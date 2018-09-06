«ФОН» vs «Открытие»: дольщики «Царицынского бугра» бьются с банком за нежилое имущество

Для достройки дома граждане выкупали парковки и кладовки, но с банкротством фирмы площади могут попасть в конкурсную массу и уйти с молотка

Фото: Максим Платонов

Временный управляющий одной из обанкроченных фирм «ФОНа» — ООО «Царицынский бугор» — провел первое собрание кредиторов с явкой 80,98%. В реестре у должника требования банка «Открытие» на 208 млн и дольщиков — на 350 млн рублей. Впереди суд, где, скорее всего, введут конкурсное производство. Граждане рискуют потерять выкупленные парковки и кладовки, которые могут уйти в конкурсную массу и быть проданы. Поэтому на собрании каждая из сторон, дольщики и банк, выдвинули своего кандидата в конкурсные управляющие. Итоги голосования станут известны через пять дней. Подробнее о рисках покупателей жилья, дважды вложившихся в проект и оставшихся ни с чем, — в материале «Реального времени».

«Вместо выдачи ключей нас начали банкротить»

Первое собрание кредиторов ООО «Царицынский бугор» прошло в конференц-зале стадиона «Казань Арена». Пришло около 200 человек или, как позже объявили, 80,98%, так что необходимая явка была обеспечена. Начать планировали в 14.30, но регистрация затянулась, в итоге собрание началось только ближе к 17 часам.

— Требования дольщиков — порядка 350 млн рублей, требования банка «Открытие» — 208 млн рублей. Нам нужно своими голосами перебить требования банка. Что будет дальше, я не знаю. 17 сентября будет суд, скорее всего, введут конкурсное производство, на нем и будет приниматься это решение. Новый застройщик, «Атлант», действительно, заступил в 2017 году. Мы договорились, что выкупаем нежилое имущество — кладовки, парковки, собрали 53 млн рублей. Было обещано, что вторую часть вносит застройщик или это будут финансы извне, например, помощь города. Но в результате других денег нет, стройка остановилась в декабре прошлого года. Вместо того, чтобы выдать ключи, нас начали банкротить, а это путь к ЖСК, — рассказала «Реальному времени» дольщица Гульнара Громова.



На собрание кредиторов ООО «Царицынский бугор» пришло около 200 человек или, как позже объявили, 80,98%, так что необходимая явка была обеспечена



С ее слов, «Атлант» сейчас только охраняет объект высокой степени готовности. По срокам и вариантам достройки почти готового дома уже давно нет никакой информации.

— Изначально в дорожной карте на сдачу первой очереди стоял первый квартал 2018 года, сейчас уже показывают измененную карту — четвертый квартал 2019 года. Такой большой срок — при том, что дом на 80% готов. На деньги, собранные своими силами, достроили парковку, инженерные сети, то есть максимально приблизили к сдаче, но почему никто не хочет немного вложиться? — недоумевает Громова.

Дольщики опасаются, что все нежилые помещения, которые они выкупили, могут уйти в конкурсную массу, и тогда они останутся без денег и недвижимости. Чтобы этого не произошло, граждане продвигают своего кандидата в конкурсные управляющие с целью дальнейшего создания ЖСК и передачи в его собственность нежилого имущества. У банка свои интересы — отбить долги по кредиту, так что «конкурсник» от «Открытия» будет добиваться обратного и распродавать коммерческую недвижимость.

Начать планировали в 14.30, но регистрация затянулась



Дополнительного имущества нет

Почти через два с половиной часа после заявленного начала собрания оно наконец действительно началось. Временный управляющий ООО «Царицынский бугор» с готовностью представил отчет.

— Мы подали обращения в некоторые госорганы, провели анализ ситуации, который показал, что никаких дополнительных объектов имущества у компании нет. Сделкам, проведенным ранее, не можем дать оценку, так как не получили полный комплект документов. Их можно будет запросить уже на следующей стадии после наблюдения, — начал временный управляющий Никита Базаров.

— Что обнаружили, что есть у компании? — нетерпеливо спрашивали в зале.

Базаров озвучил данные единого государственного реестра недвижимости, согласно которому, у ООО «Царицынский бугор» есть на правах собственности 14 жилых помещений в Набережных Челнах, но они находятся в залоге у банка «Открытие». Есть незавершенный объект (степень готовности всего 1%) уже в Казани на Фучика, действует запрет на совершение регистрационных действий, обременение — ипотека.

— Что такое? — озадаченно спросили дольщики.

