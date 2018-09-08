Скандалы недели: дело для Льва Семенова, «победа» на удмуртском заводе «Татнефти» и землетрясение на Урале

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе в Татарстане произошло массовое отравление школьников, а также до нас чуть не дошло землетрясение, затронувшее Башкирию и Урал. Помимо этого, в республике было вскрыто сразу несколько «картельных дел», под запрет попал настоятель храма из Болгар Владимир Головин, а министр образования РТ Рафис Бурганов неосторожно высказался об изучении языков в школах. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Землетрясение на Урале и в Башкирии

В среду на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Пострадавшие и погибшие отсутствуют, но местные жители были порядком напуганы. В домах местами появились трещины, частично обвалилась штукатурка. В районе эпицентра повреждены 12 детсадов и школ. Родителей попросили забрать детей домой, в ряде социальных объектов провели эвакуацию. Толчки повторились через несколько часов, по словам экспертов, они тектонической природы. Их ощутили в Челябинской области и Башкортостане.

Отметим, что до Татарстана толчки не дошли, хотя, они не исключены и здесь. Вот что об этом говорит специалист отделения мониторинга геологической среды по Татарстану Юрий Бубнов: «У нас Волго-Камская система разломов. Если помните по карте, Волга делает поворот возле Казани, и чуть ниже Кама втекает в Волгу, так вот Волга в этом месте повторяет зону различных тектонических сочленений. По этим местам могут возникать землетрясения, и они уже были и исторически зафиксированы. Кстати, относительно недавно, в начале 2000-х годов, трясло Елабугу. А то, что было в Альметьевске в 2008-м, неглубокого заложения, было связано с добычей нефти и закачкой больших масс воды — частично техногенное. Но землетрясение — естественный процесс, и бояться его нечего».

В Чистопольской епархии сложилась нештатная ситуация — протоиерей Владимир Головин, настоятель храма из Болгар, отправлен под запрет. Фото tatmitropolia.ru



Запрет чистопольского протоирея

В Чистопольской епархии сложилась нештатная ситуация — протоиерей Владимир Головин, настоятель храма из Болгар, отправлен под запрет. Это довольно-таки серьезное наказание в РПЦ и прибегают к нему при крайних мерах. Ранее о протоиерее говорили, что проповеди его интересно слушать, что батюшка харизматичен и обладает даром исцеления, однако на прошлой неделе Чистопольская епархия выступила с крайне жестким заявлением по Головину.

Многие претензии касаются сугубо богословских вещей и понятны только специалистам. Помимо этого, специальной комиссии пришлась не по душе «соборная молитва по соглашению с Болгаром», когда паства отца Владимира, находящаяся в разных географических точках, в одно и то же время начинает молиться — здесь епархия даже усмотрела признаки секты. Также Головина осуждают за активное использование интернета — отец Владимир размещал проповеди на YouTube. Вместе с тем, комиссия «накопала» неучтенные финансовые потоки. Также из заявления Чистопольской епархии следует, что Владимир Головин в Авраамиевском храме ввел неканонический чин некоего «духовного лечения».

«Церковь не наказывает, церковь вразумляет, запрет — это лечебница. Мы надеемся, что отец Владимир все правильно поймет, покается, извинится перед теми людьми, которых обидел», — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с Головным епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен.

Дела картельные и «молочная афера»

На уходящей неделе татарстанское УФАС по наводке антикоррупционного центра партии «Яблоко» завершило расследование картельного сговора главного оператора выставочной деятельности ОАО «Казанская ярмарка» с аффилированными с ним фирмами при получении госзаказов общей стоимостью 37,8 млн рублей. Однако дело не ограничилось оборотными штрафами: предписание перешло в руки силовиков для возбуждения первого в Татарстане уголовного дела по ст. 178 «Ограничение конкуренции». Если УВД Казани все-таки пойдет на этот беспрецедентный шаг, гендиректору «Казанской ярмарки» Льву Семенову грозят гигантские штрафы, которые могут парализовать деятельность компании.



