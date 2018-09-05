Землетрясение на Урале и в Башкирии: «Мебель ходуном ходила, посуда звенела, кот орал»

Татарстан подземные толчки не затронули, однако возможны и здесь, особенно в зоне Волжско-Камского разлома

Сегодня рано утром на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Пострадавших и погибших нет, но местные жители были порядком напуганы. В домах местами появились трещины, частично обвалилась штукатурка. В районе эпицентра повреждены 12 детсадов и школ. Родителей попросили забрать детей домой, в ряде социальных объектов провели эвакуацию. Толчки повторились через несколько часов, по словам экспертов, они тектонической природы. Их ощутили в Челябинской области и Башкортостане. До Татарстана они не дошли, хотя не исключены и здесь, говорят геологи. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Показалось, что мимо поезд пронесся — так затрясло!»

Первые подземные толчки уральцы ощутили в 3.58 по местному времени (1.58 мск). Жители Челябинской области тут же обрушили линию экстренных служб, где приняли более 600 звонков. Эпицентр землетрясения пришелся на Катав-Ивановский район, очаг залегал на глубине 10 километров. На работу атомных предприятий «Росатома» оно, к счастью, не повлияло.

В Катав-Ивановском районе ввели режим ЧС. Здесь пострадали 12 детских садов и школ, а городскую больницу даже пришлось эвакуировать из-за трещин в стенах — пациентов отправляют в Усть-Катав. Как сообщила в своем аккаунте в соцсетях председатель местного совета депутатов Галина Федосеева, трещины появились в трех пятиэтажках по ул. Степана Разина и еще в трех домах в Стройгородке, некоторые шириной в два-три сантиметра.

Занятия в школах отменили, детсады не работают — родителей попросили забрать детей. Как пишут местные жители, эвакуировали также почту и еще ряд социальных объектов. В руководстве региона оценивают последствия.

— Мы живем на северо-западе Челябинска, ничего не почувствовали, но коллега из Ленинского района рассказала, что они в четыре часа проснулись, ее маме показалось, что у нее головокружение. Еще одна коллега из Коркино, это рядом с Челябинском, проснулась от того, что диван и вся остальная мебель ходуном ходили, посуда звенела, кот орал. А моей подруге, она ближе к эпицентру живет, показалось, что мимо поезд пронесся — так затрясло, — рассказала «Реальному времени» жительница Челябинска Динара Гиниатуллина.

— Мы в Ашинском районе — в 70 км от эпицентра, даже не поняла, что произошло, — покачало туда-сюда, выглянула в окно — вроде все спокойно. Еще подумала: «Ну все, что-то со мной не то» — первое восприятие такое было. Уже позже узнала, что это землетрясение было. И внучка рассказала, что у нее с холодильника вещи попадали, — добавляет Нурия Хабибуллина.

Жительница Миасса Аня Войтко рассказала нашему изданию, что во время землетрясения проснулась и почувствовала, что все вокруг трясет, будто она едет в поезде. Ее знакомая позже на работе сообщила, что у нее словно «поехала» кровать.

Кроме челябинцев от подземных толчков проснулись жители Башкортостана и Свердловской области, здесь также получили более тысячи звонков от жителей, хотя повреждений зданий в регионах не было.

— Первая мысль была, что у меня поехала крыша. Смотрю, окно шатается туда-сюда, дом качается. Вышла на балкон и увидела, что я не одна такая — половина соседей уже стояла на улице, — рассказала жительница Уфы Ирина Иванова.

Позднее, после 10 утра, в соцсетях появились сообщения жителей Катав-Ивановского района Челябинской области о повторных толчках, но уже слабее.

«Урал испытывает тектоническое поднятие — на 5 мм в год»

Завкафедрой геологии и геоморфологии БашГУ Исхак Фархутдинов пояснил, что сегодняшнее землетрясение на Урале — стандартный процесс.

— В данный момент Урал испытывает тектоническое поднятие — на 5 мм в год. Бывает, что в движении плита стопорится, но энергия никуда не девается, она накапливается в виде этих 5 мм в год и потом выстреливает раз в 10 лет такими землетрясениями. К счастью, небольшими, потому что мы находимся внутри континента, то есть это внутриконтинентальное горообразование, в отличие от Японии и Курил, — говорит Фархутдинов.

