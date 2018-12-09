Башкирская неделя: решение по шиханам, конфликт в Белорецке и аэропорт в честь литератора

События недели в Башкортостане: пиррова победа Хабирова, крупнейшие компании республики и Марданов под крылом Набиуллиной

На минувшей неделе врио главы Башкирии Радий Хабиров разрубил гордиев узел споров вокруг БСК и шиханов. Компания получит Куштау взамен Торатау. Решение восприняли неоднозначно. Третий конфликт в Зауралье с межнациональным подтекстом: в Белорецке местных мужчин возмутило поведение приезжего (таджика или чеченца). Вскоре после внедрения в Башкирии системы мониторнинга негатива в соцсетях «Инцидент менеджмент» то же самое сделали власти Татарстана. Голосование по аэропортам завершилось, уфимская воздушная гавань обрела имя. Власти столицы планируют запустить реновацию, капитана БК «Уфимец» обвинили в харассменте, а Элвина Грея наградил Курултай. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Лысую на Долгую

В пятницу, 7 декабря, стало известно, что врио главы Башкортостана Радий Хабиров нашел решение одной из главных проблем республики этого года. Он договорился с Башкирской содовой компанией (БСК) по поводу гор-шиханов. Выяснилось, что новый «башлык» не допустит передачи предприятию шиханов Торатау и Юрактау (каждую гору местные часто называют Лысой). Однако для этого ему придется отдать «Соде» третью гору — Куштау (ее называют Долгой), которая не имеет охранного статуса. Еще недавно БСК отказывалась переключиться на эту гору, объясняя свой отказ неподходящим составом сырья. Теперь же компания согласилась. И известняк неожиданно подошел для производства.

Ряд политологов посчитал это событие победой Хабирова. Ему удалось решить вопрос, который долго был главной болью предыдущий главы Башкирии Рустэма Хамитова.

Однако другие специалисты склонны воспринимать ситуацию как прокол чиновника, поскольку многим жителям решение покажется неверным. В республике многие выступают за защиту всех шиханов.

Выяснилось, что новый «башлык» не допустит передачи предприятию шиханов Торатау и Юрактау (каждую гору местные часто называют Лысой). Однако для этого ему придется отдать «Соде» третью гору — Куштау (ее называют Долгой), которая не имеет охранного статуса. Фото ru.wikipedia.org



Сам Хабиров четко выразил свое видение ситуации в Facebook.

«Я принял решение — эту бесконечную жвачку «отдам — не отдам» прекратить. Эти горы — достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде», — написал он.

При этом в республике имеется и такой взгляд на ситуацию: БСК заранее хотела получить самую большую гору. Якобы вся инфраструктура (дороги, канатная дорога с вангонетками) расположена близко к Куштау. Сторонники этой теории считают, что весь шум вокруг Торатау был направлен на фиксирование внимания экологов и других защитников шиханов именно на тех горах, взамен которых потом можно будет получить желанную Долгую.

Топ-100 компаний Башкирии

Аналитики «Реального времени» составили рейтинг 100 крупнейших компаний Башкирии по выручке. Отдельные предприятия поднялись в топе, другие опустились или совсем вылетели из «хит-парада».

На первом месте осталась «Башнефть», выручка которой выросла на 17% — до 558,5 млрд рублей. На вторую строчку поднялось ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС). Его выручка выросла в 3,5 раза, до 176,6 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров ООО «Башнефть-Розница», достигшее 100,1 млрд рублей выручки, тем самым подняв собственную планку на 53%.

По общему обороту первой сотни компаний экономика Башкирии выросла на 20,5%, до 2,062 трлн рублей.

На вторую строчку поднялось ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС). Его выручка выросла в 3,5 раза, до 176,6 млрд рублей. Фото vbashkortostane.gazprom.ru

Бытовой/межнациональный конфликт

Во вторник, 4 декабря, в Белорецке произошел очередной инцидент, который с некоторой оговоркой можно отнести к межнациональным конфликтам. Перепалка между уроженцем Таджикистана (по другим данным Чечни) и студентом из Межгорья вылилась в оскорбление башкир. Это возмутило местных молодых людей. От избиения гостя республики спасла полиция. Однако толпа не выпускала дежурный автомобиль. Башкирские джигиты требовали извинений перед башкирским народом от приезжего парня. Обидчик извинился.

Эксперты считают главной причиной участившихся межнациональных конфликтов на востоке республики (драка с чеченцами в Темясово, проблемы с курдами в Сибае) следствием социально-экономических проблем в Зауралье. При этом политтехнолог, эксперт по межнациональным отношениям Раис Тайбугин назвал инцидент в Белорецке скорее бытовым.

Зампред БОО «Башкорт» Руслан Габбасов выразил мнение, что после Темясово башкирская молодежь почувствовала силу решать некоторые проблемы самостоятельно.

Марданов ушел к Набиуллиной

В понедельник, 3 декабря, власти Башкирии официально объявили об отставке премьер-министра РБ Рустэма Марданова. Радий Хабиров подчеркнул, что просил главу регионального правительства остаться и решение уйти принадлежит лично Рустэму Хабибовичу.

