«Я искренне прошу прощения». Омоновец извинился перед родителями убитой девушки

Подозреваемый в убийстве Марат Сахапов настаивает на невиновности, а подруги погибшей заявили о систематических избиениях и угрозах с его стороны

Фото: Мария Горожанинова

Сегодня Советский суд отправил подозреваемого в убийстве 21-летней Эльнары Карахановой омоновца Марата Сахапова в СИЗО на два месяца. Сам молодой человек извинился перед ее родителями, совсем не рассчитывая на прощение, и еще раз заявил, что хотя и поднимал на погибшую руку, но в ее смерти не повинен. Вместе с тем следствие приобщило к материалам дела показания подруг девушки, согласно которым, со слов Эльнары, ее возлюбленный систематически избивал ее и угрожал расправой, но та «любила и боялась» его. Кроме того, выяснилось, что экс-супруга Сахапова во время их совместного проживания также обращалась в полицию с жалобой на побои. Правда, сейчас бывшая жена омоновца заступается за него и уверяет, что заявление писала по глупости. Подробности резонансного дела — в материале «Реального времени».

С кладбища за правосудием

На избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве 28-летнему сотруднику Росгвардии Марату Сахапову разворачивалась настоящая трагедия. В Советский суд на заседание пришли как родные омоновца, так и близкие погибшей в ночь на 1 сентября 21-летней Эльнары Карахановой. Напомним, что избитую девушку нашли на козырьке дома на Космонавтов, где проживал Сахапов. По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора, в результате которой омоновец вытолкнул Караханову в окно.

Как ранее сообщили «Реальному времени» в пресс-службе управления Росгвардии по РТ, в отношении их сотрудника начата служебная проверка. Если вина молодого человека будет установлена, то его уволят.



Мать погибшей Наталья Караханова в ожидании начала заседания не могла сдержать слез, да и комментировать происшествие была не в силах. Убитая горем женщина повторяла, что они до сих пор не верят в смерть старшей дочери: «Мне все кажется, будто Эльнара сейчас просто на работе, и потом мы с ней созвонимся, чтобы поболтать и обсудить планы на вечер». Хоронили девушку в закрытом гробу — Наталья Караханова говорит, что только успела поцеловать дочку в носик и увидеть, что все ее тело было изуродовано после побоев.

Отец девушки Фикрят Караханов все это время ходил рядом, иногда обнимая свою жену в попытке поддержать и успокоить. У Эльнары остались две младшие сестры, и сейчас семья настроена добиваться максимально сурового наказания для Марата Сахапова.

Отец девушки Фикрят Караханов все это время ходил рядом, иногда обнимая свою жену в попытке поддержать и успокоить



В другой части коридора в это время на лавочке сидела вторая расстроенная женщина — судя по всему, мать омоновца. Произошедшее она не комментировала, а с журналистами вступила в диалог девушка рядом с ней, которая изначально была настроена против СМИ. Представляться она отказалась и добивалась того, чтобы их не снимали камеры.

Родители об отношениях не знали

В зал заседания Марата Сахапова ввели в медицинской маске — стандартный способ подследственных скрыться от фотокамер. Правда, в «клетке» он ее все-таки снял и спокойно смотрел вдаль, пока вокруг него суетились журналисты. Интересы омоновца в суде представляла государственный адвокат Марина Анкудинова. Она объявила, что они возражают против присутствия СМИ, однако судья решила, что журналисты на открытом заседании останутся.

Следователь Виктория Печенкина в полном объеме поддержала ранее поданное ходатайство о заключении подозреваемого под стражу до 1 ноября и попросила приобщить новые материалы дела. Среди них — справка о том, что Сахапов является действующим сотрудником ОМОНа, а также протоколы допросов матери погибшей, бывшей жены подозреваемого, двух подруг девушки, родной сестры Эльнары и свидетеля, который увидел упавшую и лежавшую на козырьке Караханову. Судья также приобщила справку из горбольницы №7 от 16 января 2018 года, в которой зафиксировано обращение девушки после избиения Сахаповым.

