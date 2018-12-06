Элвин Грей получил медаль Всемирного курултая башкир

В Уфе башкиро-татарскому певцу Радику Юльякшину, известному под псевдонимом Элвин Грей, вручили высшую награду Всемирного курултая башкир — медаль «Ал да нур сәс халҡыңа!» («Неси людям солнца свет!»).

Церемония вручения состоялась в Башкирской государственной филармонии. Награду певцу вручил председатель Всемирного курултая башкир Данир Гайнуллин.

«Через свое творчество Радик Юльякшин пропагандирует башкирский язык, башкирские песни. Люди подпевают ему, интересуются стихами и песнями. На сегодня он самый востребованный артист на национальной эстраде», — приводит слова Гайнуллина официальный сайт Всемирного курултая башкир.



Элвин Грей поблагодарил за высокую оценку его творчества и отметил, что родной Башкортостан всегда поддерживает его.



Напомним, что в прошлом году Радик Юльякшин получил звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».