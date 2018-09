«Coffee Like — это предыдущая глава»: предприниматель Аяз Шабутдинов продал сеть кофе-баров

Молодой ижевский предприниматель заявил о выходе из бизнеса Coffee Like.

Ставший настоящей знаменитостью, собирающей на свои бизнес-тренинги огромную аудиторию, предприниматель из Ижевска Аяз Шабутдинов продал сеть кофе-баров Coffee Like. Сейчас она насчитывает 400 точек по всей России и недавно нашла партнеров в Коста-Рике. Почему ушел Аяз и что теперь будет с созданной им 5 лет назад компанией — в материале «Реального времени».

«Шесть дней назад я ее продал»

О продаже Coffee Like 26-летний предприниматель Аяз Шабутдинов заявил на бизнес-форуме «Трансформация» в московском СК «Олимпийский» 4 сентября. По его словам, поиском покупателей целенаправленно занимались с начала года. Было проведено 10 встреч.

— Сегодня все сотрудники, все партнеры получили от меня сообщение, что шесть дней назад я ее [компанию] продал, и теперь уже Coffee Like — это предыдущая глава. Мы продали ее за 200 млн рублей, — сказал Шабутдинов в конце презентации компании.

Покупателей компании он не назвал.

Сеть кофе-баров Coffee Like была создана в Ижевске в 2013 году Аязом Шабутдиновым и Зуфаром Гариповым. В открытие первой точки продаж «кофе с собой» они вложили по 66 тысяч рублей. При этом практически с самого начала компания активно стала заниматься продажей франшиз и обучением своих партнеров из других городов. В результате сеть активно росла. Одним из факторов успеха называли медийность Шабутдинова, он стал популярен среди молодежи, желающей заниматься бизнесом, благодаря образу парня родом из небольшого поселка Куеда в Пермском крае, ставшего успешным предпринимателем в 21 год.

По словам Аяза Шабутдинова, поиском покупателей целенаправленно занимались с начала года



В 2017 году выручка сети Coffee Like составила 800 млн рублей. Количество действующих кофе-баров достигло 295 в 73 городах России и СНГ. На данный момент сеть насчитывает 408 кофеен, недавно у нее появились партнеры в Коста-Рике.

«Покупатели — это опытные, но непубличные ребята»

Генеральный директор Coffee Like Алексей Гусаков рассказал «Реальному времени», что Аяз Шабутдинов полностью вышел из бизнеса Coffee Like, в том числе и из созданного им Like Центра, занимающегося бизнес-тренингами. Окончательное завершение сделки ожидается к 1 октября.

— Покупатели — это опытные, но непубличные ребята, которые входят в бизнес с точки зрения чистого инвестирования. Их имена я называть пока не могу. Это российские инвесторы, не конкуренты, то есть до сегодняшнего дня они никакого отношения к ресторанному бизнесу или кофейням не имели, — сказал Гусаков.

Он отметил, что сам Аяз Шабутдинов в последнее время уже не принимал участия в оперативном управлении компанией, отдав его созданной им команде, и сконцентрировался на проведении обучения в сфере бизнеса.

Алексей Гусаков: «Покупатели — это опытные, но непубличные ребята, которые входят в бизнес с точки зрения чистого инвестирования. Их имена я называть пока не могу»



— Несмотря на продажу компании, Аяз никуда не уходит — он продолжит направлять свою энергию на бизнес-обучение в Like Центре. Он останется лицом Coffee Like, и, конечно, все-таки основатель компании — это навсегда. Coffee Like останется крутейшим кейсом в выступлениях Аяза на его мероприятиях, — добавил Гусаков.



Бывший бизнес-партнер

Зуфар Гарипов продал свою долю в Coffee Like Шабутдинову в 2017 году. Цену сделки они не раскрывают.

— Я всегда знал, что Аяз готов продать компанию, если предложат хорошие деньги, — прокомментировал он «Реальному времени» решение Шабутдинова. — Я не скажу, что для меня это было ожидаемо, но пару месяцев назад мы с ним разговаривали, и он заявлял, что разные люди интересуются. Я не могу характеризовать, правильно это или нет, только свое решение продать долю в компании могу охарактеризовать как правильное. Для меня это послужило возможностью начать новый этап своей жизни.

Гарипов вместе с партнером основал сеть студий красоты Laser Pro, насчитывающую сейчас 9 собственных салонов и 11 по франшизе, еще 18 сейчас на этапе строительства.

Зуфар Гарипов продал свою долю в Coffee Like Шабутдинову в 2017 году. Цену сделки они не раскрывают

Рынок кофе-баров продолжает расти

Роман Никитин, владелец другой крупной сети кофе-баров Coffee Moose, также вышедшей за счет франшиз за пределы Удмуртии, считает решение Шабутдинова вполне понятным и логичным.

—Я думаю, решение правильное, наверное, давно пора было ему продать компанию, потому что он уже управлением не занимался. Больше времени он уделял обучению людей как делать бизнес. Как правило, этим занимаются те, у кого уже нет собственного бизнеса. Надо сосредоточиться на чем-то одном, — считает Никитин.

Он отмечает, что сейчас рынок кофе-баров продолжает расти. Точек, где можно взять кофе с собой, становится все больше.

— Наша сеть растет очень стремительно, только в Москве сейчас открывается 15 точек. Конкуренция на рынке высокая, но ее не нужно бояться, если ты предлагаешь хороший продукт и сервис, может направлять средства на модернизацию оборудования. Однако отдельным небольшим кофейным здесь выжить крайне сложно, поэтому крепнут сети, у которых есть свое имя, — добавил Никитин.