Если УВД Казани все-таки пойдет на этот беспрецедентный шаг, гендиректору «Казанской ярмарки» Льву Семенову грозят гигантские штрафы. Фото juvelirexpo.ru

Тем временем другое масштабное «картельное дело» о сговоре на 280 млн рублей, в котором были уличены дорожно-строительные компании ООО «СК «Созидание» и ООО «СО «Тозелеш», идет к развалу. В течение этого года владельцы компаний Марсель Зарипов и его партнер Артур Гимадиев, которых считают близкими к главе Минтранса РТ Ленару Сафину, отбивались от обвинений Федеральной антимонопольной службы в антиконкурентном соглашении, доказав их необоснованность в двух судебных инстанциях арбитража. Дорожники сумели добиться отмены тяжелых оборотных штрафов на сумму 40 млн рублей. Точка в споре будет поставлена в кассационной инстанции 13 сентября.

Также на уходящей неделе выяснилось, что дело о молочной афере на 7 млн рублей в Татарстане может не дойти до суда. Во вторник в Нурлатском межрайонном отделе Следкома потерпевшим сообщили о намерении прекратить расследование. Официально потерпевшими признаны 8 руководителей сельских хозяйств и частные агенты по скупке молока в Аксубаевском и Нурлатском районах, но за каждым — еще сотни фермеров и крестьян, сдавших товар и оставшихся без денег. А на вершине молочной пирамиды — «неустановленные лица» из ООО «ПТП «Тукай», главным из которых сами молочники считают 33-летнего инвестора-депутата Ильнара Сунеева. Сам же он, как выяснило «Реальное время», считает себя потерпевшим.

Новые хозяева ТЦ «Квартал» и «М.Видео» вместо MediaMarkt

В Татарстане, как и по всей стране, закрылись последние магазины сети MediaMarkt — инвестор ушел из России, продав бизнес группе «М.Видео». Компания запускает ребрендинг 42 торговых площадей немецкой сети, на базе которых откроет 60 собственных, причем некоторые из них будут сдвоенными точками — «М.Видео» и «Эльдорадо» (оба бренда в собственности группы).

Как выяснило «Реальное время», в Поволжье появится восемь новых магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо», причем некоторые — в ближайшие месяцы. Например, в молле «Парк Хаус» подтвердили скорое открытие «М.Видео».

Вместе с тем, казанский ТЦ «Квартал» на Чистопольской перешел в новые руки. Предправления «Ак Барс» Банка Зуфар Гараев возможно больше не имеет к нему отношения — по документам новым собственником объекта стала компания «МДМ-Строй», застройщик расположенного неподалеку элитного жилого комплекса.

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что слова Бурганова были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы. Фото Максима Платонова

Отравление актанышских школьников и неправильно истолкованные слова Рафиса Бурганова

На текущей неделе в республиканских СМИ широко разошлась цитата министра образования РТ Рафиса Бурганова, произнесенная на августовской педконференции в Челнах. В прессе это подавалось так, будто, рассуждая о языковом вопросе, чиновник заявил: «Не надо говорить, что мы ничего не можем. Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя».

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что слова Бурганова были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы, а высказывание об учителе никак не касается темы выбора языка: «Его слова подчеркивают значимость слова учитель в современном обществе, особенно он подчеркнул значение классных руководителей в образовательном процессе и их роль в обеспечении добровольного изучения родного языка». Спикер также добавила, что если есть официально подтвержденная информация по принуждению к изучению татарского языка, то Кремль это, безусловно, осуждает.

Еще один скандал в сфере образования связан с массовым отравлением актанышских школьников. Напомним, ЧП произошло в Актаныше в школе №2 с углубленным изучением отдельных предметов. За медпомощью обратились 25 детей, из них 22 ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предполагаемым источником распространения заразы считают школьную столовую, в которой аккурат перед новым учебным годом сменили режим питания, отказавшись от услуг своих поваров и отдав предпочтение привозным полуфабрикатам. В пятницу утром из Актанышской ЦРБ после обхода выписали 21 ученика школы №2, четверых оставшихся планировали отправить по домам после обеда. Предварительный диагноз у всех детей — острый гастроэнтерит.

Новые назначения

В пятницу стало известно, кто займет пост полномочного представителя президента России в Приволжском округе. Выбор пал на экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова. Политологи отзываются о нем как о профессионале с нужными связями, при этом он «не политик в чистом смысле слова, что даже хорошо».

