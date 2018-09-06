«ФОН» vs «Открытие»: дольщики «Царицынского бугра» бьются с банком за нежилое имущество
Для достройки дома граждане выкупали парковки и кладовки, но с банкротством фирмы площади могут попасть в конкурсную массу и уйти с молотка
Временный управляющий одной из обанкроченных фирм «ФОНа» — ООО «Царицынский бугор» — провел первое собрание кредиторов с явкой 80,98%. В реестре у должника требования банка «Открытие» на 208 млн и дольщиков — на 350 млн рублей. Впереди суд, где, скорее всего, введут конкурсное производство. Граждане рискуют потерять выкупленные парковки и кладовки, которые могут уйти в конкурсную массу и быть проданы. Поэтому на собрании каждая из сторон, дольщики и банк, выдвинули своего кандидата в конкурсные управляющие. Итоги голосования станут известны через пять дней. Подробнее о рисках покупателей жилья, дважды вложившихся в проект и оставшихся ни с чем, — в материале «Реального времени».
«Вместо выдачи ключей нас начали банкротить»
Первое собрание кредиторов ООО «Царицынский бугор» прошло в конференц-зале стадиона «Казань Арена». Пришло около 200 человек или, как позже объявили, 80,98%, так что необходимая явка была обеспечена. Начать планировали в 14.30, но регистрация затянулась, в итоге собрание началось только ближе к 17 часам.
— Требования дольщиков — порядка 350 млн рублей, требования банка «Открытие» — 208 млн рублей. Нам нужно своими голосами перебить требования банка. Что будет дальше, я не знаю. 17 сентября будет суд, скорее всего, введут конкурсное производство, на нем и будет приниматься это решение. Новый застройщик, «Атлант», действительно, заступил в 2017 году. Мы договорились, что выкупаем нежилое имущество — кладовки, парковки, собрали 53 млн рублей. Было обещано, что вторую часть вносит застройщик или это будут финансы извне, например, помощь города. Но в результате других денег нет, стройка остановилась в декабре прошлого года. Вместо того, чтобы выдать ключи, нас начали банкротить, а это путь к ЖСК, — рассказала «Реальному времени» дольщица Гульнара Громова.
С ее слов, «Атлант» сейчас только охраняет объект высокой степени готовности. По срокам и вариантам достройки почти готового дома уже давно нет никакой информации.
— Изначально в дорожной карте на сдачу первой очереди стоял первый квартал 2018 года, сейчас уже показывают измененную карту — четвертый квартал 2019 года. Такой большой срок — при том, что дом на 80% готов. На деньги, собранные своими силами, достроили парковку, инженерные сети, то есть максимально приблизили к сдаче, но почему никто не хочет немного вложиться? — недоумевает Громова.
Дольщики опасаются, что все нежилые помещения, которые они выкупили, могут уйти в конкурсную массу, и тогда они останутся без денег и недвижимости. Чтобы этого не произошло, граждане продвигают своего кандидата в конкурсные управляющие с целью дальнейшего создания ЖСК и передачи в его собственность нежилого имущества. У банка свои интересы — отбить долги по кредиту, так что «конкурсник» от «Открытия» будет добиваться обратного и распродавать коммерческую недвижимость.
Дополнительного имущества нет
Почти через два с половиной часа после заявленного начала собрания оно наконец действительно началось. Временный управляющий ООО «Царицынский бугор» с готовностью представил отчет.
— Мы подали обращения в некоторые госорганы, провели анализ ситуации, который показал, что никаких дополнительных объектов имущества у компании нет. Сделкам, проведенным ранее, не можем дать оценку, так как не получили полный комплект документов. Их можно будет запросить уже на следующей стадии после наблюдения, — начал временный управляющий Никита Базаров.
— Что обнаружили, что есть у компании? — нетерпеливо спрашивали в зале.
Базаров озвучил данные единого государственного реестра недвижимости, согласно которому, у ООО «Царицынский бугор» есть на правах собственности 14 жилых помещений в Набережных Челнах, но они находятся в залоге у банка «Открытие». Есть незавершенный объект (степень готовности всего 1%) уже в Казани на Фучика, действует запрет на совершение регистрационных действий, обременение — ипотека.
— Что такое? — озадаченно спросили дольщики.
— Может быть, банно-прачечный комплекс, может быть, там забита одна свая, поэтому такая степень готовности. Нет обозначения, что это именно, — ответил Базаров.