В тот же день подтвердилась и информация о переходе экс-премьера в Центробанк. Пока Марданов возглавил Уральское главное управление Банка России. Однако, по слухам, это временное назначение, после которого уроженка Уфы Эльвира Набиуллина возьмет «счетовода» в центральный аппарат ЦБ.

Эксперты уже назвали назначение Марданова «понижением». При этом все отмечают, что Центробанк можно рассматривать как хороший «запасной аэродром». В то же время экс-премьера называют сильным специалистом: его переход будет полезен для банковской системы ЦБ.

В правительстве Башкирии объявили об отставке министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой. Фото glavarb.ru

Министр ошибок

В тот же понедельник в правительстве Башкирии объявили об отставке министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой. Ее место временно занял Айбулат Хажин. Одновременно появились сообщения, что экс-министр возглавит Институт развития образования РБ. Сотрудники института выступили с протестами. Они недовольны не только скандалами с ошибками Шафиковой в соцсетях. В учреждении убеждены, что чиновница не умеет общаться с подчиненными в уважительной манере (по слухам, именно поэтому министра отправили в отставку). Коллектив ИРО РБ создал петицию против «безграмотного» и «авторитарного» ректора.

«Инцидент» для людей или для чиновников?

Башкирский политолог Дмитрий Казанцев и экономист Константин Кузьминых проанализировали для «Реального времени» систему «Инцидент менеджмент», которую запустил Радий Хабиров. Сервис обкатывают еще в нескольких регионах РФ.

Эксперты отмечают, что за первые несколько недель ее работы в Башкирии она успела основательно потрепать нервы уже не одному десятку чиновников, от республиканского до местного уровней.

Они также верят, что при продолжении функционирования система может совершить «тихую кадровую революцию». «Инцидент» в состоянии избавить республику от неэффективных чиновников.

Любопытно, что следом за Башкирией систему решили внедрить и власти Татарстана. При том, что Хабиров регулярно напоминает о равнении на соседнюю республику, в этом случае, похоже, Казань решила взять пример с Уфы.

Сервис обкатывают еще в нескольких регионах РФ. Фото commons.wikimedia.org / Alisher Hasanov

Аэропорт им. Карима

Минувшая неделя поставила точку в голосовании за «Великие имена России». Общественная палата РФ подвела итоги проекта. В Уфе 49% проголосовавших выбрали для аэропорта имя литератора Мустая Карима. Теперь новые названия для 47 аэропортов страны должны быть утверждены президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что в Башкирии возникли жаркие споры относительно того, кто более достоин дать свое имя воздушным воротам Уфы: поэт и писатель Мустай Карим или летчик Муса Гареев. Злые языки поговаривают, что советский литератор победил благодаря лоббистским ресурсам внука — Тимербулата Каримова, который приходится зятем главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Реновация в «Черняге»

Мэрия Уфы задумала грандиозный проект реновации. Начать снос ветхого и устаревшего жилья для постройки нового городские власти собираются в Черниковке.

Новый градоначальник Ульфат Мустафин рассказал, что главным направлением его деятельности является создание комфортной городской среды. Об этом он сообщил на встрече с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

Кроме того, в городской мэрии произошли кадровые перестановки. Назначены замглавы администрации по строительству и архитектуре и глава управления капстроительства. Эти посты заняли Аскат Хайруллин и Андрей Осипов. А директор канала «Вся Уфа» Алина Сулейманова получила кресло замглавы администрации по связям с общественностью и СМИ. В муниципальном телеканале ее место займет Азамат Альмухаметов.

В то же время в мэрии рассказали о средней зарплате. По данным властей, в Уфе этот показатель по итогам 2017 года составил 42,3 тысячи рублей. Сообщение вызвало ироничные усмешки в соцсетях: большинство вспоминало анекдот о средней температуре по больнице.

В Уфе певцу Радику Юльякшину, известному под псевдонимом Элвин Грей, вручили высшую награду Всемирного курултая башкир. Фото Дмитрия Резнова

Глава Межгорья, Элвин Грей и Артем Исаков



В начале недели капитан баскетбольного клуба «Уфимец» Артем Исаков стал фигурантом скандала. Танцовщица из группы поддержки клуба «АлтайБаскет» обвинила его в харассменте.

В начале недели суд отправил под домашний арест главу администрации ЗАТО Межгорье Виктора Панченко. ФСБ подозревает чиновника в злоупотреблении полномочиями.

Первым заместителем полпреда Башкирии при президенте России назначен Андрей Федоров. Он работал с Хабировым в администрации президента РФ. По информации «Реального времени», его готовят к назначению на должность полпреда РБ взамен «хамитовского кадра».

Суд начал банкротство двух предприятий ГК «Давлеканово». Позже появилась информация о приостановке молочного производства компании.

Спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев заявил, что новая система тарифов за вывоз мусора приведет к существенному росту платежей для населения. По прогнозу госкомитета по тарифам республики, для горожан плата составит около 108 рублей с человека в месяц. Для сельской местности этот показатель составит 155 рублей в месяц.

В Уфе певцу Радику Юльякшину, известному под псевдонимом Элвин Грей, вручили высшую награду Всемирного курултая башкир — медаль «Ал да нур сәс халҡыңа!» («Неси людям солнца свет!»).