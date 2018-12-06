Два предприятия ГК «Давлеканово» в Башкирии остановили производство
АО «Давлекановская молочная компания» и ООО «Давлекановский молочный комбинат», входящие в группу компаний «Давлеканово», временно приостановили производство продукции.
Сотрудникам производства поступило сообщение об аварии в холодильном цехе, которая произошла 5 декабря. По словам гендиректора управляющей компании «ДМК-Сервис» Дмитрия Малова, у компании отсутствуют деньги на ремонт.
В настоящее время руководством решается вопрос, что делать с работниками предприятий, которые остались без работы. Решение по ним пока не принято, сообщает RBtoday.
Напомним, ранее суд начал банкротство двух предприятий ГК «Давлеканово».Бизнес Башкортостан
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