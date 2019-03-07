ЦБ отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка»

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Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка», головной офис которого расположен в Уфе.

Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг опубликован на сайте ЦБ 7 марта.

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, ключевым направлением деятельности «Роскомснаббанка» было финансирование строительных проектов через кредитование компаний, принадлежащих партнерам бенефициаров банка и лицам, с ними связанным. Функционирование такой модели обеспечивалось, в первую очередь, за счет привлечения средств физических лиц. «Банк России проводил с кредитной организацией работу по снижению принимаемых рисков, банком был разработан план мероприятий по диверсификации активов. Фактическое неисполнение банком показателей этого плана привело к тому, что объем кредитования строительных проектов превысил размер капитала «Роскомснаббанка» более чем в 3 раза», — говорят в ЦБ.

Также в Банке России отмечают, что в деятельности уфимского банка отмечались недобросовестные действия менеджмента, связанные с участием в операциях, «направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды». Так, «Роскомснаббанк» принимал вклады населения под повышенную ставку в пользу клиента-юридического лица и направлял их на выдачу займов ряду компаний. А выдача вкладов клиентам производилась за счет вновь привлеченных средств населения. При этом банк проводил агрессивную рекламу. Банк России был вынужден организовать внеплановую проверку кредитной организации, которая, по источникам издания, завершилась в конце февраля.



Напомним, «Роскомснаббанк» был учрежден в Башкирии в 1991 году как КБ «Башкомснаббанк». Позже акционеры переименовали его в «Роскомснаббанк». Основную клиентскую базу банка составляли государственные, муниципальные и унитарные предприятия, вузы РБ, а также торговые сети и другие организации.

Флюр Галлямов, один из акционеров банка и председатель его правления с 2001 года, является депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан и членом «Единой России». На сайте парламента Башкирии, в частности, указывается, что Галлямов, помимо множества почетных наград, отмечен знаками «За заслуги в развитии банковского дела в России» и «За многолетний и добросовестный труд в банковской сфере России».

Ранее «Реальное время» обращало внимание на резкое снижение капитала, значительный убыток и ухудшение нормативов «Роскомснаббанка» по результатам работы в январе 2019 года.