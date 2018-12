«Та же добыча Радия?»: кого кормит башкирская земля

Топ-100 компаний Башкортостана по годовой выручке

«Реальное время» продолжает публиковать рейтинги годовой выручки крупнейших компаний в региональном разрезе. После назначения Радия Хабирова на должность врио главы Башкортостана наше исследование крупного бизнеса РБ приобретает дополнительный смысл. Теперь многое будет зависеть от того, как новый «башлык» сумеет выстроить отношения с серьезными местными, федеральными и зарубежными игроками. Сложившаяся же на сегодня (точнее, в 2017 году) ситуация заставляет задуматься: кому в действительности принадлежат богатства башкирского края?

Сырьевая составляющая

Экономика Башкирии, если судить по общему обороту первой сотни компаний за последние 12 месяцев, серьезно подросла. Если по итогам 2016 года их совокупный доход составлял 1,711 трлн рублей, то по итогам прошлого — 2,062 трлн рублей (рост 20,5%). Регион смог заметно реабилитироваться после снижения оборотов в 2016 году по сравнению с 2015-м (1,757 трлн рублей).

В Приволжском федеральном округе Башкортостан по этому показателю смотрелся вполне достойно, приблизившись к Татарстану (2,65 трлн рублей) и обогнав Нижегородскую область (2 трлн рублей). Другие регионы Поволжья республика превосходит в разы: например, Кировскую область — в 10 раз (204,8 млрд рублей), Чувашию — в 9,5 раза (219 млрд рублей), Удмуртию — в 3,5 раза (574,5 млрд рублей), Оренбургскую область — в 3 раза (756,8 млрд рублей), Пермский край — в 1,5 раза (1,4 трлн рублей) и т. д.

Причину увеличения общей выручки сотни компаний можно на первый взгляд обнаружить в росте цены на нефть, которая после кризисного 2016 года вернулась на свои позиции в мировой торговле. К тому же, безусловно, главным богатством республики остается «черное золото». Однако беглый взгляд на таблицу и сравнение с результатами прошлогоднего исследования «Реального времени» позволяет заметить появление в топе новых игроков, показавших резкий рост своей выручки. И далеко не все они связаны с нефтедобычей или нефтепереработкой. При этом первую тройку занимают компании, добывающие, перерабатывающие и продающие нефть или газ либо продукты из них. В первой десятке таковых (вкупе с обслуживающими нефтегазовую отрасль компаниями) насчитывается уже шесть. А в сотне — более четверти. Не стоит забывать, что в Башкирии сравнительно неплохо развито сельское хозяйство, поэтому в топ попали и агропромышленные предприятия.

Топ-100 предприятий Башкортостана, 2017 год

№ Наименование Регистрационный номер Совладельцы Вид деятельности/отрасль 2017, Выручка, RUB 1 БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 1020202555240 НК РОСНЕФТЬ, ПАО (57.66%)

МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (25.00%)

БАШНЕФТЬ-ИНВЕСТ, ООО (4.41%)

ВОСТОКГАЗИНВЕСТ, ООО (0.000020%)

Ефанов Вячеслав Витальевич (0.0010%)

Овчинников Александр Валентинович (0.00050%)

Лапшин Александр Алексеевич (0.00020%)

Иванцов Вадим Юрьевич (0.0000010%) Производство нефтепродуктов 558 568 027 2 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО 1160280116138 ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА, ООО (44,616,550,850 руб., 100%)

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО (1 руб.) Производство нефтепродуктов 176 172 818 3 БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА, ООО 1031800564157 БАШНЕФТЬ, ПАО АНК (2,502,392,613.55 руб., 100%) Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 100 086 063 4 ОДК-УМПО, ПАО 1020202388359 ОДК, АО (87.12%)

МОТОР-АВИА, ЗАО (9.74%)

Артюхов Александр Викторович (0.0072%)

