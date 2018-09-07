Немцы сдали Казань без боя. На месте MediaMarkt откроют «М.Видео»

Возможно, это будет парная точка с «Эльдорадо», так как бренды планируют развивать и в таком сдвоенном формате

В Татарстане, как и по всей стране, закрылись последние магазины сети MediaMarkt — инвестор ушел из России, продав бизнес группе «М.Видео». Компания запускает ребрендинг 42 торговых площадей немецкой сети, на базе которых откроет 60 собственных, причем некоторые из них будут сдвоенными точками — «М.Видео» и «Эльдорадо» (оба бренда в собственности группы). Как выяснило «Реальное время», в Поволжье появятся восемь новых магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо», причем некоторые — в ближайшие месяцы. Например, в молле «Парк Хаус» подтвердили скорое открытие «М.Видео». Подробнее о переделе рынка бытовой техники — в комментариях нового собственника и экспертов.

MediaMarkt попрощался

1 сентября в России закрылись последние магазины MediaMarkt. В Казани до этого дня доработала лишь одна торговая точка сети — в «Парк Хаусе», остальные закрылись гораздо раньше. Весь август немецкий бренд прощался с татарстанцами (как и с россиянами) распродажей товаров по высоким скидкам до 70%, а в последнюю неделю — и до 90%.



— После 20 августа магазин был уже полупустой. У дальних стен ничего — свободные стеллажи. Товар оставался только на полках ближе ко входу и кассам. Скидки были: где-то больше, где-то меньше, и люди покупали, но большого ажиотажа я не заметил, — поделился впечатлениями казанец Игорь Выборнов.



В мегамолле на Ямашева подтвердили закрытие MediaMarkt и анонсировали скорое открытие другого магазина: MediaMarkt закрылся, на его месте пока никого, но будет «М.Видео». Предположительно — через месяц, где-то в октябре, сообщили по горячей линии «Парк Хауса», то же самое изданию сообщили и в приемной управляющего.



Перед закрытием представители зарубежной сети попрощались с покупателями в официальных аккаунтах в соцсетях. В сообщении подтверждается информация, которая уже проходила в ряде СМИ о покупке MediaMarkt компанией «М.Видео», которая принадлежит группе «Сафмар» российского миллиардера Михаила Гуцериева:

«Друзья, вчера был последний день работы MediaMarkt в России. Нам очень жаль с вами расставаться. Благодарим вас за то, что вы были с нами все это время. Говорим: «До свидания!», ведь вскоре мы встретимся, но уже в новом амплуа — на месте MediaMarkt откроются магазины «М.Видео».

Инвестор предупредил покупателей, что все обязательства по ранее проданным товарам сохраняются и переходят к «М.Видео».

«М.Видео» и «Эльдорадо» — два в одном

MediaMarkt — немецкая сеть магазинов электроники и бытовой техники, которая на будущий год отметит 40-летие, входит в состав Media-Saturn-Holding GmbH — европейского лидера рынка. Контрольный пакет холдинга принадлежит Metro AG. Сеть насчитывает более 750 магазинов в 14 странах, в Россию пришла 12 лет назад, открывая гипермаркеты форматов от 2,5 до 10 тыс. кв. метров.

В Казани в разное время работали пять магазинов сети: в ТЦ «Южный», «Парк Хаусе», «Республике» и еще две небольшие точки в Metro Cash&Carry на Вахитова и Тихорецкой. Несколько лет назад закрылся гипермаркет на Петербургской — сейчас здесь «Магнит». Затем в январе этого года MediaMarkt исчез из ТЦ на проспекте Победы — площади пустуют до сих пор, причем уходил инвестор со скандалом, задолжав за аренду миллион долларов. Летом ликвидировали малоформатные (до 1000 квадратных метров) магазины в Metro.

Так что единственной в Казани действовавшей точкой на момент ухода сети из России был лишь MediaMarkt в «Парк Хаусе».

В пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо» «Реальному времени» подтвердили прекращение работы магазинов MediaMarkt в России с 1 сентября и сообщили, что в ближайшее время компания начнет ребрендинг:

— В целом по России на месте 42 магазинов MediaMarkt откроется около 60 магазинов — «М.Видео» и «Эльдорадо» (оба бренда в собственности группы, — прим. ред.), в некоторых локациях мы планируем открыть магазины двух брендов сразу. В Поволжье — в Казани, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде и других городах округа — «М.Видео» планирует открыть до восьми магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». Часть из них будет открыта в конце 2018 года, остальные — в первом полугодии 2019 года, — сообщила нашему изданию сотрудник пресс-службы группы «М.Видео-Эльдорадо» Регина Роднянская.