— Может быть, банно-прачечный комплекс, может быть, там забита одна свая, поэтому такая степень готовности. Нет обозначения, что это именно, — ответил Базаров.

Почти через два с половиной часа после заявленного начала собрания оно наконец действительно началось



И тут же «натолкнулся» в отчете на следующий объект — подземная стоянка и банно-оздоровительный комплекс, который готов на 80%. Это заявление дольщики встретили смехом.



— Да что там готово? Откуда такие цифры? Вот же только что был 1% и уже 80%, — не понимали дольщики.

Пока есть цивилизованный способ выхода

Временному управляющему оставалось только объяснять, что техническую оценку состояния объекта они не проводят, а зачитывают только официальные ответы от регистрирующего органа. Также у «Царицынского бугра» обнаружили объект на Фучика, готовый на 5%, — «возможно, это какой-то объект, связанный с домом». При этом временный управляющий подтверждает, что на площадке ничего такого нет — только дом и парковка. Дольщики высказали опасения: можно ли как-то отдельно распорядиться землей, где есть объект с 1% степенью готовности.

— Там ограничение — ипотека, реализовать как земельный участок не получится. Земля общая, не размежевана. Нужно будет отмерить объект (жилой дом, — прим. ред.), получить право собственности на объект незавершенного строительства, можно и размежевать участок. Но отдельно реализовать участок, хоть там и есть нежилой объект, не получится, ведь на этой же земле незавершенный объект уже жилой недвижимости, — объяснил помощник временного управляющего Константин Емельяненко.

Базаров заявил, что общая сумма требований кредиторов на 641 млн 208 тысяч 53 рубля 2 копейки, из них на вторую очередь 455 тысяч 99 рублей 30 копеек, на четвертую — 208 млн 641 тысяча 24 рубля 90 копеек. По основному долгу сумма требований 65 млн 784 тысячи 701 рубль 17 копеек, штрафные санкции — 5 млн 711 тысяч 140 рублей 64 копейки. Есть и отдельный реестр, где выставлены требования дольщиков, здесь они не учитываются, поэтому людей попросили не беспокоиться, если у кого-то цифры «не бьются». На 31 декабря 2017 года балансовая стоимость имущества ООО «Царицынский бугор» составляла 898 млн 270 тысяч рублей.

Временный управляющий ООО «Царицынский бугор» с готовностью представил отчет



Полную документацию получить не удалось, поэтому невозможно установить платежеспособность компании. «Целесообразно говорить о введении процедуры банкротства в конкурсное производство», — заметил Емельяненко.

80,98% кредиторов, пришедших на собрание, проголосовали, собрание правомочно. Был на собрании и представитель банка «Открытие». На вопросы по готовности дома временный управляющий не смог ответить, все-таки это не в его полномочиях.

— Детальная оценка не проводилась. Визуальный осмотр говорит о готовности на 60—95%, — не очень уверенно огласил Базаров. На что одна из дольщиц раздраженно заметила, что можно на них наложить пени: долго работают, да и на месте читают по бумаге, «нужно было раньше готовиться».

Письменное голосование по восьми вопросам оказалось гораздо короче регистрации на собрание и заняло меньше часа. Итоги будут известны через несколько дней, но на многие вопросы люди отвечали чуть не хором. Очевидно, что большинство хочет обратиться в арбитражный суд, чтобы признать должника банкротом и открыть конкурсное производство. Также большинство, судя по возгласам, за образование комитета кредиторов. Дольщики не оставляли попыток шутить. Среди дополнительных требований к арбитражному управляющему в зале прозвучало «выдача ключей». Фраза разрядила обстановку: «Мы еще юморим, остались силы», — порадовалась одна из дольщиц.

Письменное голосование заняло меньше часа. Итоги будут известны через несколько дней



— Получается, и наш новый подрядчик тоже обманутый, как и мы, где та обещанная помощь? Хотелось бы видеть, что мы не забыты. Пока процедура наблюдения, пока есть цивилизованный способ выхода, просим нас не вычеркивать со счетов. У нас непроданные парковки на 45 млн, а до завершения строительства нужно 100 млн рублей. Все равно до минимума можно свести разрыв. Сейчас бы заключить мировое соглашение, — рассказала представитель инициативной группы Галина Никифорова, которая может стать представителем собрания кредиторов.

На запрос «Реального времени» банк «Открытие» пока не ответил, в Фонде поддержки дольщиков обещали прокомментировать ситуацию позднее.