Новое назначение на уходящей неделе произошло в КЭТЗ. Напомним, в преддверии поглощения «Казанского электротехнического завода» структурой «Ростеха» главе КРЭТ Николаю Колесову прислали давнего московского партнера. Владельцем второго по величине пакета КЭТЗ в 19,13% акций стала непубличная столичная компания «Высокие технологии», выступившая 2 года назад соучредителем открытия частного оборонного завода «Стелла-К» по выпуску бортовых комплексов защиты для российских вертолетов. И теперь, похоже, КРЭТ продолжит встраивать КЭТЗ под «вертолетный зонтик». А сам КЭТЗ, не дожидаясь передачи властями Татарстана госпакета 42,6% акций в пользу КРЭТ (остались формальности), в понедельник объявил о переизбрании председателя совета директоров — им стала Анастасия Колесова.

Обновленный Казанский цирк все никак не может найти директора. Фото Максима Платонова



В среду федеральные СМИ объявили руководителя Следкома по РТ Павла Николаева главным кандидатом на скандальный пост главного следователя Москвы. Занимавший это место Александр Дрыманов сейчас в СИЗО по обвинению во взятках в 10 тысяч евро и 1 млн долларов. Источники РБК предрекают назначение казанца на новую должность уже в ближайшее время. По данным «Реального времени», должность в столице казанскому генералу предлагали уже не раз, но уходить Николаев не хотел. Вот только в этом году истекает второй, предельный срок его пребывания в должности руководителя регионального управления.

Тем временем, обновленный Казанский цирк все никак не может найти директора. Месяц назад министр культуры РТ Ирада Аюпова назвала журналистам имя предполагаемого преемника ушедшего с этой должности по собственному желанию Дамира Шарифуллина — директора Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадима Нуруллина, однако «Реальное время» выяснило: Нуруллин остался на прежней должности и в качестве потенциального директора цирка его кандидатура уже не рассматривается.

Показания Рашида Аитова и разморозка долгостроев «Свея» и «ФОНа»

В понедельник в Московском суде заслушали часть показаний Рашида Аитова по предъявленным ему обвинениям. Впрочем, руководитель «Свея» решил комментировать далеко не все предъявленные ему эпизоды, предпочтя воспользоваться 51 статьей Конституции — правом не свидетельствовать против себя. Дальше в дело вступили его адвокаты, которые ценой двух замечаний и занесением в протокол отказа зачитывать оставшиеся показания, данные в ходе предварительного следствия, все-таки добились закрытия этой темы и перешли к исследованию материалов дела. Подробно с позицией Аитова по наличию разрешений на строительство «лишних» этажей и еще нескольких обвинений в свой адрес вы можете ознакомиться здесь.



Как удалось выяснить «Реальному времени», Кабинет министров совместно с республиканским Фондом поддержки дольщиков проводит активную работу по выделению компенсационных земельных участков инвесторам, готовым взяться за завершение татарстанских долгостроев. В результате уже в сентябре — октябре на казанские дома высокой степени готовности зайдут новые подрядчики. Речь идет о четырех проблемных стройках: 4-й дом ЖК «Золотая середина», «Миллениум Сити», а также 1-й и 2-й дома в ЖК «Молодежный». На очереди — «фоновские» долгострои в Набережных Челнах, где также появились инвесторы, готовые завершить стройку. Кроме того, в ближайшее время ожидается принятие решения по федеральному участку по ул. Губкина, что позволит разморозить дополнительные объекты.

На уходящей неделе временный управляющий одной из обанкроченных фирм «ФОНа» — ООО «Царицынский бугор» — провел первое собрание кредиторов с явкой 80,98%. В реестре у должника требования банка «Открытие» на 208 млн и дольщиков — на 350 млн рублей. Впереди суд, где, скорее всего, введут конкурсное производство. Граждане рискуют потерять выкупленные парковки и кладовки, которые могут уйти в конкурсную массу и быть проданы. Поэтому на собрании каждая из сторон, дольщики и банк, выдвинули своего кандидата в конкурсные управляющие. Итоги голосования станут на следующей неделе.

Советский суд отправил подозреваемого в убийстве 21-летней Эльнары Карахановой омоновца Марата Сахапова в СИЗО на 2 месяца. Фото Марии Горожаниновой

Подозреваемого в убийстве девушки омоновца отправили в СИЗО

В четверг Советский суд отправил подозреваемого в убийстве 21-летней Эльнары Карахановой омоновца Марата Сахапова в СИЗО на 2 месяца. Сам молодой человек извинился перед ее родителями, совсем не рассчитывая на прощение, и еще раз заявил, что, хотя и поднимал на погибшую руку, но в ее смерти не повинен.