Семивеличенко Евгений Александрович (0.0025%) Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей 73 771 883 5 БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА, ООО 1090280032699 БАШНЕФТЬ, ПАО АНК (6,026,620,000 руб., 100%) Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 64 835 341 6 ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ, ООО 1027402893418 ЛУКОЙЛ, ПАО (1,062,124,605.07 руб., 100%) Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 62 014 998 7 НИПИ НГ ПЕТОН, ООО 1030204434974 Мнушкин Игорь Анатольевич (4,000,000 руб., 40%)

Поляков Олег Владимирович (4,000,000 руб., 40%)

Гранкин Андрей Викторович (2,000,000 руб., 20%) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 60 372 814 8 БАШХИМ, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 1140280011057 БСК, АО (100,000 руб., 100%) Торговля оптовая промышленными химикатами 49 963 471 9 ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ, АО 1020203226230 ТРАНСНЕФТЬ, ПАО (76.34%) Транспортирование по трубопроводам нефти 49 040 090

Каждое из предприятий башкирской сотни в 2017 году смогло преодолеть рубеж в 3,2 млрд рублей, тогда как в 2016 году такой «отсечкой» стали лишь 2,9 млрд рублей. Стоит отметить, что наиболее «вкусные» активы башкирских компаний принадлежат лицам, находящимся за пределами республики, а порой и за рубежом.

Как видно из таблицы, самые лакомые части башкирского пирога поделили «Роснефть» Игоря Сечина, «Газпром» Алексея Миллера, «Ростех» Сергея Чемезова и «Лукойл» Вагита Алекперова. Свои кусочки смогли отхватить (или удержать) «Сибур» Леонида Михельсона, «Транснефть» Николая Токарева, «УГМК» Искандера Махмудова, АФК «Система» Владимира Евтушенкова и другие. Немало компаний имеют акционеров в офшорах. Кое-что осталось собственно самой республике и ее жителям, хотя, по сравнению с владениями «федералов», эти активы могут показаться крохами.

Самый жирный кусок достается…

Первое место нашего рейтинга по-прежнему занимает ПАО АНК «Башнефть», нарастившее годовую выручку на 17% — до 558,5 млрд рублей. То есть более четверти общего оборота всех компаний Башкортостана приходится на это предприятие. «Башнефть» по этим цифрам опережает своего ближайшего преследователя в три раза.

При этом, как сообщало «Реальное время», «Башнефть» вылетела из топ-500 российских компаний по выручке (по версии РБК). Казалось бы, отгремели уже громкие новости вокруг башкирской «нефтянки», болезненного ухода ее из рук Владимира Евтушенкова (АФК «Система»), посадки экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева и другие любопытные сюжеты. Теперь «Роснефть» Игоря Сечина владеет 57,66% компании, 25% отдано республике (а именно, Министерству земельных и имущественных отношений РБ). Свои крошечные доли есть у ООО «Востокгазинвест» (бо́льшей долей владеют структуры «Роснефти»), Вячеслава Ефанова, Александра Овчинникова, Александра Лапшина и Вадима Иванцова. И 4,5% находятся у собственной «дочки» «Башнефти» — ООО «Башнефть-Инвест». То есть фактически Игорь Иванович контролирует более 62% «Башнефти».

Руководит лидером нашего топа Андрей Шишкин. Не исключено, что в ближайшее время, с приходом в Башкортостан Радия Хабирова и его команды, в совете директоров компании произойдут некоторые изменения — вероятно, в нем поменяются представители республики. Пока интересы региона в «Башнефти» представляют Фархад Самедов, которого врио главы РБ оставил в своем правительстве, и Евгений Гурьев — бывший вице-премьер и экс-министр земельных и имущественных отношений (в правительстве его сменил Олег Полстовалов). Более того, все говорят о том, что совет директоров «Башнефти» практически со стопроцентной вероятностью возглавит бывший «башлык» Рустэм Хамитов. В самой АНК эту информацию косвенно подтверждают: его опыт, согласно сообщению пресс-службы, «принесет пользу всем акционерам компании, одним из которых является республика». Ближайшее собрание акционеров, на котором, возможно, решится дальнейшая судьба Рустэма Закиевича, состоится 14 декабря.

