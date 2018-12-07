«Харасснул» или отодвинул? Капитан баскетбольного «Уфимца» оказался в центре скандала

Мнения всех заинтересованных сторон

В начале недели баскетбольный клуб из столицы Башкортостана отправился в Барнаул на матчи Суперлиги-2. Поездка принесла ему не только две победы и лидерство в турнирной таблице, но и всероссийскую известность — благодаря всего лишь одному движению руки капитана команды Артема Исакова. Вот только движение это было сделано не в игре и никак не могло быть наказано персональным фолом — кисть баскетболиста, сознательно или случайно, оказалась на ягодицах одной из чирлидерш по окончании игры, и теперь девушка из танцевальной группы поддержки клуба «АлтайБаскет» предъявляет претензии Исакову. Что думают о ситуации в уфимском и барнаульском клубах и какое решение может принять РФБ — об этом в материале «Реального времени».

Позиция «Уфимца»: «Никакого криминала, наш капитан деликатно подвинул девушку»

Вчера утром баскетбольный клуб из Уфы на своем официальном сайте прокомментировал ситуацию так:

«В силу важности гостевых матчей в Барнауле капитан баскетбольного клуба «Уфимец» Артем Исаков и все игроки команды были всецело сконцентрированы на играх с «АлтайБаскет». Благодаря упорству и самоотдаче на площадке «Уфимец» пополнил свой актив еще четырьмя очками. Добавим, что после матчей игроки команды по традиции уже не первый сезон собираются в центральном круге, благодарят друг друга и болельщиков за поддержку и выкрикивают название команды. Чирлидерши из группы поддержки «АлтайБаскет» по окончании матча преградили путь к центральному кругу башкирскому коллективу и капитану команды, габаритному спортсмену Артему Исакову. Чтобы пройти в центр площадки, присоединиться к ребятам и прокричать победоносное «Уфимец», капитану уфимского клуба пришлось деликатно подвинуть одну из девушек группы поддержки».



Генеральный директор уфимского клуба Сергей Медведев позже дал более развернутый комментарий «Реальному времени».

— Мы проанализировали эту ситуацию. Внимательно посмотрели видео — дали оценку. Переговорили с игроками, с тренерским штабом и пришли к выводу, что ничего особенного там не произошло, ситуация раздута. У Артема было хорошее настроение, «Уфимец» одержал две победы в гостях, для нас они были очень важны, так как теперь мы лидируем в Суперлиге. У нашей команды есть традиция приветствовать друг друга в центральном круге, это сплочение ребят. Он туда пошел и на его пути встретилась девушка, которую ему пришлось отодвинуть. Ничего возмутительного в действии нашего капитана мы не видим.

Кстати, ни в одном клубе я не видел такого, чтобы по окончании матча на площадку выходила группа поддержки и танцевала. Это удивительно. Их время танцев — в перерывах или в таймаутах. Первый раз увидел такое в Барнауле. Еще отмечу такой момент: вся эта ситуация начала обсуждаться только тогда, когда наша команда уже вернулась в Уфу. На площадке «АлтайБаскета» ни у кого и ни к кому вопросов не возникло. Все было отлично — нашу команду проводили и претензий не предъявляли. На этот эпизод никто даже не обратил внимания.

Сергей Медведев: «Мы пришли к выводу, что ничего особенного там не произошло, ситуация раздута»



— Как можете охарактеризовать Исакова?

— Артем уже два года является капитаном «Уфимца». Он лидер не только на площадке, но и в раздевалке. Позитивно настроенный молодой человек. Готов в трудную минуту взять инициативу на себя, повести за собой команду. У Артема очень хорошая результативность, и мы очень рады, что он когда-то усилил наш клуб и ведет его к цели — победе в каждой игре и победе в чемпионате. А в целом он мужчина и за свои поступки отвечает. И если бы он предпринял что-то, что противоречит нормам морали, нравственности, то, конечно, он бы извинился. И решил бы вопрос с девушкой, которая имела претензии, на месте.

— Что теперь ждет «Уфимец»?

— «АлтайБаскет» направил запрос в Российскую федерацию баскетбола, отправил видео и попросил разобраться. В ближайшее время они должны принять решение. И теперь все зависит от директората федерации, который соберется в ближайшее время. С нами РФБ связывалась — мы дали им такой же ответ, как и вашему изданию, как и у нас на сайте.

Позиция РФБ пока неизвестна, но игроку могут грозить дисквалификация и штраф



На момент написания материала заседание директората РФБ еще не состоялось (по информации «Реального времени», оно начнется сегодня в 12.00), но получить небольшой комментарий от представителя федерации, а именно от главного специалиста департамента проведения соревнований Марии Смоляковой, нам все же удалось:

— Утром «АлтайБаскет» ничего в федерацию не предоставлял. Как только мы получили от них какие-то материалы, начали работу.

— Как вы сами относитесь к тому, что есть на видео?

— Если оно не сфабриковано, то там все отчетливо видно.

