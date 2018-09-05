Дождались: «Ак Таш» и «Бриз» размораживают четыре долгостроя «Свея» и «ФОНа»

Обнадеживающие новости пришли из Фонда поддержки дольщиков, где прошел первый большой прием граждан

Фото: Максим Платонов

У татарстанского Фонда поддержки дольщиков появился свой офис, и хотя официально он еще не открыт, накануне здесь встретили первых гостей — активистов нескольких казанских долгостроев. Как удалось выяснить, в настоящее время Кабинет министров совместно с фондом проводит активную работу по выделению компенсационных земельных участков инвесторам, готовым взяться за завершение татарстанских долгостроев. В результате уже в сентябре-октябре на казанские дома высокой степени готовности зайдут новые подрядчики. Речь о четырех проблемных стройках: 4-й дом ЖК «Золотая середина», «Миллениум Сити», а также 1-й и 2-й дома в ЖК «Молодежный». На очереди — «фоновские» долгострои в Набережных Челнах, где также появились инвесторы, готовые завершить стройку. Кроме того, в ближайшее время ожидается принятие решения по федеральному участку по ул. Губкина, что позволит разморозить дополнительные объекты. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новый офис — первые гости

Фонд поддержки дольщиков (ФПД) наконец-то обзавелся собственным офисом — небольшим помещением на первом этаже жилой новостройки на ул. Калинина, 30. Накануне здесь прошел выездной прием граждан Минстроем РТ.

Подошедших встречала девушка за стойкой и провожала в конференц-зал, где на вопросы дольщиков отвечали исполнительный директор ФПД Иван Новиков, представитель Минстроя РТ Рустам Маннанов и заместитель начальника управления жилищной политики города Казани Айрат Ахметханов.

Новый подрядчик на 4-м доме «Золотой середины» — «Бриз»?

Позитивными новостями в Фонде встретили дольщиков по 4-му дому «Золотой середины»: удалось решить практически все организационные вопросы, которые мешали началу строительства. Будущих жильцов заверили, что в ближайшее время на их объекте возобновят работу. Напомним, зимой «Ак Таш» уже заходил на этот дом, но в итоге отказался строить. В Фонде пока не раскрывают имя нового подрядчика, но дольщики сообщили, что к их дому присматривается «Бриз», который в настоящее время достраивает 3-й и 4-й дом в ЖК «Симфония». Глава «Бриза» косвенно подтвердил эту информацию «Реальному времени»:

— Да, наша компания рассматривает возможность строительства еще ряда проблемных объектов, но я пока не буду говорить, каких именно. Земли в Аракчино рассматриваем, почему бы и нет? Но такого: «Вот вам, Беляков, инвестиционная земля — идите и работайте», — такого еще нигде не звучало. Хотя я готов, — отметил Андрей Беляков.

Дольщиков интересовало, почему готовность дома оценивают по-разному? На этот вопрос также обещали ответить на следующих встречах в фонде, при этом граждан заверили, что их дом — один из первых в очереди на достройку как наиболее готовый: «Был найден источник финансирования, в ближайшее время подрядчик должен приступить к работе. Завершать достройку он будет в соответствии с нормативными сроками», — коротко сообщил Иван Новиков.

На два долгостроя в ЖК «Молодежный» зайдет «Ак Таш»?

Много вопросов было и у активистов ЖК «Молодежный». Дольщики поинтересовались, почему разнятся данные о средствах, вложенных ими в проект, разница, согласно данным застройщика и чиновников, — порядка 200 млн рублей.

— Мы сейчас взяли данные по ЖК «Молодежный» для проведения анализа, чтобы понять, что там происходит внутри, провести небольшой аудит. Если бы в организации была введена процедура банкротства, пришел бы арбитражный управляющий и все проверил. Так как этого не происходит, мы решили самостоятельно перепроверить все данные с целью определения возможных активов застройщика. Сейчас, когда 1-й и 2-й дома достроят, их свободные активы можно будет использовать для других строек, — пояснил Новиков.

Речь о достройке первых двух домов комплекса зашла неслучайно. Оказывается, и для них также нашелся инвестор, который приступит к работе в ближайшие 1,5 месяца. В ФПД вновь не назвали подрядчика, но информированный источник сообщил «Реальному времени», что подрядчиком готов выступить «Ак Таш» на условиях бесплатного выделения одного из компенсационных участков ФПД.

Как удалось выяснить «Реальному времени», в настоящее время ожидается передача инвесторам нескольких крупных земельных участков, о которых ранее заявляли в Кабмине, — это земельный участок в Аракчино, 33-й военный городок в Приволжском районе, федеральные и муниципальные участки в Набережных Челнах, на очереди — федеральный участок по ул. Губкина в Казани. Какой из них будет передан для завершения долгостроев «Молодежного» — пока остается неизвестным.

