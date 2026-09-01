Фестивали, культурные и спортивные события сентября: куда сходить в Казани

Что ждет горожан в первый месяц осени

Фото: Реальное время

Этой осенью в Казани в очередной раз пройдет Международный кинофестиваль «Алтын минбар». Любителей ухи будут ждать на традиционном гастрономическом празднике в Свияжске, а фанатов воздушных шаров — на фестивале воздухоплавания «Мечтатели» в Болгаре. Подробнее о том, где провести свободное время в сентябре, — в афише «Реального времени».



Осенние фестивали

Международный кинофестиваль «Алтын минбар»

4—8 сентября. Казань

Фестиваль проходит в столице Татарстана с 2005 года. Зрителям покажут полнометражные, короткометражные, документальные, анимационные фильмы, также ожидаются творческие встречи с кинодеятелями.

«Свияжская уха»

5 сентября. Остров‑град Свияжск. 0+

В программе — торжественное костюмированное шествие, лекции и мастер‑классы, спектакль «Каша из топора», шоу летающих ножей, выступления фольклорных коллективов. Главная часть праздника — приготовление ухи по собственному оригинальному рецепту и экспертная оценка от шеф‑поваров, представителей Гильдии поваров РТ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кинофестиваль Beat Weekend

10—20 сентября. Казань

Фестиваль посвящен документальному кино о новой культуре. Показы пройдут в Национальной библиотеке РТ, кинотеатре «Мир» и кластере «Адонис». В программе — картины о Дэвиде Боуи и Канье Уэсте, Джорджо Армани, первой супермодели Твигги, чемпионате мира по приготовлению овсяной каши.

«Болгар радиосы» Фест

12 сентября. «Татнефть Арена». 6+

На фестивале татарской музыки выступят такие звезды эстрады, как Салават Фатхутдинов, Гүзель Уразова и Айдар Галимов. Также для гостей споют Ильсия Бадрутдинова, Элвин Грей, Фирдус Тямаев, Зинира и Ризат Рамазановы и другие артисты.

Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели»

12—13 сентября. Болгар

Первая часть фестиваля, посвященная воздушным шарам, прошла летом. Во второй части для гостей проведут светомузыкальное шоу с участием аэростатов, на которых также можно будет полетать по предварительной заявке. Также на фестивале проведут конкурс по сборке макетов аэростатов, танец воздушных шаров, организуют диджей‑сеты и фотозоны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Концерты

Live‑концерт Марата Яруллина

4 сентября. Театр им. К. Тинчурина. 6+

Впервые песни Марата Яруллина прозвучат в сопровождении Yummy Music Band под управлением Юрия Федорова. Гостям обещают только живой звук, стильные аранжировки и любимые хиты.

Концерт казанского камерного оркестра La Primavera

6 сентября. Центр уникального мастерства (ЦУМ). 6+

В сопровождении оркестра La Primavera на сцену выйдут артисты, играющие на народных инструментах (курай, думбра, кылкобыз, варган). Также в концерте примет участие Айгуль Хайри (сопрано). Цель события — познакомить слушателей с современной музыкой композиторов Татарстана и Востока.

«Яңа татар җыры» / «Новая татарская песня». Гала‑концерт

16 сентября. КРК «Пирамида». 6+

На протяжении шести лет конкурс «Яңа татар җыры» дарил зрителям хиты эстрады. В этот раз в числе участников концерта — Зайнаб Фархетдинова, Зуфар Билалов, Иркэ, Раяз Фасыхов и «Казан егетләре».

Концерт ГАСО РТ. Александр Сладковский, Ильдар Абдразаков

12 сентября. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

Участие в концерте примет также Казанский молодежный хор «Генезис». В программе — произведения Мусоргского и Шостаковича.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Надежда Кадышева и Григорий Кадышев

19 сентября. «Татнефть Арена». 6+

В Казань приедут Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо». В программе — хиты ансамбля, знакомые и любимые миллионами по всей стране.

Александр Бардин

20 сентября. КСК «Уникс». 0+

Перед казанцами предстанет солист группы «САДко», народный гармонист России, соведущий‑музыкант Андрея Малахова Александр Бардин. Он исполнит пронзительные песни и сыграет на флейте, пианино, баяне, гармони и балалайке.

