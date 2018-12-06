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Элвин Грей получил медаль Всемирного курултая башкир

22:55, 06.12.2018
Элвин Грей получил медаль Всемирного курултая башкир
Фото: kurultay-ufa.ru

В Уфе башкиро-татарскому певцу Радику Юльякшину, известному под псевдонимом Элвин Грей, вручили высшую награду Всемирного курултая башкир — медаль «Ал да нур сәс халҡыңа!» («Неси людям солнца свет!»).

Церемония вручения состоялась в Башкирской государственной филармонии. Награду певцу вручил председатель Всемирного курултая башкир Данир Гайнуллин.

«Через свое творчество Радик Юльякшин пропагандирует башкирский язык, башкирские песни. Люди подпевают ему, интересуются стихами и песнями. На сегодня он самый востребованный артист на национальной эстраде», — приводит слова Гайнуллина официальный сайт Всемирного курултая башкир.

Элвин Грей поблагодарил за высокую оценку его творчества и отметил, что родной Башкортостан всегда поддерживает его.

Напомним, что в прошлом году Радик Юльякшин получил звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

ОбществоКультура Башкортостан
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