Из Актанышской ЦРБ выписали больше 20 отравившихся детей

Сегодня утром из Актанышской ЦРБ после обхода выписали 21 ученика школы №2, четверых оставшихся планируют отправить по домам после обеда. Об этом «Реальному времени» рассказал главврач больницы Айдар Хаев.

Предварительный диагноз у всех детей — острый гастроэнтерит, результаты анализов из Казани пока не поступили.

Напомним, вчера на 16 часов в райбольницу с жалобами на недомогание поступили 22 школьника в состоянии легкой и средней степени тяжести. К ночи их количество увеличилось до 25 человек.

По факту массовой вспышки заболевания в отдельно взятой школе уже возбуждено уголовное дело. Предполагаемым источником распространения заразы считают школьную столовую, в которой аккурат перед новым учебным годом сменили режим питания, отказавших от стряпни своих поваров и отдав предпочтение привозным полуфабрикатам.

В разговоре с «Реальным временем» пресс-секретарь муниципалитета упомянула в качестве поставщика некий ресторан.