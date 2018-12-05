Мэр Уфы провел рабочую встречу с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин провел рабочую встречу с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

Беседа состоялась 5 декабря в дружеском формате. В рамках встречи стороны обсудили ряд вопросов развития Уфы в различных сферах. Мустафин отметил, что сегодня приоритетными направлениями деятельности властей являются создание комфортной городской среды и условий для жизни горожан, а также строительство социально значимых объектов.

В качестве одной из важных задач градоначальник обозначил необходимость строительства нового моста через реку Белую на въезде в город. Муртаза Рахимов, в свою очередь, отметил, что работа на посту главы администрации Уфы ответственная и сложная. Он пожелал Мустафину успехов в его дальнейшей деятельности.

Ранее Ульфат Мустафин работал под началом Муртазы Рахимова, возглавляя финансово-хозяйственное управление администрации президента РБ, уточнили в пресс-службе мэрии Уфы.

Напомним, накануне в администрации Уфы произошли кадровые перестановки.