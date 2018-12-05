В Башкирии суд отправил под домашний арест главу Межгорья

Белорецкий межрайонный суд 3 декабря отправил под домашний арест главу администрации ЗАТО Межгорье Виктора Панченко. Следствие заинтересовалось операциями с муниципальным имуществом, которые проводились мэрией.

УФСБ по РБ подозревает чиновника в злоупотреблении полномочиями, пишет «Коммерсант». Издание, ссылаясь на источники, отмечает, что доследственная проверка в администрации Межгорья проводилась еще летом.

«В администрации были проведены обыски. В рамках уголовного дела следствие планирует проверить материалы о якобы имевших место злоупотреблениях главы при приватизации муниципального имущества в пользу членов семьи», — приводит газета слова источника.

Виктор Панченко занимает должность главы администрации ЗАТО Межгорье с декабря 2014 года. До этого, с 2007 года, работал заместителем, первым заместителем, исполняющим обязанности главы администрации.