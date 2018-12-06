Суд начал банкротство двух предприятий ГК «Давлеканово»

Арбитражный суд Республики Башкортостан ввел процедуру наблюдения в отношении двух предприятий ГК «Давлеканово».

Банк «Российский капитал», Салават Давлетов и Станислав Куликов требуют признать банкротом управляющую компанию «ДМК-Сервис» и три дочерних предприятия комбината: ООО «ДМК-Ретейл», ООО «ДМК-Логистиктрейд» и ООО «ДМК-Опттрейд». Иски были поданы в ноябре. Сумма требований составляет 351,7 млн рублей.



Как сообщает RBtoday, банк «Российский капитал» выделил группе «Давлеканово» кредит в размере более 420 млн рублей в 2015 году по соглашению с правительством Башкирии.

Кроме того, холдинг занял у Салавата Давлетова 463 тысячи рублей, у Станислава Куликова — 483,8 тысячи рублей. Оба дела уже рассматривались в Ленинском районом суде Уфы. В июне суд постановил вернуть физлицам деньги, но решение так и не было исполнено.

Гендиректор ГК «Давлеканово» Дмитрий Малов комментировать ситуацию отказался.

