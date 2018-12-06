Первым заместителем полпреда Башкирии при президенте РФ назначен Андрей Федоров
Первым заместителем полпреда Башкирии при президенте России назначен Андрей Федоров. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Радий Хабиров.
Ранее Федоров работал на должности советника в департаменте управления по внутренней политике в администрации президента РФ.
По информации источника «Реального времени» в правительстве РБ, Андрея Федорова готовят на место Фархада Самедова, занимающего в настоящее время пост полпреда РБ при президенте РФ.
Напомним, накануне бывший премьер-министр Башкирии Марданов возглавил Уральское ГУ Банка России.ОбществоВласть Башкортостан
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