Фактически Игорь Сечин (слева) контролирует более 62% «Башнефти», руководит которой Андрей Шишкин (справа). Фото glavarb.ru

В тройке лидеров вновь оказалась и «дочка» этой компании — ООО «Башнефть-Розница», достигшее 100,1 млрд рублей выручки, тем самым подняв собственную планку на 53%. В «горячую десятку» попало еще одно предприятие семейства «Башнефти» — ООО «Башнефть-Добыча» (5-е место, 64,8 млрд рублей).



В топ-100 вошли еще несколько предприятий, связанных с «Башнефтью»: ПАО «Уфаоргсинтез» (14-е место, 27,6 млрд рублей), ООО «Энергосбытовая компания» (22-е место, 18,5 млрд) и «Башнефть-Сервис НПЗ» (61-е место, 5,3 млрд).

Кроме того, в структуры «Роснефти» на территории Башкирии входят еще несколько компаний из «большой сотни»: ООО «РН-Транспорт» (36-е место, 9,4 млрд рублей), ООО «БашНИПИнефть» (74-е место, 4,4 млрд), ООО «РН-УфаНИПИнефть» (96-е место, 3,4 млрд).

Сечин, как известно, занимает также кресло председателя совета директоров ПАО «Интер РАО». Таким образом, империю Игоря Ивановича представляют в нашем топ-100 ООО «Башкирская генерирующая компания (БГК, 10-е место, 43,3 млрд рублей) и ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ЭСКБ, 13-е место, 37,3 млрд рублей). То есть как минимум 11 компаний из топ-100 Башкирии контролирует бывший офицер ГРУ. Разумеется, за пределами сотни остались и другие башкирские предприятия, связанные с «Роснефтью» и «Интер РАО».

Окружение Миллера в смятении

На второе место, протиснувшись между структурами «Башнефти», вырвалось ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС). Предприятие показало рост годовой выручки аж в 357% (176,6 млрд рублей). Годом ранее компания из структуры Алексея Миллера довольствовалась лишь 11-й строчкой рейтинга.

В топ-100 попали и другие члены ассоциации «Газпром в Башкортостане» (но не все). Так, на 11-м месте расположилось ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (43 млрд рублей), которое за год выбыло из десятки (в прошлогоднем рейтинге компания была 8-й). На 19-й строчке второй год подряд держится ООО «Газпром трансгаз Уфа» (18,7 млрд рублей). ПАО «Газпром газораспределение Уфа» поднялось на 37-ю позицию (8,5 млрд рублей, годом ранее было 40-м). Другие башкирские «дочки» газового гиганта снова пролетели мимо сотни (всего в газпромовской группе в РБ — 13 организаций).

Зато в списке значатся дочерние и «внучатые» общества ГНС: ООО «НСТЭЦ» (27-е место, 13,2 млрд рублей), ООО «Патим» (46-е место, 7,4 млрд рублей), ООО «НСПГУ» (78-е место, 4,1 млрд), ООО «Акрил Салават» (82-е место, 3,9 млрд).

ООО «Газпром нефтехим Салават» показало рост годовой выручки в 357% (176,6 млрд рублей). Фото vbashkortostane.gazprom.ru



Следует отметить, что некоторые руководители газпромовских компаний являются депутатами Госсобрания — Курултая шестого созыва — интересы Алексея Миллера в региональном парламенте представляют Айрат Каримов (ГНС) и Шамиль Шарипов («Газпром трансгаз Уфа»). Кроме того, три газпромовца входят в топ-100 влиятельных людей республики. Согласно летнему рейтингу башкирской элиты «Реального времени», Айрат Каримов находится на 63-м месте, Шамиль Шарипов — на 72-м, а гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (управляющей компании ПАО «Газпром газораспределение Уфа») Альберт Ахметшин — на 75-м.

