В мэрии Уфы рассказали о средней зарплате по городу

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На оперативном совещании в мэрии Уфы озвучили показатели средней зарплаты по городу.

В рамках доклада начальник отдела государственной статистики Уфы Оксана Даянова сообщила, что средняя заработная плата в городе составила 42,3 тыс. рублей. Данные приводятся за 2017 год.

По словам Даяновой, средняя номинальная оплата труда выросла на 8,2%. Уфа по зарплате находится на четвертом месте среди 13 городов-миллионников, уступая Екатеринбургу, Красноярску и Нижнему Новгороду.

Напомним, ранее стало известно, что среднемесячная заработная плата в Казани увеличилась по итогам 9 месяцев 2018 года на 10,1% и составила 43,2 тыс. рублей.