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Экс-глава республиканского Рособрнадзора назначен врио министра образования Башкирии

10:26, 03.12.2018
Экс-глава республиканского Рособрнадзора назначен врио министра образования Башкирии
Фото: pravitelstvorb.ru

Исполняющим обязанности министра образования Башкирии назначен Айбулат Хажин. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Ранее Хажин возглавлял региональное управление Рособрнадзора. Бывший глава регионального Минобразования Гульназ Шафикова, возглавлявшая ведомство с сентября 2015 года, покинула должность по собственному желанию.

Планируется, что Шафикова может стать главой Института развития образования Башкортостана.

Напомним, сообщения о возможной отставке Шафиковой появились еще полтора месяца назад. Перед приходом Хабирова министр успела отметиться в двух резонансных историях. Сначала Шафикова опубликовала в Instagram пост, содержащий ошибки, что вызвало волну негативной критики на федеральном уровне. После этого ее обвинили в плагиате.

ОбществоВласть Башкортостан
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