Визиты в Уфу председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и других руководителей сырьевого гиганта в последние годы стали нередкими. Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов несколько раз встречался с Алексеем Борисовичем и его представителями как в своей вотчине, так и на площадках крупных форумов в других городах. В столице республики в 2016 году прошли зимняя спартакиада «Газпрома», творческий фестиваль «Факел», довольно часто проводятся отраслевые международные конференции. Сейчас газпромовцы готовятся к Международным детским играм, которые пройдут в Уфе летом 2019 года (спонсором их выступает концерн). К слову, Зимние международные детские игры уже проходили в столице РБ в 2013 году. Учитывая, что в целом выручка корпорации в регионе растет, а сфера влияния газовой монополии в последние годы только расширяется, можно считать, что лоббисты Миллера свою работу в Башкирии выполняли довольно хорошо, во всяком случае во времена Хамитова. Насколько это положительно сказалось на республике и ее населении вопрос, скорее, риторический.

Однако в последний месяц в концерне возникло некоторое беспокойство, связанное со сменой власти в регионе. Как стало известно нашей интернет-газете, топ-менеджеры башкирских «дочек» газовой монополии пытались несколько раз пригласить врио главы РБ на переговоры. Но Хабиров, ссылаясь на то, что сейчас у него в приоритете решение больных для региона вопросов, откладывает встречи с газовиками. «Хамитов был более сговорчив и мягок», — прокомментировал «Реальному времени» источник, близкий к руководству газпромовской компании в Уфе.

Тандем Чемезов — Сердюков

ПАО «ОДК-УМПО», несмотря на 7-процентный рост выручки (73,8 млрд рублей), слетело с «пьедестала почета», расположившись на 4-й позиции. Напомним, в прошлогоднем рейтинге «Уфимское моторостроительное производственное объединение» было вторым. Одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России выпускает двигатели для истребителей и штурмовиков серии «Су», агрегаты и оборудование для вертолетов семейств «Ка» и «Ми», приводы для компрессорных станций «Газпрома». Напомним, руководители УМПО и «Газпром трансгаз Уфа» неоднократно заявляли о создании совместного предприятия по сборке, испытаниям и ремонту газотурбинных двигателей. Но совместное детище до сих пор фактически не заработало. Неплохим подспорьем для моторостроителей стало посещение уфимской компании президентом России Владимиром Путиным в начале 2018 года в рамках его предвыборного турне.

Согласно нашему исследованию зарплат крупнейших башкирских компаний, самый большой фонд оплаты труда по итогам прошлого года оказался именно у УМПО (13,2 млрд рублей). Рост числа сотрудников здесь составил 8,6%: с 21,3 тыс. до 23,2 тыс. человек (об одном таком новом сотруднике — чуть ниже). По числу работников УМПО продолжает занимать в республике первое место.

Неплохим подспорьем для моторостроителей стало посещение уфимской компании президентом России в начале 2018 года в рамках его предвыборного турне. Фото glavarb.ru



В структуре заказов доля экспорта составила 60%, гособоронзаказа — 40%. И это неудивительно, учитывая, что российская военная техника, работающая на уфимских двигателях, задействована в Сирии. Руководство компании надеется на рост экспорта, отмечая интерес зарубежных заказчиков к ее продукции.

После радужных цифр следует отметить и то, что остается «за кадром». Так, год назад предприятие оказалось в центре неприятной истории. Выяснилось, что некоторые работники вынуждены были платить откаты своему начальству по 25—30 тыс. рублей. Кроме того, во время визита Путина на предприятие топ-менеджеры УМПО отчитались о высоких производственных показателях и зарплатах, что не оставили без внимания блогосфера и социальные сети. А карикатурист Камиль Бузыкаев по случаю нарисовал скетч: супруга работника завода спрашивает у своего мужа, принесшего деньги: «По телеку сказали, что у вас зарплата сто двадцать тыщ. Где остальные сто?».

О том, как производственное объединение перешло из республиканской собственности в руки федералов, «Реальное время» писало в отдельном исследовании, посвященном российской оборонке. Однако следует напомнить о его владельцах и менеджерах. Управляющий директор предприятия — Евгений Семивеличенко — с 2012-го по 2016 год возглавлял горсовет башкирской столицы. Зимой в руководстве компании появилась «свежая кровь»: кресло IT-директора занял Камиль Хамитов — сын главы Башкортостана. Позже он признавался, что Рустэм Закиевич «был не в восторге» от такого карьерного продвижения сына.