Наталья Караханова рассказывала следователям, что ее дочь окончила школу в Лаишево и уехала в Казань получать образование в Кооперативном институте по специальности «Таможенное дело». 1 сентября, когда она погибла, Эльнара должна была пойти на четвертый курс. Со второго курса она перешла на заочную форму и устроилась на работу. Мать погибшей показала, что в конце июня 2018 года они купили в Казани квартиру, а в августе туда переехали и сестры девушки. Суицидальных мыслей девушка никогда не выказывала и, напротив, планировала свое будущее. В частности, осенью она хотела поехать отдыхать за границу, для чего начала оформлять загранпаспорт. Также из показаний выяснилось, что Эльнара была верующей, не курила и не пила.

— 31 августа она посещала церковь, говорила об этом по телефону. Мне не известно что-либо о молодом человеке Карахановой, она мне не говорила, что с кем-то встречается. Ни с кем меня не знакомила, была в основном занята работой и учебой, — зачитала судья.

Как выяснилось, рукоприкладством омоновец мог заниматься и раньше



«В тот вечер она правда подумала, что Сахапов убьет ее»

Как выяснилось, рукоприкладством омоновец мог заниматься и раньше. Его бывшая жена Зарина Сахапова рассказала, что они развелись в 2017 году. По ее словам, в 2014 году, когда он уходил в армию, чтобы потом работать в правоохранительных органах, она родила от него второго ребенка. Развелись они, согласно показаниям, потому что «не сошлись характерами и остыли друг к другу». После развода бывшие супруги сохранили дружеские отношения и продолжили общаться. Зарина Сахапова характеризует экс-мужа как человека понимающего, любящего, целеустремленного и говорит, что он любит детей и участвует в их воспитании, также поддерживая материально.

О том, что омоновец ее бил, девушка следователям не сказала. Но по данным следствия, в декабре 2013 года свидетельница написала на мужа заявление по факту побоев. Отвечая на вопрос об этом избиении, бывшая супруга подозреваемого пояснила, что написала жалобу, чтобы удержать Сахапова, и на самом деле серьезных побоев не было: «Данное заявление я написала по глупости». По ее словам, больше он не поднимал на нее руку и детей не обижал.

Уже при озвучивании показаний подруг погибшей выяснились жуткие подробности взаимоотношений омоновца и его девушки. Евгения Васильева рассказала следователям, что знает Караханову с детства и они учились в школе в одном классе. О смерти, по ее словам, она никогда не говорила, напротив, хотела выйти замуж и создать семью. С Маратом Сахаповым Эльнара познакомилась в конце лета 2017 года, когда вместе с Васильевой снимала квартиру в Казани. Омоновец жил этажом ниже. Девушка периодически ходила к нему в гости, но вместе они не жили. Дружбой дело не ограничивалось — Васильева дала показания, что подруга сама рассказывала ей об интимных отношениях с Сахаповым.

В январе 2018 года они уже не жили вместе с погибшей. Тогда, по ее словам, молодой человек избил Караханову.

— Со слов Эльнары, Марат ей сказал, что если она будет кричать, то он ее вообще убьет, — зачитала судья показания свидетельницы.

После этого они на какое-то время перестали общаться, но потом он попросил прощения, и девушка его приняла, потому что «любила».

— После возобновления общения летом 2018 года Марат снова избил ее — скрученным мокрым полотенцем, перед этим заставив ее раздеться. Я не знаю, извинялся ли он за эту ситуацию. Он заблокировал Эльнару в социальных сетях, чтобы она ему не писала, поскольку хотел побыть один, как он ей объяснил. Затем они должны были встретиться 30 августа, но из-за работы у него не получилось. Тогда они договорились на 31-е, чтобы решить, что делать дальше. Марат ее постоянно ревновал, запрещал общаться со всеми молодыми людьми, а она его любила, хотела с ним в будущем семью, — следует из показаний подруги погибшей.

