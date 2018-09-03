Кто скажет «Ап!»? Глава Татфилармонии отказался от кресла директора Казанского цирка

В республиканском Минкульте ищут нового кандидата вместо Кадима Нуруллина

Фото: Роман Хасаев

Ищут и не могут найти нового директора для обновленного Казанского цирка. Месяц назад министр культуры РТ Ирада Аюпова назвала журналистам имя предполагаемого преемника ушедшего с этой должности по собственному желанию Дамира Шарифуллина — директора Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадима Нуруллина, однако «Реальное время» выяснило: Нуруллин остался на прежней должности и в качестве потенциального директора цирка его кандидатура уже не рассматривается.

«Свято место» осталось пусто



В ракурсе реализуемой российскими законодателями пенсионной реформы недавний уход на пенсию Дамира Шарифуллина, которому едва исполнилось 62 года — это просто нонсенс. Кроме того, именно при Шарифуллине прошла и в этом году успешно завершилась грандиозная реконструкция цирка — и кому, как не ему было пожинать плоды произведенных улучшений.

Однако это не первый случай в республике, когда после масштабной реконструкции или капремонта ответственного объекта меняется его руководитель. Министр культуры РТ Ирада Аюпова в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подтвердила, что в начале августа директор, руководивший цирком четверть века, написал заявление «по собственному», после чего министром был подписан приказ о его увольнении.

Министр культуры уточнила, что кандидатура директора филармонии Кадима Нуруллина на пост руководителя цирка действительно рассматривалась, однако сейчас речи о его переходе в цирк уже не идет. И сформулировала главные требования к кандидату, поиски которого, по ее словам, пока продолжаются:





Именно при Шарифуллине прошла и в этом году успешно завершилась грандиозная реконструкция цирка. Фото Максима Платонова



— Казанский цирк — это уникальная постройка, после реконструкции у здания появились новые возможности для самых необычных зрелищных проектов и поэтому нам нужен теперь умелый и опытный организатор, который сможет генерировать новые идеи, предложить и реализовать проекты, которые ранее по техническим причинам просто не могли быть реализованы. А кроме того, это должен быть эффективный, энергичный и грамотный хозяйственник, который доведет здание до совершенства. Ведь не секрет, что даже после капитального ремонта там остались не решенные до конца проблемы, в частности, с ливневой канализацией.

От реконструкции добра не ищут?

По слухам, место директора цирка осталось вакантным лишь потому, что Кадим Нуруллин сам отказался от новой должности. Подтвердить или опровергнуть эти слухи с его помощью не удалось: как пояснила секретарь, директор филармонии был «на выезде», а на просьбу передать ему по мобильной связи вопрос корреспондента «Реального времени» она ответила решительным отказом.

Впрочем, причины, по которым директор филармонии не захотел менять место работы, можно без труда вычислить. В январе этого года он делился с автором этого материала грандиозными планами по перестройке здания, в частности, по расширению зрительного зала и гримерных за счет перекрытия пространства внутреннего дворика филармонии и переноса входа в нее с улицы Павлюхина на задний фасад — в окружающий здание бывшего ДК парк. Можно предположить, что Кадим Нуруллин не захотел отказываться от возможности реализовать масштабный проект по развитию филармонии, а это — дело не одного года. Кроме того, директор филармонии озвучивал и более близкие планы реконструкции здания — на ближайшие год-два. Этот проект проработан настолько, что директор филармонии даже смог назвать его стоимость — 86 млн рублей. Возможность приступить к его реализации вполне могла перевесить все доводы за переход на новое место работы.



Кроме того, только-только начала зарабатывать деньги учрежденная в 2014 году Кадимом Нуруллиным Некоммерческая благотворительная организация «Фонд содействия развитию Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая». По данным ресурса rusprofile.ru, в апреле этого года по госконтракту с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» за «проведение мероприятия по встрече делегаций, связанного с 95-летием госсанэпидслужбы России» фонд получил 160 тыс. рублей.

«Он приходил на представление, на премьеру, — сказал Якушев. — Мы познакомились, Кадим Назырович прошелся по цирку, однако тогда и речи не шло о том, что он может прийти сюда в качестве руководителя». Фото Максима Платонова

Ну и не исключено, что втихомолку директор филармонии все-таки «приценился» к предлагавшемуся ему посту. Как сообщил «Реальному времени» и.о. директора Казанского цирка Артур Якушев, Кадим Нуруллин все же побывал там, но только в качестве зрителя:



— Он приходил на представление, на премьеру, — сказал Якушев. — Мы познакомились, Кадим Назырович прошелся по цирку, однако тогда и речи не шло о том, что он может прийти сюда в качестве руководителя.

«Лучший директор — старый директор»

И.о. директора цирка, который много лет прослужил в должности заместителя Дамира Шарифуллина, вспомнил прежнего директора добрым словом. По мнению Артура Якушева, тот и был как раз таким специалистом, портрет которого нарисовала министр культуры Ирада Аюпова:

— Он очень грамотный, знающий цирк изнутри руководитель! Дамир Минханович чувствовал зрителя и понимал артистов, он хорошо выстроил работу цирка, грамотно руководил, умел выбирать программы и аттракционы, которые обеспечивали цирку успех. Да и вообще он просто хороший человек! О нем все работники тепло вспоминают… Понимаете, в цирке нет случайных людей! У нас 161 человек в штате — это люди особенные, преданные делу и в руководителях они это ценят.

— А раз уж он ушел, какого человека вы, сотрудники цирка хотели бы увидеть на его месте? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».

— В первую очередь это должен быть человек, хоть что-то знающий и понимающий в цирке. Цирк нельзя ставить в один ряд с другими развлечениями, здесь своя атмосфера, свои традиции, своя специфика. Чтобы руководить цирком, надо его знать и любить. А все остальные качества руководителя вытекают из этого.

По мнению Артура Якушева, Дамир Шарифуллин и был как раз таким специалистом, портрет которого нарисовала министр культуры Ирада Аюпова. Фото Максима Платонова

Того же мнения придерживается и директор Татарского государственного театра кукол «Экият» Роза Яппарова. Она подчеркнула, что цирк — это совершенно особый вид искусства, хотя кое-что общее с кукольным театром у него есть: и там и тут главные зрители — дети.

— Я всегда говорю, что и в театр, и в цирк дети приходят за чудом. И первое, что должно произойти при входе в здание и там и тут — это здание должно их восхитить, — заметила Яппарова. — А потом их должно восхитить то, что они увидят — спектакль, цирковая программа. Должна состояться встреча с прекрасным. Поэтому руководитель цирка должен уметь выбрать самые интересные аттракционы, самые профессиональные коллективы. Казань — третья столица России, театральный город, и руководитель цирка должен уметь так сформировать программу представления, чтобы она соответствовала уровню города. Кстати, Дамир Минханович Шарифуллин старался и умел это делать. Так что основное требование к новому директору, по-моему, должно быть таким: он должен быть не хуже прежнего, кандидатура должна быть достойной!