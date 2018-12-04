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В мэрии Уфы рассказали о средней зарплате по городу

08:06, 04.12.2018
В мэрии Уфы рассказали о средней зарплате по городу
Фото: скриншот

На оперативном совещании в мэрии Уфы озвучили показатели средней зарплаты по городу.

В рамках доклада начальник отдела государственной статистики Уфы Оксана Даянова сообщила, что средняя заработная плата в городе составила 42,3 тыс. рублей. Данные приводятся за 2017 год.

По словам Даяновой, средняя номинальная оплата труда выросла на 8,2%. Уфа по зарплате находится на четвертом месте среди 13 городов-миллионников, уступая Екатеринбургу, Красноярску и Нижнему Новгороду.

Напомним, ранее стало известно, что среднемесячная заработная плата в Казани увеличилась по итогам 9 месяцев 2018 года на 10,1% и составила 43,2 тыс. рублей.

ЭкономикаФинансы Башкортостан
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