Замминистра культуры Башкирии перешел на работу в мэрию Уфы

Руководителем управления культуры Уфы назначен Шамиль Абдраков. О кадровых перестановках рассказал мэр Ульфат Мустафин на оперативном совещании в горадминистрации во вторник, 5 марта.

Градоначальник признался, что давно знаком с Абдраковым, находится с ним в прекрасных отношениях, поэтому лично пригласил его на работу. На своем посту Абдраков сменил Исламетдина Мамбетова.

Ранее Шамиль Абдраков занимал кресло заместителя министра культуры Башкирии, работая в должности с 2013 года. До этого руководил Салаватским музыкальным колледжем, трудился в комитете по делам молодежи в администрации Мелеузовского района и Мелеуза.

Напомним, также на сегодняшнем совещании в мэрии Мустафин поручил составить и внедрить в работу график очистки тротуаров от снега.