То, что на Урале давно не было землетрясений, — это относительно, поясняет собеседник издания. Например, толчки магнитудой в 4 балла были в 2015 и в 2010 году, а магнитудой в 5,5 балла, как сегодня, произошли в 1995 году в Соликамске, до этого — в 1989 и 1990 году — в Свердловской области.

— Просто люди успели подзабыть, а так это нормальное явление для Урала. Самое крупное землетрясение на Урале было в 1914 году магнитудой 6,5 балла — это когда уже штукатурка трескается на зданиях, здания шатаются, но таких разрушительных у нас, к счастью, никогда не было, и они не прогнозируются. Максимально допустимая здесь магнитуда — это 8 баллов, но максимальная которая была — 6,5. Повторные толчки — тоже нормальное явление после основного землетрясения, можно сказать, своеобразное «эхо», — добавил геолог.

По словам Исхака Фархутдинова, подобные подземные толчки затрагивают весь Урал: Пермский край, Свердловскую область, Башкортостан, частично Оренбургскую область. Но если на Урале у них больше тектоническая природа, то для платформенного Татарстана больше характерны техногенные землетрясения, то есть связанные с активной разработкой нефти и газа, когда нефть извлекают и закачивают воду: «Так же, когда мы строим водохранилище, — природный баланс нарушается — это тоже может вызывать небольшие землетрясения».

«Так мантия воздействует на оболочку Земли»

Согласен с башкирским коллегой и ведущий специалист отделения мониторинга геологической среды по Татарстану Юрий Бубнов. По его словам, землетрясение, которое произошло сегодня на Урале, одного порядка и глубины с тем, что было в этом же регионе в 2015 году.

— Урал — это шов, стык Европы и Азии, процессы идут на больших глубинах. Источник был на глубине 10 км, а то, что произошло на глубине 2 км, — это уже повторная подвижка. Так мантия воздействует на оболочку Земли. Землетрясения природного характера, потому что на такой глубине ничего не добывается. Активизация идет по всей планете, сейчас и на Камчатке, и в Индонезии активизировались вулканы. Есть так называемая система шовных соединений земных плит. Эта активизация происходит ежегодно, она зависит в большей степени от расположения планет и влияния Солнца. Землетрясения происходят с определенной цикличностью. Тот же самый Урал — это шовное соединение, хотя и старое, но оно тоже подвержено общему влиянию тектонических подвижек по всему земному шару. Поэтому где тонко, там и рвется, в данном случае на Урале это проявилось, — пояснил Юрий Бубнов.

Землетрясения могут быть и бывают и в Татарстане, отмечают эксперты. «У нас Волго-Камская система разломов. Если помните по карте, Волга делает поворот возле Казани, и чуть ниже Кама втекает в Волгу, так вот Волга в этом месте повторяет зону различных тектонических сочленений. По этим местам могут возникать землетрясения, и они уже были и исторически зафиксированы. Кстати, относительно недавно, в начале 2000-х годов, трясло Елабугу. А то, что было в Альметьевске в 2008-м, неглубокого заложения, было связано с добычей нефти и закачкой больших масс воды — частично техногенное. Но землетрясение — естественный процесс, и бояться его нечего», — уверяет геолог.

В России разработана карта вероятности землетрясений, где Татарстан находится в шестибалльной зоне. Карта расчетная, отмечают специалисты, ею пользуются при строительстве и в МЧС. «Но это только прогнозная вероятность такого землетрясения — одно на протяжении тысячи лет, то есть это может произойти и сегодня, а может и через тысячу лет. Казани опасаться не стоит. Если и будет трясти, то вдоль Камы, но опять-таки толчки будут не глубокого заложения и не такие мощные», — успокаивает Бубнов.

Примечательно, что, согласно вышеуказанной карте, более 70% территории Татарстана попадает в шестибалльную зону сейсмичности. За последние годы в республике произошло более 700 землетрясений. Наиболее сильные достигали 6, а местами и 7 баллов. Но истории известны только девять толчков в позапрошлом и начале прошлого века, которые принесли разрушения. За землетрясениями в республике следит геолого-разведочное управление «Татнефти», где создана непрерывная система мониторинга сейсмических процессов. Однако в пресс-службе компании отказались комментировать ситуацию с подземными толчками на Урале и возможностью таковых в Татарстане. В МЧС РТ также добавили, что не получали от данного управления прогнозы о возможных землетрясениях. Так что, похоже, татарстанцам действительно волноваться не о чем.

