Бывший премьер-министр Башкирии Марданов возглавил Уральское ГУ Банка России

Бывший премьер-министр Башкортостана Рустэм Марданов возглавил Уральское главное управление Центробанка РФ.

«Приказом председателя Банка России с 5 декабря 2018 года начальником Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Марданов Рустэм Хабибович», — сообщается на сайте Банка России.



Сегодня Рустэм Марданов покинул пост премьер-министра Башкирии. Сообщалось, что он перейдет на работу в систему Центрального банка РФ.

Рустэм Марданов занимал должность премьер-министра Башкирии с ноября 2015 года. В качестве возможного претендента на его место источники «Реального времени» называют Рината Баширова, который сейчас является замруководителя администрации главы РБ.