В июле 2016 года председателем совета директоров предприятия стал экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, прославившийся коррупционным скандалом. УМПО входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК), возглавляемого Александром Артюховым, который ранее почти 10 лет руководил уфимским предприятием. Материнской компанией ОДК является «Ростех» Сергея Чемезова, в котором еще в 2015 году бывший министр обороны был назначен индустриальным директором по авиапрому.

На этом влияние пары Чемезов — Сердюков в республике не заканчивается. Сердюков в конце 2015 года вошел в руководство «Вертолетов России» — еще одного холдинга из структуры «Ростеха» и «Оборонпрома». На территории Башкирии расположена «дочка» этого холдинга — АО «КумАПП» («Кумертауское авиационное производственное предприятие», выпускающее боевые и гражданские вертолеты типов «Ка»). Предприятие в топ-100 заняло 45-е место с выручкой 7,65 млрд рублей.

Компания в 2015 году вошла под управление Казанского вертолетного завода. Что любопытно, зимой 2018 года «Реальное время» первым узнало, что гендиректором КВЗ станет Юрий Пустовгаров, ранее занимавший аналогичную должность в Кумертау. Позже эта информация подтвердилась официально. Управляющим директором КумАПП стал Николай Фролов.

Также к зоне влияния Чемезова можно отнести ПАО «Нефаз» (29-е место, 12,2 млрд рублей). Половина Нефтекамаского автозавода принадлежит КАМАЗу, а 49,9% автогиганта из Набережных Челнов распоряжается «Ростех».

За год учреждение смогло забраться на 7-ю строчку, увеличив выручку с 14,7 млрд до 60,4 млрд рублей – 310%. Фото peton.ru



Рекордные «Петоны»

Отдельного внимания из «горячей десятки» заслуживает Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» (ООО «НИПИ НГ Петон») — технологический инжиниринговый холдинг, имеющий полный комплект лицензий для строительства «под ключ» ГПЗ и НПЗ, включая НПЗ с индексом Нельсона 10+. За год учреждение смогло забраться на 7-ю строчку, увеличив выручку с 14,7 млрд до 60,4 млрд рублей (на 310%). Таким образом, институт впервые попал в федеральный топ-500. Годом ранее компания была в нашем рейтинге 25-й, но по сравнению с 2015 годом изменение выручки составило целых 682%.

Эксперты уверяют, что четырехкратный рост выручки институт обеспечил благодаря успешному участию в тендерах крупных нефтегазовых компаний с госучастием (прежде всего «Роснефти» и «Газпрома»). Состав собственников за год так и не изменился: по 40% владеют Игорь Анатольевич Мнушкин и Олег Владимирович Поляков. Остальные 20% достались Андрею Викторовичу Гранкину.

В наш «хит-парад» также попали и другие компании с похожими названиями и фамилиями владельцев. Например, ООО «Петон Констракшн»: 25-е место, 16,7 млрд рублей. Выручка общества, занимающегося строительством инженерных конструкций, показала еще более ошеломляющий рост — 1 527%. Собственниками являются Эдуард Сарифович Гасанов (51%), Дмитрий Владимирович Поляков (40%) и Эмин Ровшан оглы Ахундов (9%).

ООО «Петон Химтэк», оказавшееся на 35-й позиции, изготовлением строительных металлоконструкций выручило за год 10,9 млрд рублей (рост еще более внушительный — 2 338%). Здесь сливки собирают Олеся Игоревна Гасанова (51%) и Олег Владимирович Поляков (49%).

В этот список можно записать и ООО «НТЦ Энергоавтоматика» (47-е место, 7,4 млрд рублей), рост выручки которого достиг 678%. Фирмой, торгующей машинами для добычи полезных ископаемых, в равных долях владеют Олеся Игоревна Гасанова и Дмитрий Владимирович Поляков. Сюда же попадает и ООО «Спецстрой» (81-е место, 4 млрд рублей). Строительной компанией на 26% распоряжаются руководители «Петон Констракшн» и на 74% Расул Ринатович Гумеров. ООО «НТЦ ПИК» (53-е место, 6,7 млрд рублей) принадлежит ООО «Инвест технолоджи», а эта компания — в равных долях Олегу Владимировичу Полякову и Эдуарду Сарифовичу Гасанову.