«Танцы Минус»

26 сентября. КРК «Пирамида». 6+

В 2025 году группе Вячеслава Петкуна исполнилось 30 лет. За это время коллектив выпустил 12 студийных альбомов. Лучшие песни — на концерте в «Пирамиде».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Постановки

«Лу»

12 и 30 сентября. Театр им. К. Тинчурина. 12+

Премьера спектакля прошла в конце августа. Постановка посвящена жизни Луизы — супруги татарского поэта Хасана Туфана.

«Такташ. Югалган матурлык / Такташ. Утерянная красота»

19 и 20 сентября. Театр им. Г. Камала. 16+

Документальная драма по пьесе Йолдыз Миннуллиной. Артисты исследуют личность поэта Хади Такташа, пытаясь понять, кем он был на самом деле. В центре сюжета — судьба татарского поэта, чье творчество сталкивается с жесткими требованиями эпохи 1920—1930‑х годов.

«Көз / Осень»

26 сентября. Театр им. Г. Камала. 12+

Казанцы смогут увидеть спектакль в рамках гастролей Нижнекамского театра им. Т.А. Миннуллина. Постановка создана на основе одноименного произведения татарского писателя Гаяза Исхаки и посвящена жизни двух героинь — Нафисы и Гульсум.

«Онегин‑блюз»

26 сентября. Казань, театр им. Г. Камала. 6+

Этот спектакль — синтез музыкального и драматического искусства. «Все дело в прочтении: классический текст Пушкина, струнный квартет и соло на саксофоне. Тонкое и воздушное полотно спектакля погружает зрителей в атмосферу всем давно известной, но не всеми изведанной истории», — говорят организаторы.

«Музыкальная азбука от А до Я» с Артемом Варгафтиком

27 сентября. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

Концерты семейного абонемента «Музыкальная азбука от А до Я» — это проект, благодаря которому дети и взрослые в доступной и увлекательной форме узнают о музыкальных терминах, композиторах и произведениях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Онегин»

27 сентября. Казань, КСК «Уникс». 12+

В спектакле — четыре героя: Онегин, Ленский, Татьяна и Автор. Постановку дополнили комментариями к роману и хулиганскими эпиграммами Пушкина.

Детям

«Туган Батыр»

10 сентября. Театр им. Г. Камала. 6+

Музыкальное фэнтези о казанском подростке, который оказывается в подземном городе, где обитают мифические существа и забытые легенды. Здесь он встретит своего далекого предка Туган‑батыра и его верную спутницу Гульчачак и переживет настоящие приключения.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Леля и Минька»

19 сентября. Казанский ТЮЗ. 6+

Премьера спектакля прошла в конце августа. Постановка по рассказам Михаила Зощенко о Леле и Миньке создана по произведениям «Елка», «Галоши и мороженое», «Бабушкин подарок» и «Через 30 лет». Через забавные бытовые истории раскрываются нравственные ориентиры: способность признавать свои ошибки, умение ценить заботу близких, честность.

Спортивные события

Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов

2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября. Казань. 0+

В сентябре столица Татарстана примет турниры по нескольким видам спорта. Это гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт и спортивная гимнастика.



Матчи «Рубина»

2, 7, 12, 16 сентября. 0+

В течение сентября клуб сыграет против «Оренбурга» (2 сентября), «Ахмата» (7 сентября), ЦСКА (12 сентября) и «Родины» (16 сентября). 7 сентября «Рубин» ждет домашний матч — казанцы смогут поболеть за команду на «Ак Барс Арене». Остальные игры будут выездными.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матчи «Ак Барса»

5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 30 сентября. 0+

«Ак Барс» сразится с «Сибирью» (5 сентября дома и 24 сентября на выезде), «Адмиралом» (7 сентября), «Трактором» (9 сентября), «Металлургом» (против него будет две игры — 11 сентября дома и 26 сентября на выезде), «Торпедо» (14 сентября), «Салаватом Юлаевым» (16 сентября), ХК «Сочи» (18 сентября), «Ладой» (21 сентября) и «Барысом» (30 сентября). Часть игр будут домашними — они пройдут 5, 7, 9, 21, 30 сентября.

Матчи УНИКСа

7, 17, 19, 26, 30 сентября. 0+

УНИКС встретится с «Бетсити Пармой» (7 и 26 сентября), «Зенитом» (17 сентября), «Анадолу Эфес» (19 сентября) и «Динамо» из Владивостока (30 сентября). 26-го и 30-го матчи пройдут в Казани — проследить за ходом игры можно будет в «Баскет-холле».

