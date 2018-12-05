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Спикер парламента Башкирии: новая система платы за вывоз мусора приведет к существенному росту платежей

18:12, 05.12.2018
Спикер парламента Башкирии: новая система платы за вывоз мусора приведет к существенному росту платежей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк рассказала депутатам Госсобрания — Курултая РБ о новых тарифах за вывоз и утилизацию мусора. Спикер республиканского парламента Константин Толкачев заявил, что новая система оплаты приведет к существенному росту платежей для населения.

«К сожалению, к вопросу о тарифах и нормативах накопления отходов соответствующие органы подошли в нашей республике формально», — приводит его слова «РБК-Уфа».

По прогнозу госкомитета по тарифам республики, для горожан плата составит около 108 рублей с человека в месяц, передает «Коммерсант». Для сельской местности этот показатель составит 155 рублей в месяц.

Бурдюк рассказала, что тарифы будут сопоставимы со среднероссийскими. На сегодня они достигают 500 рублей за 1 куб. м мусора.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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