. Отбор был серьезный. Кандидатура выходца из Татарстана появилась далеко не сразу.

Сегодня журналисту «Реального времени» подтвердили в Госсобрании РБ — представление Чайки по кандидатуре государственного советника юстиции 3-го класса Камиля Кашаева уже поступило.

— Первоначально депутаты рассмотрят представление генпрокурора России на заседании профильного комитета Государственного собрания. Затем на президиуме вопрос о согласовании кандидатуры Камиля Кашаева для назначения на должность прокурора Республики Башкортостан будет внесен в повестку ближайшего пленарного заседания Государственного собрания, которое запланировано на 21 марта, – прокомментировал ситуацию председатель парламента республики Константин Толкачев.





Ху из мистер Кашаев?

Камилю Кашаеву — 45 лет. Генеральское звание получил в 33 года, раньше всех в России, с гордостью рассказал «Реальному времени» его отец, заслуженный юрист Татарстана Альберт Кашаев, в прошлом — прокурор Алексеевского района и Бугульмы, а ныне руководитель региональной организации ветеранов прокуратуры РТ.

Родился будущий генерал в 1973 году в райцентре Базарные Матаки в Татарстане. В детстве Камиль хорошо играл на баяне — ходил в музыкальную школу вместе с младшим братом. Позже увлекся борьбой — в соревнованиях не участвовал, тренировался для себя.

В Бугульме окончил школу с математическим уклоном, а поступать решил на юрфак, по стопам отца. «Тревожное было время — 90-е, мы тогда выходных не знали. Работа была сложная и ответственная. И он ее сознательно выбрал», — говорит Альберт Давлетович Кашаев.

В 1995 году Камиль Кашаев окончил Казанский госуниверситет и приступил к работе помощником прокурора Азнакаевского района. В Москве работает почти 20 лет — с того времени, как в ноябре 99-го получил перевод в Генпрокуратуру РФ на должность прокурора отдела управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам ГП РФ. В январе 2006 года занял пост замначальника управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.

Сейчас занимает пост замначальника уголовно-судебного управления — начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ.

В 2007 году добился пожизненного срока для экс-сотрудника службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина. В ходе нескольких судебных процессов Мособлсуд установил причастность обвиняемого к пяти убийствам, в числе жертв — мэр Нефтеюганска Владимир Петухов, и к трем покушениям.

В том же 2007-м в соавторстве с Владимиром Бессарабовым выпустил книгу «Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина».

В 2010-м поддерживал обвинение в Верховном суде Дагестана по делу об убийстве гендиректора местной гостелерадиокомпании.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» II степени, Почетной грамотой генерального прокурора Российской Федерации.

В собственности прокурора — «Харлей Дэвидсон»

Среди силовиков в Татарстане ходил слух о женитьбе Камиля Кашаева на дочке (в другой версии — внучке) Аклима Мухаметзянова, возглавлявшего «Татнефть» в 1980—1990 годах, позже назначенного замминистра нефтяной промышленности — начальником центра общественных связей. Отец Кашаева эту информацию не подтверждает — говорят, родство с семьей бывшего «генерала» не столь близкое, как кому-то хотелось бы… «Сын всего добился сам!» — говорит Альберт Давлетович.

Отметим, что в 2012 году супруга прокурора Камиля Кашаева также привлекла внимание журналистов — поскольку задекларировала доход в 74 млн рублей. Сам Кашаев тогда пополнил бюджет семьи на 4,7 млн рублей. Для сравнения: в 2018-м прокурор отчитался о доходе на 2,87 млн рублей, его жена — на 493 тысячи рублей.

Из личного имущества у кандидата в прокуроры РБ и отца троих детей — только мотоцикл «Харлей Дэвидсон» и автоприцеп, а в пользовании — квартира 331 кв. м, находящаяся в собственности у супруги. У нее же — автомобиль «Порше Кайен» и сразу три машино-места, а также два нежилых помещения. Двое старших детей владеют равными долями на участок 0,5 га, жилой дом 380 кв. м, баню и хозпостройки.

Вопрос с назначением сына на должность в Уфе Кашаев-старший (на фото слева) комментировать не стал. Фото instagram.com/tatarstanproc



«Сложно, но мы справимся»

Вопрос с назначением сына на должность в Уфе Кашаев-старший комментировать не стал. Сказал, что ничего об этом не знает, а сын в таких вопросах все давно решает сам. «Сложнейший регион. Там сейчас новый глава, порядок наводить надо — искоренять коррупцию! Это сегодня больной вопрос не только для органов прокуратуры. С развала Союза это началось», — считает отец кандидата.

«Реальному времени» удалось дозвониться и до самого Камиля Кашаева. Он не стал опровергать информацию о представлении в адрес Госсобрания Башкортостана, но дал понять — комментарии преждевременны. Лишь на словах про сложную обстановку в ведомстве региона обронил фразу: «Сложно, но мы справимся».

…Среди наград сотрудника Генпрокуратуры РФ Кашаева есть и благодарность председателя Госсовета РТ, вынесенная в марте 2013 года. Как утверждают источники «Реального времени», в тот момент Камиль Альбертович рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост… прокурора Татарстана.