Другая подруга, Анна Кузнецова, подтвердила следователям слова другой свидетельницы об отношениях между молодыми людьми и систематических избиениях Эльнары. Последний раз она рассказала об этом Кузнецовой во «ВКонтакте» — по словам девушки, вечером 23 августа он снова поднял на нее руку у себя дома.

— Также Караханова сообщила мне, что в тот вечер она правда подумала, что Сахапов убьет ее. 30 августа она позвонила мне и сообщила, что разговаривала с Сахаповым по телефону, тот угрожал приехать в Лаишево, убить ее отца и изнасиловать ее мать, — зачитывала судья страшные показания.

Тогда подруга уговаривала: если не написать заявление в полицию, то хотя бы прекратить с ним общаться. Но погибшая ей отвечала, что «любит его и боится».

Защитник попросила избрать Сахапову более мягкую меру пресечения



«Я знаю, что они не простят — я в этом абсолютно уверен»

Защитник Сахапова Марина Анкудинова после озвучивания показаний свидетелей попросила приобщить к материалам дела служебную характеристику с прошлого и нынешнего мест работы. Оба документа оказались исключительно положительными. «Старается профессионально совершенствоваться, исполнительный, принимает грамотные решения, в коллективе пользуется заслуженным уважением, во взаимоотношениях с товарищами и старшими тактичен», — так его охарактеризовали в Росгвардии.

Когда слово дали самому подозреваемому, он заявил, что в словах подруг погибшей только доля правды.

— Многое, что сейчас было зачитано, — это правда. Но есть моменты, которые, скажем так, они добавили от себя. Никогда я не говорил, что хочу ее маму изнасиловать, отца убить — не было такого, — сказал молодой человек.

Когда она упала из окна, он спустился на козырек и пытался ее повернуть, рассказал Сахапов. Такие же показания дал следствию свидетель произошедшего. Он тогда сказал, что прокричал ему с верхнего этажа, чтобы тот не трогал тело девушки, на что Сахапов ответил, что хочет ей помочь. Отвечая на вопрос своего защитника, подозреваемый рассказал то же самое, пояснив, что скрываться с места не пытался и разговаривал с полицией.

Защитник попросила избрать ему более мягкую меру пресечения — подписку о невыезде, поскольку прямых очевидцев произошедшего нет, как и прямых доказательств вины ее подзащитного. Но на всякий случай адвокат пояснила, что он может проживать у своей тети в Казани, — видимо, в случае домашнего ареста.

После перерыва по решению суда Сахапов отправился в СИЗО-1



Прокурор Артур Ибрагимов просил удовлетворить ходатайство следствия и арестовать Сахапова, заявив, что считает показательным тот факт, что подозреваемый до сих пор числится в сотрудниках ОМОНа.

— Это также может свидетельствовать о том, что Сахапов может обладать специфичными знаниями, которые могут ему помочь в последующем повлиять на ход расследования, — отметил прокурор.

Сам Сахапов, как и его защитник, попросил избрать более мягкую меру пресечения.

— Да, я частично виноват в том, что случилось в тот день. Но я никого не убивал — это во-первых. Поэтому я не собираюсь скрываться. И во-вторых, скрываться вообще толку нет, — объяснил подозреваемый.

После этого судья уточнила, хочет ли он еще что-то сказать? Сахапов использовал эту возможность, чтобы извиниться перед убитыми горем родителями Эльнары Карахановой.

— Я знаю, что мои слова вообще ничего не значат для родителей этой девушки, но я искренне прошу прощения. Я знаю, что они не простят — я в этом абсолютно уверен, все понятно, конечно. Но я перед всеми хочу сказать, что не убивал, и у меня даже мыслей таких не было. Я сам шокирован. Все, — закончил омоновец.

После перерыва по решению суда он отправился в СИЗО-1, где пробудет до 1 ноября 2018 года.