Два предприятия ГК «Давлеканово» в Башкирии остановили производство

АО «Давлекановская молочная компания» и ООО «Давлекановский молочный комбинат», входящие в группу компаний «Давлеканово», временно приостановили производство продукции.

Сотрудникам производства поступило сообщение об аварии в холодильном цехе, которая произошла 5 декабря. По словам гендиректора управляющей компании «ДМК-Сервис» Дмитрия Малова, у компании отсутствуют деньги на ремонт.

В настоящее время руководством решается вопрос, что делать с работниками предприятий, которые остались без работы. Решение по ним пока не принято, сообщает RBtoday.

Напомним, ранее суд начал банкротство двух предприятий ГК «Давлеканово».