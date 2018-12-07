После ухода Сулеймановой телеканал «Вся Уфа» может возглавить Азамат Альмухаметов

Бывший директор по развитию телеканала «Вся Уфа» Азамат Альмухаметов может стать новым директором продюсерского центра, управляющего муниципальным каналом.

Его кандидатура рассматривается руководством, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Напомним, что руководившая телеканалом с 2015 года Алина Сулейманова переходит на работу в городскую администрацию. Она получила назначение на должность заместителя главы администрации по связям с общественностью, СМИ и культуре.

Азамат Альмухаметов — телевизионщик со стажем с 1991 года. Начинал редактором молодежных программ, затем курировал общественно-политические. С 1999 по 2010 годы работал директором по развитию «Всей Уфы». Затем перешел на работу в ГУП ТРК «Башкортостан» на пост заместителя директора по телевидению. Оставил эту должность после ухода руководителя, Галима Якупова, в марте 2017 года. После этого занимался консалтингом.