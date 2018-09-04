Как депутата Казгордумы обвинили в побеге из-под домашнего ареста

На финише судебного следствия адвокат потерпевшего просил вернуть обвиняемого Надыра Хайруллина в СИЗО

Фото: Юлия Косолапкина

Процесс по делу депутата Казгордумы Надыра Хайруллина, обвиняемого в мошенничестве на 24 млн рублей, близится к финалу. Именно на этой стадии представитель потерпевшей стороны счел нужным поставить вопрос о водворении народного избранника в СИЗО — за якобы имевшие место нарушения условий домашнего ареста. Однако суд счел нужным ограничиться лишь арестом имущества Хайруллина, которое, как выяснило «Реальное время», значительно уменьшилось за время следствия.

Ходатайство — заключить под стражу

Судебное заседание началось с ходатайства представителя потерпевшей стороны. Адвокат потерпевшего Андрей Житлов — он же защитник ключевого свидетеля по делу экс-начальника ОБОП МВД Татарстана — сразу заявил, что Надыру Хайруллину нужно изменить меру пресечения:

— Им допущен ряд грубых нарушений. Ранее прибывал на судебное заседание без сотрудников УФСИН — видео прилагается. Находясь под домашним арестом, непонятным образом перерегистрировался с адреса прежнего места пребывания под домашним арестом по улице Татарстан в Казани на адрес за пределами города — деревня Егорьево Лаишевского района, что также невозможно без нарушения его ограничений. Сам активным образом участвует в арбитражных процессах в Самаре. Прежняя мера пресечения не может обеспечить надлежащего поведения обвиняемого, — утверждал представитель потерпевшего, ссылаясь в том числе на документы арбитража.

Его помощники были готовы представить суду видеозаписи, на которых якобы Хайруллин перемещался без сопровождающего из ФСИН. Судья отказал в приобщении и изучении данного доказательства. Выступление Житлова, особенно в части поездок в Самару, сторона защиты восприняла с большим удивлением. Адвокаты Елена Устратова и Адель Фатхуллин сразу обратились к своему клиенту, и тот слова Житлова опроверг:





Выступление Житлова, особенно в части поездок в Самару, сторона защиты восприняла с большим удивлением



— Могу только сказать, что все это надуманно, в никаких арбитражных процедурах я не принимаю участия, ни в какой Самаре не был. Когда я как-то подъехал на другой машине, то рядом со мной был представитель УФСИН, хотя говорится, будто я прибыл без их контроля.

По словам Надыра Хайруллина, соблюдение им всех установленных запретов и ограничений могут подтвердить в Управлении службы исполнения наказаний. «В сентябре будет почти год, как я под домашним арестом, никаких инцидентов, подозрений, что я могу скрыться, у работников УФСИН и, думаю, у суда тоже нет», — считает подсудимый. Он напомнил, что его перемещения легко отследить с помощью электронного браслета и рассказал, что ранее действительно занимался арбитражным производством в компании «Агата-Плюс», но после возбуждения уголовного дела и ареста был исключен из числа конкурсных управляющих, и все процессы в арбитраже идут без него.

Регистрация по какому адресу?

Представитель потерпевшего решил детально выяснить и ситуацию с переездом домашнего арестанта в Лаишевский район — имеет ли он там регистрацию и с каких пор, если прописан в Казани?

— Все это есть в материалах дела, он еще в 2003 году получил там временную регистрацию, — заметила адвокат Хайруллина Елена Устратова.

Житлов попросил найти подтверждение этому в уголовном деле. Пока участники листали тома, Устратова обвинила коллегу в попытке надавить на следствие, не уточняя, на кого именно:

— Возражаю, заявления не обоснованы. Временная регистрация в Лаишевском районе давно есть. Учитывая, что вину подзащитный не признает, а время рассмотрения дела заканчивается, поэтому и было заявлено такое ходатайство как способ оказать давление.

Устратова обвинила коллегу в попытке надавить на следствие, не уточняя, на кого именно

Старший помощник прокурора Приволжского района Гузель Ишмуратова также просила отклонить ходатайство как преждевременное, ссылаясь на то, что официальных данных от ФСИН о нарушениях условий домашнего ареста нет. Судья Ильнур Гарифуллин провел в совещательной комнате почти час и в итоге не стал менять меру пресечения обвиняемому в афере. Напомним, потерпевший застройщик таунхаусов Альберт Кабиров на старте процесса утверждал: мол, депутат ввел его в заблуждение, взяв в 2014 году 24 млн рублей за легализацию таунхауса. Деньги якобы должны были пойти в городскую казну и стать залогом мирового соглашения с исполком.

Арест квартиры

Далее представитель потерпевшего проинформировал суд о новых обстоятельствах финансового состояния подсудимого.

— Появилась информация, что в отношении него запущена процедура банкротства, речь о ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан». Считаем, что это искусственно инициировано с целью уклониться в случае возможного обвинительного приговора от возможного возмещения ущерба, — сказал Андрей Житлов и попросил принять меры: наложить арест на квартиру депутата в центре Казани, а также на земельный участок и жилой дом в Лаишевском районе — тот самый, где Хайруллин отбывает домашний арест.

Начавшаяся процедура банкротства для самого Хайруллина стала новостью. Его защитники же вновь упрекнули оппонента в недостаточно внимательном изучении дела. Арест на долю квартиры был наложен следствием (Хайруллин владеет 1/3, также по 1/3 есть у его жены и сына, — прим. ред.), что касается загородной недвижимости и участка, то депутат ими уже не владеет, это имущество переоформлено на жену еще 10 лет назад. «Да нам все равно, арестовывайте, если хотите. Просто все, что можно, и так уже арестовано», — в сердцах бросила адвокат Елена Устратова.

Житлов, в свою очередь, обратил внимание на то, что судебные решения по аресту имущества уже утратили силу. Старший помощник прокурора Приволжского района Гузель Ишмуратова подтвердила — запрет на действия с квартирой налагался еще в 2016 году. «Сведения могли измениться, нужно выяснить. И установить достоверно, что кому принадлежит», — выступила Ишмуратова, имея в виду загородный дом и участок в Лаишевском районе.

Начавшаяся процедура банкротства для самого Хайруллина стала новостью

В итоге судья частично удовлетворил ходатайство, наложив новый арест только на квартиру в центре Казани. Процесс продолжится на следующей неделе.

Напомним, лидер партии власти в Казгордуме был арестован по подозрению в посредничестве при передаче беспрецедентной для Казани взятки в 24 млн рублей за легализацию сотрудниками исполкома таунхаусов на улице Менделеева в апреле 2017 года. Обвинили его в итоге в мошенничестве. А уже в 2018 году со стороны депутатов Госдумы РФ поступила инициатива — закрепить правовой статус за таунхаусами и коттеджными поселками.