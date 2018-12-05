Директор телеканала «Вся Уфа» переходит на работу в городскую администрацию

Руководитель городского телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова переходит на работу в мэрию.

Тележурналист получит назначение заместителем главы администрации Уфы по связям с общественностью и СМИ, а также будет курировать вопросы культуры, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник.

Предполагается, что, кандидатуру Сулеймановой утвердил лично врио главы республики Радий Хабиров, чтобы наладить взаимодействие городской власти с местными жителями. Частично в мэрии к ней перейдут полномочия Сынтимира Баязитова, который покинул ранее эту должность.

Добавим, Алина Сулейманова руководит «Всей Уфой» с 2015 года, до этого работала ведущей программы «Времечко».

Ранее в администрации Уфы начальником информационно-аналитического управления — пресс-службы администрации города был назначен Марсель Байдавлетов.