И тут же «натолкнулся» в отчете на следующий объект — подземная стоянка и банно-оздоровительный комплекс, который готов на 80%. Это заявление дольщики встретили смехом.
— Да что там готово? Откуда такие цифры? Вот же только что был 1% и уже 80%, — не понимали дольщики.
Пока есть цивилизованный способ выхода
Временному управляющему оставалось только объяснять, что техническую оценку состояния объекта они не проводят, а зачитывают только официальные ответы от регистрирующего органа. Также у «Царицынского бугра» обнаружили объект на Фучика, готовый на 5%, — «возможно, это какой-то объект, связанный с домом». При этом временный управляющий подтверждает, что на площадке ничего такого нет — только дом и парковка. Дольщики высказали опасения: можно ли как-то отдельно распорядиться землей, где есть объект с 1% степенью готовности.
— Там ограничение — ипотека, реализовать как земельный участок не получится. Земля общая, не размежевана. Нужно будет отмерить объект (жилой дом, — прим. ред.), получить право собственности на объект незавершенного строительства, можно и размежевать участок. Но отдельно реализовать участок, хоть там и есть нежилой объект, не получится, ведь на этой же земле незавершенный объект уже жилой недвижимости, — объяснил помощник временного управляющего Константин Емельяненко.
Базаров заявил, что общая сумма требований кредиторов на 641 млн 208 тысяч 53 рубля 2 копейки, из них на вторую очередь 455 тысяч 99 рублей 30 копеек, на четвертую — 208 млн 641 тысяча 24 рубля 90 копеек. По основному долгу сумма требований 65 млн 784 тысячи 701 рубль 17 копеек, штрафные санкции — 5 млн 711 тысяч 140 рублей 64 копейки. Есть и отдельный реестр, где выставлены требования дольщиков, здесь они не учитываются, поэтому людей попросили не беспокоиться, если у кого-то цифры «не бьются». На 31 декабря 2017 года балансовая стоимость имущества ООО «Царицынский бугор» составляла 898 млн 270 тысяч рублей.
Полную документацию получить не удалось, поэтому невозможно установить платежеспособность компании. «Целесообразно говорить о введении процедуры банкротства в конкурсное производство», — заметил Емельяненко.
80,98% кредиторов, пришедших на собрание, проголосовали, собрание правомочно. Был на собрании и представитель банка «Открытие». На вопросы по готовности дома временный управляющий не смог ответить, все-таки это не в его полномочиях.
— Детальная оценка не проводилась. Визуальный осмотр говорит о готовности на 60—95%, — не очень уверенно огласил Базаров. На что одна из дольщиц раздраженно заметила, что можно на них наложить пени: долго работают, да и на месте читают по бумаге, «нужно было раньше готовиться».
Письменное голосование по восьми вопросам оказалось гораздо короче регистрации на собрание и заняло меньше часа. Итоги будут известны через несколько дней, но на многие вопросы люди отвечали чуть не хором. Очевидно, что большинство хочет обратиться в арбитражный суд, чтобы признать должника банкротом и открыть конкурсное производство. Также большинство, судя по возгласам, за образование комитета кредиторов. Дольщики не оставляли попыток шутить. Среди дополнительных требований к арбитражному управляющему в зале прозвучало «выдача ключей». Фраза разрядила обстановку: «Мы еще юморим, остались силы», — порадовалась одна из дольщиц.
— Получается, и наш новый подрядчик тоже обманутый, как и мы, где та обещанная помощь? Хотелось бы видеть, что мы не забыты. Пока процедура наблюдения, пока есть цивилизованный способ выхода, просим нас не вычеркивать со счетов. У нас непроданные парковки на 45 млн, а до завершения строительства нужно 100 млн рублей. Все равно до минимума можно свести разрыв. Сейчас бы заключить мировое соглашение, — рассказала представитель инициативной группы Галина Никифорова, которая может стать представителем собрания кредиторов.
На запрос «Реального времени» банк «Открытие» пока не ответил, в Фонде поддержки дольщиков обещали прокомментировать ситуацию позднее.
комментарии
и где помощь от города? Сколько можно отмалчиваться и не замечать проблему Царицинского бугра?
Сколько раз можно людей обманывать?
Произвол!!!
Сос. Сос. Сос