Вместе с тем следствие приобщило к материалам дела показания подруг девушки, согласно которым, со слов Эльнары, ее возлюбленный систематически избивал ее и угрожал расправой, но та «любила и боялась» его. Кроме того, выяснилось, что экс-супруга Сахапова во время их совместного проживания также обращалась в полицию с жалобой на побои. Правда, сейчас бывшая жена омоновца заступается за него и уверяет, что заявление писала по глупости. Подробный репортаж с заседания вы найдете здесь.

Взятка для члена ЦИК, «побег» депутата Казгордумы из-под домашнего ареста и «разводящие» от Фемиды

Тем временем процесс по делу депутата Казгордумы Надыра Хайруллина, обвиняемого в мошенничестве на 24 млн рублей, близится к финалу. Именно на этой стадии представитель потерпевшей стороны счел нужным поставить вопрос о водворении народного избранника в СИЗО за якобы имевшие место нарушения условий домашнего ареста. Однако суд счел нужным ограничиться лишь арестом имущества Хайруллина, которое, как выяснило «Реальное время», значительно уменьшилось за время следствия.

Также появились новости по делу «разводящих» от Фемиды — за эту аферу было задержано сразу шесть казанцев. Напомним, гендиректору ООО «Ветеринарный центр 911» Елене Алексеевой был предъявлен гражданский иск на 8 млн, в качестве долга ее покойного мужа. Уже в ходе рассмотрения иска Алексеева получила предложение — заплатить за благоприятное решение Фемиды взятку в 1,2 млн рублей. В итоге «посредников» задержали в банке, истца — на выходе из суда.

Руководители «Башкирской содовой компании» собрали представителей масс-медиа и решили «без галстуков» довести свою позицию до общественности. Фото proural.info

«Победа» на «Ижметмаше», ответ «Соды» за шиханы и точка в скандале вокруг оскорбления Салавата Юлавева Русланом Белым

Напряженность вокруг ижевского машиностроительного предприятия «Ижметмаш», подконтрольного «Татнефти», достигла апогея. В августе были одновременно сокращены 700 работников или почти 90 процентов от оставшегося трудового коллектива, а само предприятие прыгнуло в омут банкротства. До января 2019 года на «Ижметмаше» продлится конкурсное производство. Это означает, что управленцам «Татнефти» не удалось договориться с вероятными интересантами из ГК «Мечел» о продаже актива единым имущественным комплексом, и впереди — распродажа по частям, считают независимые эксперты. Между тем, в правительстве Удмуртии полны оптимизма и даже назвали «победой» отсроченную на полгода «резню» ижевских машиностроителей, надеясь, что завод возобновит работу.

А в среду в Уфе руководители «Башкирской содовой компании» под сводом отеля «Шератон» собрали представителей масс-медиа и решили «без галстуков» довести свою позицию до общественности. Следует отметить, что ранее подобных массовых встреч с прессой не происходило. Раньше промышленники свои доводы обозначали через отдельные информационные ресурсы, политтехнологов, крупных чиновников и узнаваемых в Башкирии лиц. Как и ожидалось, основной разговор был посвящен горе Торатау, на защиту которой встали многие жители республики и которую обещал сохранить глава РБ Рустэм Хамитов.

Ставший настоящей знаменитостью, собирающей на свои бизнес-тренинги огромную аудиторию, предприниматель из Ижевска Аяз Шабутдинов продал сеть кофе-баров Coffee Like за 200 млн рублей. Сейчас она насчитывает 400 точек по всей России и недавно нашла партнеров в Коста-Рике. Как выяснило «Реальное время», в последнее время Шабутдинов уже не принимал участия в оперативном управлении компанией, отдав его созданной им команде, и сконцентрировался на проведении обучения в сфере бизнеса.

И снова к новостям Башкирии. На этой неделе Юрий Дудь выпустил интервью с комиком Русланом Белым. Часть беседы он посвятил ситуации с выступлением в Уфе, где артист назвал башкирского национального героя Салавата Юлаева разбойником. Отвечая на вопрос ведущего о посещении бойцовской командой «Тархан» его концерта в Ульяновске, комик заявил, что узнал о приезде «пацанов из Башкирии» от своего директора.

«Я, честно говоря, сидел в номере. Мы просто ни с кем не разговаривали, не вели никаких дебатов. Мы просто это игнорировали и все», — заявил комик.