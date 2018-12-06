Реновация в Уфе начнется с микрорайона Черниковка

Проект реновации в Уфе стартует в начале 2019 года с микрорайона Черниковка.

Планируется, что власти города начнут постепенный снос малоэтажных домов, в том числе старых жилых строений. По словам заместителя председателя Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Артема Ковшова, данный проект является пилотным для Уфы.

«Смотрим, что получается у застройщиков по бизнес-плану. Предварительно бизнес-план положительный. Мы «просчитывали» несколько кварталов. Я пока не могу назвать сумму, но проект для застройщика — с учетом срока реализации от 5 до 7 лет — будет прибыльным», — пояснил он РБК.

Ковшов также отметил, что о реновации пятиэтажек речь не идет, поскольку это «тяжелая финансовая модель», которая предполагает также «серьезные вливания со стороны государства».

В начале следующего года должен быть принят федеральный закон, который затем будет дополнен конкретными механизмами на региональном уровне. Сейчас старт реновации сдерживает отсутствие нормативно-правовой базы.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в нынешних реалиях к программе реновации готовы только пять регионов страны. Среди них Татарстан и Башкирия.