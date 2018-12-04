В администрации Уфы произошли кадровые перестановки

В мэрии Уфы произошли кадровые изменения в строительной сфере. Об этом сообщил глава города Ульфат Мустафин на оперативном совещании в администрации города.

Заместителем главы администрации Уфы по строительству и архитектуре назначен бывший генеральный директор «Башкортостаннефтезаводстроя» Аскат Хайруллин. Также руководителем управления капитального строительства администрации Уфы стал бывший начальник производственного отдела «Фонда жилищного строительства» Андрей Осипов.

Напомним, ранее экс-заместитель главы администрации Уфы по строительству и архитектуре Артур Хромец написал заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник планирует переехать в Москву, где будет работать в крупной корпорации. Экс-начальник управления капитального строительства уфимской администрации Марат Гареев в настоящее время находится под следствием.