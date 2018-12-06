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Первым заместителем полпреда Башкирии при президенте РФ назначен Андрей Федоров

16:39, 06.12.2018 1

Первым заместителем полпреда Башкирии при президенте России назначен Андрей Федоров. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Радий Хабиров.

Ранее Федоров работал на должности советника в департаменте управления по внутренней политике в администрации президента РФ.

По информации источника «Реального времени» в правительстве РБ, Андрея Федорова готовят на место Фархада Самедова, занимающего в настоящее время пост полпреда РБ при президенте РФ.

Напомним, накануне бывший премьер-министр Башкирии Марданов возглавил Уральское ГУ Банка России.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:41
    Хабиров пока использует хамитовские кадры для темных делишек, а потом их снимает, поставит своих "чистеньких"
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