Интересно, что такие сдвоенные магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» уже существуют и друг другу не мешают, а по признанию собственника, выручка в них даже выше, чем в далеко стоящих магазинах группы. Будет ли в «Парк Хаусе» такая же сдвоенная точка, неизвестно. Напомним, что средний формат у «М.Видео» — 1,7 тыс., а у «Эльдорадо» — 1,6 тыс. кв. метров. Так что площадь гипермаркета на Ямашева — 3,7 тыс. «квадратов» — вполне позволяет разместить оба магазина на одной территории бок о бок.

— Мы пока не готовы комментировать детально, где какой магазин откроется, потому что еще находимся в процессе согласования этого вопроса с арендодателями. Плюс просчитываем нашу модель: где правильнее открыть магазин одной сети или посадить оба — дверь в дверь. Так как, помимо площади, мы еще учитываем другие критерии: присутствие конкурентов по соседству, трафик, покупательскую способность и т. д., — пояснила Роднянская.

В компании также уточнили условия контракта. Группа «Сафмар» продала 15% акций ПАО «М.Видео» MediaMarktSaturn за 300 млн долларов и 100% «МедиаМаркт Россия», общая сумма сделки — 470 млн долларов. «Сделка предполагает передачу в управление ООО «М.Видео Менеджмент» бизнеса «МедиаМаркт Россия» за 170 млн долларов США, стоимость торговой сети была определена на основе независимой оценки», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Они понимают, что проигрывают интернету»

Эксперты отметили, что с покупкой MediaMarkt и «Эльдорадо» у группы «М.Видео» практически не осталось крупноформатных конкурентов.

— В режиме офлайн — да, «М.Видео» фактически монополист. Но сейчас растет доля интернет-торговли на рынке.MediaMarkt тоже пытался работать и в онлайне, и в офлайне, но у них форматы были большие. Соответственно, емкость рынка не покрывала издержек. В «Парк Хаусе» достаточно большая площадь, у «М.Видео» формат гораздо меньше. Не думаю, что они будут наступать на те же грабли, что и MediaMarkt, и открывать один большой магазин. Да, когда рынок рос, людям нравились большие площади, они доминировали и смотрелись выигрышнее в глазах потребителя, но сейчас растут онлайн-продажи, — высказал свою точку зрению основатель сети DOMO Антон Сайфутдинов.

— Идет аккумуляция активов в сфере ретейла бытовой техники в одних руках, то есть Михаил Гуцериев собирает все эти активы у себя. Я не думаю, что MediaMarkt ушел в результате санкций, просто все к этому шло. Долгое время они сидели в ТЦ «Республика», потом стали копейки платить и их выгнали, были долги в «Южном». Их модель бизнеса не была адаптирована к российскому рынку. Тем более появился игрок, который все скупает, договорился, собрал активы. Думаю, что санкции стали не основным, а дополнительным стимулом для их ухода из России, — добавил глава компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.



Роман Котенков, директор филиала УК «Проект-сити» (управляет ТЦ «Республика») также отметил, что на татарстанском рынке остались лишь два игрока — «М.Видео» и «Эльдорадо», и оба принадлежат одному собственнику. Причем собеседник издания верит, что в борьбе с интернет-торговлей у группы есть шансы на успех.

— Думаю, у них есть определенные перспективы. Сейчас они дают большие преференции и акции своим клиентам, потому что они понимают, что проигрывают интернету. Это и раньше было: люди приходили в MediaMarkt выбирали модель, шли домой и благополучно заказывали ее в онлайн-магазине. Сейчас это еще более распространено — интернет-магазинов стало еще больше, они растут, и сервис уже не на уровне зародыша, то есть никто не кидает, не обманывает, как это при самых первых интернет-магазинах было. Поэтому в части продаж, наверное, они будут проигрывать интернету, но это не настолько смертельно в рамках крупной сетевой корпорации, которая имеет магазины по всей России, — отметил Роман Котенков.

В самом холдинге «Реальному времени» сообщили, что, по данным на конец 2017 года, группа «М.Видео-Эльдорадо» занимает 25,9% российского рынка бытовой электроники: «С учетом того, что «МедиаМаркт» занимал около 2—3% российского рынка БТиЭ, конкурентная ситуация значительно не поменяется. В целом консолидация — это здоровый тренд для развитых рынков. При этом важно учитывать, что на российском рынке по-прежнему будет работать два конкурирующих бренда — «М.Видео» и «Эльдорадо». Каждый из брендов нацелен на свою аудиторию и работает в своем ценовом сегменте. Такой подход учитывает потребности клиентов и создает дополнительные стимулы для развития как самих брендов, так и конкурентов по рынку».