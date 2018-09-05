У «Квартала» появилась «Перспектива». Зуфар Гараев отказался от управления ТЦ?

Компания предправления «Ак Барс» Банка уступила торговый центр на Чистопольской застройщику элитного ЖК

Фото: Олег Тихонов

Казанский ТЦ «Квартал» на Чистопольской перешел в новые руки. Предправления «Ак Барс» Банка Зуфар Гараев больше не имеет к нему отношения — по документам новым собственником объекта стала компания «МДМ-Строй», застройщик расположенного неподалеку элитного жилого комплекса. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Квартал» нашел владельца неподалеку

С ноября 2016 года единственным собственником компании «Смарт сервис», которая управляет торговым центром «Квартал» на Чистопольской, 11, был закрытый паевой фонд председателя правления «Ак Барс» Банка Зуфара Гараева «Сан-прямые инвестиции». Недавно у «Смарт сервиса» появился новый владелец. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», 23 августа 99,9% в капитале фирмы перешли обществу с ограниченной ответственностью «МДМ-Строй», а оставшиеся 0,1% — Факие Ждановой.

Здание площадью 38,8 тыс. квадратных метров, в котором обосновался «Квартал», было построено в 2013 году. К нему прилегает многоуровневый паркинг, вмещающий 645 машин — один из самых больших в Казани. Помещения самого торгового центра сейчас занимают несколько организаций: на первом этаже — кафе «Рокнроллы», гипермаркет «Магнит», на втором — детский гипермаркет Rich Family. Кроме того, в этом же здании располагается и отделение «Ак Барс» Банка.

Отношения «Смарт сервиса» с некоторыми арендаторами в последнее время не ладились. В августе управляющая компания подала в Арбитражный суд два иска в отношении АО «Тандер» (юридическое лицо «Магнита»). Первый иск, как видно из картотеки суда, связан с взысканием долга — «Смарт сервис» хочет отсудить у гипермаркета 2,9 млн рублей за аренду с февраля по май 2018 года плюс проценты в размере 228,9 тыс. рублей. Данных по второму иску на сайте суда пока нет.

С ноября 2016 года единственным собственником компании «Смарт сервис», которая управляет торговым центром «Квартал» на Чистопольской, 11, был закрытый паевой фонд председателя правления «Ак Барс» Банка Зуфара Гараева «Сан-прямые инвестиции». Фото Александра Герасимова / evening-kazan.ru



Новый собственник ТЦ — «МДМ-Строй» — организация тоже небезызвестная. Эта компания является застройщиком элитного жилого комплекса «Перспектива» на 366 квартир. Комплекс, что интересно, расположен на улице Абсалямова, в двух шагах от торгового центра «Квартал».

Единственный собственник «МДМ-Строя» Дамир Махмутов одновременно владеет еще несколькими фирмами в Татарстане и Чувашии. Он, к примеру, контролирует ООО «МДМ-Инвест», «МДМ-Транс» и «МДМ-Ойл». Фирма «МДМ-Инвест» Дамира Махмутова тоже занимается арендой и управлением недвижимостью, а ее директор Антон Семенов — совладелец паркинга на улице Меридианной (также неподалеку от «Квартала»). Добавим, что Семенов также возглавляет «Смарт сервис».

Глава «МДМ-Инвеста» приходится сыном Юрию Семенову, бывшему генеральному директору компании «Тандем-д», близкой к «Татфондбанку». Кроме того, Антон Семенов возглавляет пермское ООО «Звезда» — до 2015 года эта компания владела миноритарным пакетом акций «Ак Барс» Банка, но затем вместе с рядом других малоизвестных компаний безвозмездно передала их правительству Татарстана.

Факия Жданова, по данным «СПАРК-Интерфакс», некогда была совладелицей казанского торгового дома «Южный», а также работала в компании «Финансы и право».

«Неплохо упакован»

«Это довольно ликвидный объект, приличный и интересный для инвестора. Думаю, если бы его выставили на продажу, он пользовался бы спросом, — говорит о ТЦ «Квартал» генеральный директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — Объект новый, сдан в аренду, арендаторы вполне нормальные. Локация тоже хорошая, Чистопольская — одна из самых востребованных улиц в Казани».

Ахмеров оценивает «Квартал» примерно в 60 тыс. рублей за квадратный метр, а парковочное пространство — в 20 тыс. рублей. Аренда площадей в ТЦ, по его мнению, может стоить около 800 рублей за метр на первом этаже и 650—700 — на верхних этажах.

«Торговый центр довольно удачно расположен, Чистопольская — основная магистраль Ново-Савиновского района, — говорит эксперт по недвижимости Никита Купцов. — В непосредственной близости — ЖК «Магеллан», сам ТЦ новый, и у него есть «якорь». Таким образом, отмечает Купцов, «Квартал» «неплохо упакован». «По парковочным местам засада: на Чистопольской нет достаточного места, чтобы всех припарковать. Чтобы поехать туда на машине — я бы, наверное, не поехал. С точки зрения пешеходного движения место удачное. В общем, можно поздравить [новых собственников] с хорошим приобретением», — резюмирует Купцов.

Роман Котенков, директор филиала УК «Проект-сити» (управляет ТЦ «Республика»), тоже отмечает выгодное расположение «Квартала» — он находится в окружении большого жилого массива, имеет хорошую прилегающую территорию и фасады для размещения интерьеров магазинов. Также торговый центр оснащен эскалаторами, располагает большими возможностями по размещению вывесок, что позволяет больше зарабатывать в перспективе.

«Главные «якори» — «Магнит» (на синергии с ним работают небольшие арендаторы, которые закрывают основные потребности «родителей» — канцтовары, стрижки, развлечения для детей), «Рокнроллы». Это были плюсы. Среди минусов выделил бы большие площади МОПов (места общего пользования, — прим. ред.), отсутствие таких зон комфорта, как комната матери и ребенка, размытая концепция ТЦ. Опять же, не было внутренней навигации, что затрудняет быстрый поиск того или иного объекта внутри. В целом «Квартал» занял правильную нишу, закрывая районные потребности своих посетителей. Но потенциал у них достаточный — как по набору арендаторов, так и по благоустройству самого здания», — говорит Котенков.

Поговорить с участниками сделки не удалось: в «МДМ-Строй» на запрос «Реальному времени» не ответили, в «Ак Барс» Банке сказали, что не уполномочены комментировать эту тему. В самом «Смарт сервисе» заявили, что ничего не знают о смене владельцев «Квартала», и тоже отказались от комментариев. Не слышали о смене собственника ТЦ и участники казанского рынка недвижимости. «Информации, что этот объект продается, на рынке не было. Вы уверены, что это реальная сделка, а не перекладывание из одного кармана в другой?» — уточняет один из риелторов.

Артем Малютин