Долгое время БСК добивалась разрешения на промышленную разработку известняка на шихане Торатау (Тратау) в Ишимбайском районе. Фото Евгения Калашникова

Забугорные акционеры и «содовая» война за шиханы

Восьмая строчка нашего рейтинга — за ООО «Торговый дом Башхим» (49,9 млрд рублей), опустившимся за год на две позиции. Им полностью владеет АО «Башкирская содовая компания» (БСК), которое заняло 12-е место (39,8 млрд рублей), потеряв две строки. А БСК распоряжаются АО «Башхим» (57,18%), АО «Региональный фонд» (38,28%) и ООО «ТД Башхим» (0,16%). Именно БСК принадлежат два стерлитамакских предприятия — «Сода» и «Каустик», а также «Березниковский содовый завод» (Пермский край).

В число организаций с участием «Башкирской химии» можно включить и АО «Единая торговая компания» («Торговый дом Башхим» владеет 25% предприятия) — 41-е место (8 млрд рублей). У группы компаний можно найти и офшорных владельцев. Зарегистрированный в Москве холдинг «Башхим», в свою очередь, принадлежит кипрской Modisanna Limited, которая прописана в «финансово-курортном центре» Лимасоле.

То есть Башкирии через «Регфонд» принадлежит лишь треть БСК (38,28%). И разговоры о том, что региональный бюджет чуть ли не кормится за счет содовиков, мягко говоря, преувеличены. Более того, несмотря на незначительный рост выручки (2%), чистая прибыль предприятия, как сообщала наша интернет-газета, снизилась на 100 млн рублей.

Председателем совета директоров БСК является бывший полпред президента РФ в ПФО Григорий Рапота, генеральным директором — Ан Ен Док. Заместитель гендиректора Марина Бортова, которая отвечает за связи с общественностью и СМИ, ретранслирует позицию своей компании по самым болезненным вопросам и заодно является объектом всеобщих нападок: ее слова постоянно высмеивают в соцсетях, на нее рисуют карикатуры.

Многим «Башкирская содовая компания» известна не по основной деятельности (производство кальцинированной и пищевой соды), а в связи с продолжающимся конфликтом с местными активистами. Долгое время БСК добивалась разрешения на промышленную разработку известняка на шихане Торатау (Тратау) в Ишимбайском районе. Компания убеждала власти и общественность, что других доступных источников сырья, помимо Торатау (памятника природы и важного для башкир места), у нее нет. Однако тогдашний глава Башкирии Рустэм Хамитов выступал против разработки шихана. Впоследствии БСК начала утверждать, что запрет на разработку угрожает ее финансовой устойчивости. Тогда содовикам предложили разработать Гумеровское месторождение, но менеджеры компании отказались, мотивировав это тем, что сырье с месторождения для нее не подходит. Оппоненты промышленников, в свою очередь, считают, что руководители компании просто не хотят тратить деньги на модернизацию производства.

В защиту шиханов выступили многие известные общественные деятели, артисты, ученые, политики, блогеры, журналисты, предприниматели, в том числе, пожалуй, самый знаменитый выходец из Башкирии — лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Промышленники в долгу не остались: они подтянули «тяжелую артиллерию» — известных политтехнологов, пиарщиков, талантливого SMM-специалиста и даже главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Радий Хабиров еще не выразил четкой позиции по этому вопросу, попросив дать ему время для выработки решения.

На Кипре зарегистрирована фирма Виктора Харитонова и Егора Кулькова, которая фактически является собственником ОАО «Фармстандарт-Уфавита» (Уфимский витаминный завод). Фото ufacity.info



Зона влияния офшоров

Отдельного рассмотрения заслуживает участие иностранного капитала в экономике Башкирии, в том числе организаций, зарегистрированных в офшорах. Помимо упоминавшихся кипрских акционеров «Башхима» здесь собирается довольно приличный пул компаний.

