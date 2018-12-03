Сотрудники Института развития образования Башкирии выступили против назначения Шафиковой новым ректором

Работники Института развития образования РБ выступили против назначения экс-главы Минобразования Гульназ Шафиковой на должность ректора вуза.

В рамках внеочередного собрания сотрудников учреждения, в котором участвовали более 100 человек, была подписана резолюция и открытое письмо, адресованное врио главы республики Радию Хабирову.

«Мы заслушали выступления работников с резко негативной оценкой деятельности Шафиковой на посту министра, о возможном назначении ее на должность проректора по общим вопросам и временно исполняющим обязанности ректора института и о рисках в связи с этим назначением. Мы требуем отозвать это кадровое решение», — говорят сотрудники института.

Свое недовольство кандидатурой работники обосновывают тем, что «Шафикова некомпетентна в вопросах администрирования, у нее нет коммуникативной культуры, так как она выстраивала отношения с сотрудниками учреждения в командном и деспотичном тоне», сообщают «РИА Новости».

Стоит отметить, что вблизи корпуса вуза появились распечатанные листовки на русском и башкирском языках с надписью «нельзя молчать, когда назначают безграмотных руководителей», а также другими надписями.

Напомним, сегодня исполняющим обязанности министра образования Башкирии назначен Айбулат Хажин. Бывший глава регионального Минобразования Гульназ Шафикова, возглавлявшая ведомство с сентября 2015 года, покинула должность по собственному желанию.

Планируется, что Шафикова может стать главой Института развития образования Башкортостана. Ранее она прославилась тем, что опубликовала в Instagram пост, содержащий ошибки, что вызвало волну негативной критики на федеральном уровне.