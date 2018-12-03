Понижение или «запасной аэродром»? После Урала экс-премьеру Башкирии прочат место в Москве

Радий Хабиров простился со своим нелояльным премьером, новую должность которого называют промежуточной

Премьер-министр Башкортостана Рустэм Марданов покинул свой пост — власти республики официально объявили об этом на оперативном совещании правительства. Как и прогнозировали источники «Реального времени», Марданов переходит на работу в систему Центробанка. Сообщается, что он возглавит уральский главк ЦБ. Подробнее о том, что представляет собой новая сфера деятельности башкирского экс-премьера и как она скажется на банковской системе его региона, — в комментариях экспертов «Реального времени».

«Я, честно признаться, его отговаривал»

Сегодня на совещании в правительстве Башкирии официально объявили об отставке премьер-министра Рустэма Марданова. Как и прогнозировали источники «Реального времени», чиновник возвращается в структуры Центробанка, где уже работал с 2000 по 2013 год.

— Я, честно признаться, его отговаривал. Но его тяга к работе в системе Центрального банка РФ важна и для республики. Надеюсь, мы скоро узнаем о вашем высоком назначении. Я хочу вас поблагодарить за хорошую работу, долгое время вы организовывали работу огромной республики, — отметил врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

Провожая премьера, Хабиров отметил, что он «очень добросовестный и профессиональный человек», который решал «тяжелые задачи». Напоследок врио главы РБ наградил Марданова орденом Салавата Юлаева и пожелал удачи.

— Проводы с почетом объясняются тем, что Марданов достаточно компетентный специалист, имеет федеральное влияние, поэтому Хабиров не захотел с ним ссориться, и они полюбовно разошлись. Но в общем-то Марданов повторил судьбу всех вице-премьеров из хамитовской команды, ушел, так как был нелоялен к Хабирову, — тот ему не доверяет. Должность премьера вакантна, и вокруг нее сейчас развернулась борьба, — отметил уфимский политолог, руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

По его словам, кроме замруководителя администрации главы РБ Рината Баширова на этот пост также претендует председатель местного отделения Ассоциации юристов России по Башкортостану Андрей Назаров: «Различные люди, входящие в окружение Хабирова, сейчас борются за кресло премьера: кто-то свои кандидатуры предлагает, кто-то — сам себя. Словом, идет внутриэлитная борьба».

«Это продолжение его карьерной лестницы в экономической сфере»

Сразу несколько источников сообщают, что бывший премьер переезжает в Екатеринбург, где возглавит Уральское главное управление Банка России. Эта должность была вакантной с февраля. В самом учреждении эту новость не подтверждают, но и не опровергают:

— Вся подробная информация будет на сайте Банка России, следите за новостями, — сообщили в пресс-службе Уральского ГУ ЦБ.

В пресс-службе ЦБ также воздержались от пояснений: «Мы кадровые вопросы не комментируем, тем более он уходит с поста в правительстве. О своих назначениях мы всегда сообщаем на сайте. Не могу сказать когда — своевременно. Как только поступит эта информация, мы ее опубликуем».

Как скажется назначение Марданова на башкирской банковской системе и будет ли оно полезно для его республики, как надеется Радий Хабиров? Не все эксперты в этом уверены:

— Думаю, что это совершенно нейтрально, потому что ЦБ — федеральная структура и никакой роли не играет, что выходец из Башкирии возглавит это подразделение на Урале. Я не считаю, что он как-то будет полезен Башкирии на этом посту. Да, он неплохой финансист, найдет себе применение. Он аффилирован с Набиуллиной, так что все нормально у него будет в плане управленческого будущего, — считает Дмитрий Михайличенко.

— Насчет Башкирии не знаю, но для банковской системы, ЦБ его назначение, безусловно, будет полезно. Он в свое время возглавлял Нацбанк Башкортостана, потом ушел в правительство. Это высочайший профессионал своего дела и одновременно очень интеллигентный человек. Он бывший преподаватель экономики, то есть это человек с хорошей теоретической подготовкой и мощнейшей практической. Потому что Башкирия, как и Татарстан, и, пожалуй, еще Нижегородская область — это регионы с сильными подразделениями ЦБ. Думаю, банковский рынок будет очень рад его назначению, — отметил эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт.

Понижение, но и хороший «запасной аэродром»

Российский политолог Илья Гращенков отметил, что Уральское ГУ ЦБ — это большая структура, через которую проходят многомиллионные средства в виде кредитов, дотаций, бюджетных трансфертов. И хотя в целом для Марданова его новое назначение — это, конечно, понижение, но сама должность представляет собой хороший «запасной аэродром», с которого он всегда сможет вернуться в систему госслужбы, если понадобится:

— Через новую должность он будет влиять на все регионы УрФО, а это крупные промышленные территории. Однако для Башкирии это не будет иметь существенного значения, все же это другие регионы, другой ФО, хоть и близкий к Поволжью. Для башкирской банковской системы это будет иметь опосредованное значение, некая турбулентность в связи с уходом главного по финансам вполне возможна, однако серьезных потрясений ждать не стоит, — подчеркнул Гращенков.

Его башкирский коллега Дмитрий Казанцев считает новую должность Марданова продолжением его карьерной лестницы в экономической сфере: «Но уже в более широких масштабах, ведь он возглавит управление ЦБ окружного уровня. Должности несопоставимые, нельзя сказать, повышение это или понижение. Но он это заслужил, у него богатый опыт в финансовой сфере, и компетенции соответствующие. Это также говорит о том, что выходцы из нашей республики уже востребованы на федеральном уровне».

Уфимский политический телеграм-канал «ПолитКурай» напомнил, что на новом посту Рустэм Марданов будет курировать работу нацбанков девяти регионов: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края и Башкорстостана: «По сути, это формальное повышение, но реальных рычагов влияния на региональную политику, в том числе и в области финансов, он иметь не будет. По протекции Набиуллиной он мог получить более высокий пост в Москве, но подобные назначения необходимо согласовывать длительное время. Должность в Екатеринбурге — промежуточная, и через определенное время стоит ожидать назначения на более ресурсную позицию», — убеждены авторы канала.

PS. После выхода публикации стало известно об официальном назначении экс-премьера Башкортостана на новую должность:

«Приказом Председателя Банка России с 5 декабря 2018 года начальником Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Марданов Рустэм Хабибович» — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.