Как сообщало «Реальное время», больше всего прямых иностранных вложений ($446 млн из $1,1 млрд) в регионе сосредоточено в секторе обрабатывающих производств. Более 73% всех прямых инвестиций привлечено от лиц, «прописанных» в Республике Кипр.

На островном государстве зарегистрирована фирма Виктора Харитонова и Егора Кулькова Augment Investments Ltd, которая фактически является собственником ОАО «Фармстандарт-Уфавита» (Уфимский витаминный завод), — через АО «Фармстандарт». В нашем рейтинге «Витаминка», как ее называют уфимцы, занимает 24-ю строчку с выручкой в 17,3 млрд рублей.

Основной акционер АО «Нефтеавтоматика» (38-е место, 8,4 млрд рублей) — Lakasa Investments Ltd (владеет 74,99% уфимского предприятия). Компания «Кроношпан Башкортостан» (58-е место, 5,7 млрд рублей), деятельность которой вызывает неоднозначную реакцию уфимцев и башкирских экологов, входит в кипрскую Kronospan Holdings Ist Limited, которая, в свою очередь, является частью австрийской группы Kronospan.

Фирма из Лимасола Klorendia Holdings Ltd полностью владеет ООО «Башкирская мясная компания» (65-е место, 5 млрд рублей). Также связи со средиземноморским островом имеет ООО «Завод Николь-Пак» из Учалов (на 50% контролируется Rybakov Family Holding Limited) — 85-е место (3,8 млрд рублей).

Концы ООО «Дортрансстрой» (88-е место, 3,6 млрд рублей) тоже уходят на Кипр. Компания на 99% принадлежит московскому ООО «УК БВ», которым владеет уфимская фирма «Уфаарендагрупп», а той — Ermanier Limited, зарегистрированная в столице островного государства Никосии.

И еще о Средиземноморье. Крупнейший производитель куриного халяльного мяса ОАО «Турбаслинские бройлеры» (79-е место, 4 млрд рублей) и уфимский хлебозавод ОАО «УКХП» (89-е место, 3,6 млрд рублей) входят в сельхозкорпорацию «Русгрэйн Холдинг», известную как «Русское Зерно». Насколько оно «русское»? В его структуру входят еще несколько птицеводческих фабрик на территории Башкирии, которые не вошли в топ-100: «Башкирская» (Авдон), «Ашкадарская», «Уфимская», «Туймазинская», «Юбилейная», а также ООО «ТД Турбаслинский бройлер». Совладельцами холдинга являются такие фирмы, как Rusgrain Holding Ltd, Arbogate Investments Ltd, Korvolex Holding Ltd, зарегистрированные на Кипре. Еще один учредитель — Rusgrain (Overseas) Ltd — находится на Британских Виргинских островах.

Совладельцами холдинга являются такие фирмы, как Rusgrain Holding Ltd, Arbogate Investments Ltd, Korvolex Holding Ltd, зарегистрированные на Кипре. Фото glavarb.ru



Отдельно стоит упомянуть и два стерлитамакских предприятия – ОАО «Синтез-Каучук» (30 место, 11,9 млрд рублей), где на днях произошел пожар, и ОАО «СНЗХ» (40-е место, 8,3 млрд рублей). Оба завода находятся под управлением компании «Тау НефтеХим», принадлежащей известным башкирским предпринимателям Дамиру Мугинову и Иосифу Рутману (региональная пресса много писала об уголовных делах, возбужденных в отношении этих персон). К слову, именно эти бизнесмены планировали взяться за разработку Гумеровского месторождения и составить конкуренцию «Соде». Но нити их компаний опять ведут за рубеж. Головная организация — Referi Kapital Kholdings Ltd — зарегистрирована в Ларнаке (Кипр).