— Решение проблем дольщиков находится на особом контроле президента, правительства РТ и города. В связи с этим было принято решение о выделении большого количества земельных участков, достаточного, чтобы начать движение быстрыми темпами. На некоторые участки в Казани и Челнах были найдены инвесторы, что позволило разморозить стройку, — пояснил Новиков.

В ходе беседы дольщики узнали о еще нескольких возможностях достройки их домов. Один из вариантов — использование механизмов федерального фонда дольщиков.

— В связи с банкротством «Урбан групп» (крупный московский застройщик, — прим. ред.) в федеральное законодательство о банкротстве вносятся новые нормы, появляются дополнительные возможности для завершения строительства проблемных объектов, в том числе через механизмы федерального фонда дольщиков. Все эти варианты нужно внимательно изучить и проанализировать на предмет их применения к нашим объектам,— озвучил еще одну возможность глава татарстанского ФПД.

Решение по дому «Миллениум сити» принято

Хорошие новости ждали и дольщиков одного из самых известных долгостроев Казани — «Миллениум сити». Членам инициативной группы заявили, что инвестор приступит к строительству «в ближайшее время».

Дольщики не сразу поверили этим новостям, однако Иван Новиков их обнадежил: «Уполномочен заявить, что решение по вашему дому принято. В ближайшее время подрядчик выйдет на заключение договора с застройщиком».

— Это правда или опять обещания? — усомнились активисты проблемной стройки.

— Через неделю-две вы уже увидите процесс, — заверил замначальника УЖП Айрат Ахметханов.

По его словам, в доме, скорее всего, начнут работу с монтажа систем отопления. Нового подрядчика в Фонде снова не назвали, при этом, по словам руководства ФПД, решение о выделении земли компании уже принято, передача земли находится в стадии оформлении.

«Земельный участок определен, по нему проводят работу, нужно провести межевание, разработать проект планировки территории, перезонирование», — пояснил Маннанов.

— А как же квартиры «Тимер Банка»? — интересовались дольщики.

— На уровне правительства рассматривались различные варианты участия «Тимер Банка» в сделке. Совместными усилиями удалось выработать схему, устраивающую все стороны, — пояснил Новиков.

Судьба федерального участка на ул. Губкина наконец-то решена?

Следом пришли дольщики ЖК «МЧС». Сначала представители 2-го дома, где недавно вновь встала стройка, а собранные на монолитные работы средства граждан фактически улетели в трубу — подрядчик «Атлант» так ни разу и не использовал башенный кран. Дольщикам сообщили, что куратором по их объекту является представитель УКСиРа Алмаз Фазылов и что по новым требованиям закона «ФОН» должен создать отдельный спецсчет на их дом. К следующей встрече им пообещали выяснить возможности достройки хотя бы блока Б силами небольшого подрядчика.

По словам Новикова, в ближайшее время должен быть решен вопрос о передаче республике компенсационного участка по соседству с ЖК «МЧС».

— В конце августа была утверждена правительственная комиссия во главе с Виталием Мутко, которая в течение месяца должна принять решение о передаче нам этого участка. Только тогда мы сможем им распорядиться и использовать для достройки. Есть потенциальный инвестор, который давно интересуется этим земельным участком. Если будут достигнуты договоренности, в ближайшее время мы сможем выйти на дополнительные объекты, — сообщил исполнительный директор ФПД.

Особо нечем было порадовать дольщиков 3-го и 4-го домов «МЧС». Первым Иван Новиков сообщил, что один из вариантов решения проблемы — частичный выкуп квартир, а тем, кто хочет дождаться своего жилья, придется запастись терпением — это произойдет не скоро. Судя по «дорожной карте» — в 2021 году. При этом дольщики выразили желание помочь в достройке — активистка комплекса Ирина Князева сообщила, что многие дольщики в ее доме согласны на доплаты по примеру «Симфонии», чтобы ускорить вопрос. В Фонде обещали изучить эту возможность.

Инициативная группа 4-го дома, напротив, выступала против доплат. Дольщики предложили несколько возможных вариантов достройки их дома, которые также были взяты на заметку.

Такие представительные приемы в ФПД будут проходить регулярно — раз в две недели. Однако директор ФПД пошел на встречу дольщикам и решил проводить дополнительные приемы по частным вопросам — по просьбе дольщиков запланированы встречи по вопросу разработки проектов дома №3 по ул. Четаева и №4 в ЖК «МЧС».