На домашних матчах «АлтайБаскета» танцуют девушки из коллектива Format Dance Studio. Фото vk.com/format_dance_studio

Какое наказание может понести игрок? Регламент соревнований подразумевает дисквалификацию от одного до двух матчей «за акты насилия со стороны игроков, тренера, помощников тренера и сопровождающих лиц по отношению к судьям, комиссару, инспектору, представителям РФБ, судьям-секретарям и статистикам, представителям своей команды и команды-соперника (игрокам, тренерам, помощникам тренеров и сопровождающим лицам), зрителям, болельщикам и другим участникам матча». Кроме того, на провинившегося может быть наложен штраф в размере до 150 тыс. рублей (для мужских команд второго дивизиона Суперлиги).

Напомним, в прошлом сезоне директорат РФБ принял резонансное решение о дисквалификации на два матча и штрафе в 70 тыс. рублей для главного тренера ярославского «Буревестника» Михаила Терехова — «за акт насилия по отношению к игроку своей команды». Произошел этот «акт» во время встречи ярославского клуба с командой «Чебоксарские ястребы». На видео хорошо видно, как тренер дал своему игроку пинка под зад.

Позиция БК «Алтай»: «Предлагали все решить мирно, но игрок не захотел»



Отметим, что на домашних матчах «АлтайБаскета», которые проходят в барнаульском спортивном комплексе «Победа», танцуют девушки из коллектива Format Dance Studio. Руководитель группы поддержки и администрация студии от комментариев отказались, ссылаясь на то, что во время матча они сотрудничают с баскетбольным клубом и являются «его частью» (соответственно, там и следует запрашивать комментарий).

В пресс-службе барнаульского клуба нам заявили следующее:

— Мы написали в РФБ, попросили дать ответ по правомерности поведения игрока соперника. Шлепок это или просто отталкивание, пусть разбираются в федерации. Но никаких записей в протоколе у комиссара матча нет, поэтому непонятно, какой могут вынести вердикт. История неприятная, сильно раздувать ее наш клуб не хотел бы.

Виталий Мантлер: «Мы предлагали игроку «Уфимца» извиниться, решить вопрос мирно, но он не захотел, утверждая, что просто шел к своей команде. Пусть теперь РФБ разбирается». Фото deskgram.net



Директор же «АлтайБаскета» Виталий Мантлер «Реальному времени» заявил следующее:

— Посмотрите внимательно видео. Конечно же, мы за своих девушек. Да, участница нашей группы поддержки обратилась за помощью, и мы пошли ей навстречу. Мы предлагали игроку «Уфимца» извиниться, решить вопрос мирно, но он не захотел, утверждая, что просто шел к своей команде. Пусть теперь РФБ разбирается.

Сам Исаков отказался говорить с нами, сославшись на то, что официальный сайт клуба уже изложил свою позицию, как и директор клуба, нашему изданию.

Позиция феминисток: «Сделал глупость — извинись»



Прокомментировать спорный эпизод мы также попросили Тансулпан Буракаеву, основательницу движения «Феминизм в Башкортостане»:

— На мой взгляд, руководство уфимского клуба обязано провести какое-то внутреннее расследование и прояснить ситуацию. Не закрывать глаза и не делать вид, что этого не было. Тем более если это есть на видео и это все доказуемо. Важна реакция руководства «Уфимца».

Я, как феминистка, полностью на стороне девушки, если у нее есть претензии и она может легко доказать, что игрок позволил себе лишнего. То, что эта ситуация широко освещается в СМИ, — это очень правильно. Возмутительный поступок должен быть предан огласке и в следующий раз какой-то другой игрок подумает, прежде чем сделать что-то подобное.

Недопустимо делать вид, что это было нечаянно. Если он правда сделал глупость и за нее извинится, то это только прибавит ему очков в глазах общественности. Но, к сожалению, не российской. Наша общественность сейчас идет позади планеты всей и близка в некоторых общественно-политических вопросах к странам третьего мира. Конечно, это очень грустно. Хотелось бы жить в правовом гражданском обществе.

Тансулпан Буракаева: «Возмутительный поступок должен быть предан огласке и в следующий раз какой-то другой игрок подумает, прежде чем сделать что-то подобное». Фото vk.com/tansulpan_burakaeva

Тут можно провести параллель с недавней ситуацией в интернет-издании «Медуза» и отстранением главного редактора этого СМИ за харассмент. Сначала он говорил, что ситуация была, а потом — что ситуации не было и все было неправильно понято. И только под давлением общественности он ушел в отставку. Хотя, если бы он сразу честно признал свою неправоту, то его бы даже, возможно, поддержали. В обществе не звери живут. Пока что эта ситуация не красит ни руководство уфимского клуба, ни самого баскетболиста. Даже если он действительно всего лишь отодвинул девушку, то ведь не за то место, за которое хотел. Ну поступил ты неправильно — извинись, — сказала Буракаева нашему изданию.

Развязка этого неожиданного дела может наступить уже сегодня после соответствующего решения РФБ.