Также на Кипре имеется офис фирмы Fridingen Investments Ltd, которая частично (11%) владеет «Уральской горно-металлургической компанией» Искандера Махмудова, а та через «УГМК-Холдинг» распоряжается АО «Учалинский ГОК» (17-е место, 20,5 млрд рублей). Также башкирское предприятие через материнскую компанию на 28% находится в собственности Feldo Enterprises Corp (Британские Виргинские острова) и на 11% — Brandes Investments Inc (Панама). Учалинская компания, в свою очередь, владеет ООО «Башмедь» (84-е место, 3,8 млрд рублей).

У других зарубежных фирм тоже имеются свои активы в Башкирии, опять же через «матерей». На Британских Виргинских островах зарегистрирована Britta Investmens Ltd, являющаяся совладельцем «Мечела», в который входит «Белорецкий металлургический комбинат» (АО «БМК», 15-е место, 23,9 млрд рублей). Своя доля в металлургической корпорации имеется у швейцарской Conares Holding AG.

Благовещенское АО «Полиэф» (23-е место, 17,7 млрд рублей) входит в структуру холдинга «Сибур», а его частями владеют китайцы — Sinopec и Фонд Шелкового пути.

Компании из Нидерландов владеют долями в капитале местных компаний на $68 млн. Так, голландскому Sibir Holding B.V. принадлежит 28% «Башнефтегеофизики». Urals Holding B.V. имеет отношение к АО «ОЗНА-Измерительные системы» (59-е место, 5,6 млрд рублей), АО «АК Озна» (62-е место, 5,2 млрд рублей).

Упоминавшийся выше башкирский «Нефаз», половиной которого владеет КАМАЗ, тоже связан с иностранными компаниями. Раньше больше всего вопросов вызывали активы автопредприятия, которыми владели компании, зарегистрированные на Кипре, в Белизе и на Британских Виргинских островах. Теперь же они отошли московскому «Автоинвесту» с уже российскими хозяевами. Однако концерн Daimler AG (Германия) по-прежнему владеет 15% челнинского автозавода, а через него и нефтекамским предприятием.

АО «МАУ», принадлежащее Минземимущества РБ, уже стало объектом «холиваров» из-за истории с переименованием уфимского аэропорта. Фото glavarb.ru



Доля башкирская, доля уфимская

А что же досталось республике и ее жителям? Здесь список, к сожалению, не так велик, как хотелось бы.

Во-первых, это 25% бессменного лидера рейтинга — «Башнефти» и ее «семейства», о котором мы писали выше, — хороший бонус для бюджета региона. Чьи позиции в компании будет отстаивать Рустэм Хамитов в новой должности (Башкортостана или Сечина), покажет время.

Во-вторых, свои доли у РБ есть и в упомянутой содовой корпорации, объединяющей «Башхим» с «Башкирской содовой компанией» и «Единой торговой компанией». В-третьих, активы имеются в таких организациях, как «Нефаз» и «Газпром газораспределение Уфа».

В-четвертых, власти республики полностью контролируют компании «Башкиравтодор» (39-е место, 8,3 млрд рублей), «Башспирт» (70-е место, 4,5 млрд рублей), ГУП «Башфармация РБ» (90-е место, 3,6 млрд рублей). АО «МАУ» (87-е место, 3,6 млрд рублей), принадлежащее Минземимущества РБ, уже стало объектом «холиваров» из-за истории с переименованием уфимского аэропорта.

Также Башкирии принадлежат известные санатории («Якты-куль», «Янган-тау»), сельхозпредприятия (совхозы «Рощинский», «Алексеевский»), средства массовой информации и другие компании. Но размер их выручки оставляет их за пределами топ-100.

Администрации города Уфы (мэр — Ульфат Мустафин) принадлежат МУП «Уфимские инженерные сети» (99-е место, 3,3 млрд рублей) и МУП «Уфаводоканал» (100-е место, 3,3 млрд рублей).

Сократятся или увеличатся активы Башкирии и ее столицы в компаниях, расположенных на ее земле, узнаем через год. Многое здесь, вероятно, будет зависеть от нового руководителя республики Радия Хабирова и «кураторов» в Москве.

