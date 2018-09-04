Невеселые молочники о прозе «Тукая»: «Еще раз убедились, законы у нас — на стороне мошенников!»

После выплат потерпевшим Следком закрыл дело о мошенничестве со скупкой молока в Алексеевском районе и грозит закрыть уже без выплат в Аксубаевском

Дело о молочной афере на 7 млн рублей в Татарстане может не дойти до суда. Сегодня в Нурлатском межрайонном отделе Следкома потерпевшим сообщили о намерении прекратить расследование. Об этом «Реальному времени» сообщили сами участники встречи. Официально потерпевшими признаны 8 руководителей сельских хозяйств и частные агенты по скупке молока в Аксубаевском и Нурлатском районах, но за каждым — еще сотни фермеров и крестьян, сдавших товар и оставшихся без денег. А на вершине молочной пирамиды — «неустановленные лица» из ООО «ПТП «Тукай», главным из которых сами молочники считают 33-летнего инвестора-депутата Ильнара Сунеева. Сам же он, как выяснило «Реальное время», считает себя потерпевшим.

Потерпевший глава КФХ Иванов: «Чтобы рассчитаться — всех поросят и бычков продал»



«Из-за Сунеева ни солярку не можем купить, ни запчасти, ни с населением рассчитаться», — говорит глава потерпевшего КФХ из села Урмандеево Петр Иванов. По его словам, до появления в Аксубаевском районе алексеевского депутата проблем с оплатой сданного молока не возникало. Арендатор местного завода, УК «Просто молоко», рассчитывалось с сельчанами лишь с небольшими задержками, а перед прекращением работы погасило все долги. Но как только аксубаевский маслодельный завод оказался в управлении у Сунеева, задолженность стала накапливаться.

— По нашему хозяйству за 2017 год набралось 1 млн 729 тысяч рублей — это и перед КФХ, и перед населением, нам же человек 200 свое молоко с подворий сдавали, — объясняет Петр Иванович. — Боимся им на глаза показаться — они же думают, мы деньги получили и под процент положили… Я вот всех поросят и бычков продал и отдал из своего кармана населению деньги за молоко.

«Это началось еще в январе прошлого года: он выплачивал каждый раз процентов по 70 и каждый раз обещал — остальное позже, в итоге в июне — июле 2017-го мы уже населению платить не могли, а в августе он прекратил расчеты», — поддерживает претензии в адрес Ильнара Сунеева агент по закупке молока Геннадий Карандаев. С его слов, прошлой осенью после волнений в районе депутат и бизнесмен в телеэфире обещал погасить все молочные долги ПТП «Тукай» до Нового года, но не смог и занял другую позицию: «Недели две назад была очная ставка у следователя. Он пришел на нее с адвокатом и заявил: «Я вам ничего не должен, я у вас молоко не принимал...» Как ему только завод доверили?! Он же плохо работал, зато отдыхать ездил по несколько раз в год».

Как только аксубаевский маслодельный завод оказался в управлении у Сунеева (на фото в центре), задолженность стала накапливаться. Фото Марии Горожаниновой



Первое дело «Тукая» уже закрыто

В Следкоме комментировать ход следствия не стали. Сообщили лишь, что дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении неустановленных лиц еще 9 июля. Официальных подозреваемых пока нет, зато есть восемь потерпевших хозяйств из Аксубаевского и Нурлатского районов с общим ущербом в 7 млн рублей.

Сегодня всех потерпевших и свидетеля Ильнара Сунеева собрал руководитель Нурлатского межрайонного следственного отдела Следкома по РТ Рустем Хайруллин и сообщил печальную новость. «Он сказал — мы все проверили, он (Сунеев) не мошенник, дело прекращаем. Мы с таким поворотом не согласны! Еще раз убедились, законы у нас не на нашей стороне!» — рассказывает председатель нурлатского сельхозкооператива «Восток» Марсель Сабиров.

Впрочем, вечером в Следкоме корреспонденту «Реального времени» сообщили: постановление о прекращении производства по данному делу не выносилось, расследование продолжается…

Отметим, это уже второе дело о закупке молока. Первое в апреле 2018 года возбуждали в Алексеевском районе республики, и там жители трех поселений предъявляли претензии к тому же ООО «ПТП «Тукай» и Ильнару Сунееву на сумму свыше 1 млн рублей. Статус потерпевших получили около 100 человек, до предъявления обвинений дело не дошло — скупщик со всеми рассчитался и уголовное дело было прекращено.

Это уже второе дело о закупке молока. Первое в апреле 2018 года возбуждали в Алексеевском районе республики. Фото Марии Горожаниновой



«На очную ставку он приезжал на «Мерседес-Бенц»

В Аксубаевском и Нурлатском районах попытки закрыть недовольным рот деньгами тоже предпринимались, но суммы были несоразмерны долгу, вспоминает Петр Иванов: «Как следствие началось, выплатил частями 20, 10 и 5 тысяч рублей. Последняя сумма в августе была». «Нам тоже недавно 10 тысяч пришло», — рассказывал на очной ставке с Ильнаром Сунеевым потерпевший Марсель Сабиров. В разговоре с «Реальным временем» он признался, что из-за вышеназванного «свидетеля» крайним оказался сельхозкооператив «Восток» — сдавшие молоко крестьяне стали подавать в суд и в хозяйство пришли приставы.

— Я взял кредиты и потихонечку закрываю долги по молоку. Хотя сам этих денег не видел… А этот мошенник не хочет выплачивать, — говорит Сабиров.

— Вы уверены, что деньги у него есть? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».

— Конечно, есть. На мерседесах ездит, в коттедже живет, иномарка у жены. Хотя, говорят, имущество, он потихонечку раскидывает. По району он должен где-то 9 млн рублей…

Примечательно, что интересы четырех потерпевших в уголовном деле представляет бывший юрист ПТП «Тукай» Талгат Файзуллин. Ему бывший работодатель также задолжал по зарплате. «Насчет иномарки — правда. На очную ставку он приезжал на «Мерседес-Бенц», но машина лизинговая и оформлена на компанию, к которой Сунеев по документам не имеет никакого отношения», — говорит Файзуллин.

Бизнес депутата: марийская «дружба», аксубаевские клоны и нечужой «Тукай»

В списке депутатов Алексеевского района Татарстана «единоросс» Ильнар Ахняфович Сунеев указан в качестве гендиректора ООО «Транспортная компания «Барс» из села Большие Тиганы. Информация не вполне достоверна: в декабре 2015-го компанию возглавил брат депутата Ленар Сунеев, а с марта 2018-го в ней началась процедура ликвидации.

По данным портала rusprofile.ru, интересующий обманутых молочников бизнесмен сейчас числится учредителем пяти организаций. Три из них — с пропиской в республике Марий Эл — уже прекратили деятельность (сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Дуслык», ООО «Дуслык агро», ООО «Агрофирма «Молоко и КО»).

Интересующий обманутых молочников бизнесмен сейчас числится учредителем пяти организаций. Фото elitat.ru

Еще одна — ООО «Агрофирма «Аксубаевская» (основной вид деятельности — выращивание зерновых) — за последний отчетный период выручила 385 млн рублей, получила прибыль 28 млн рублей и в марте 2018-го объявила о начале ликвидации. Отметим, что единственным учредителем этой агрофирмы Ильнар Сунеев стал в феврале 2016-го, когда таковым перестал быть Семин Сергей Витальевич. В июле 2018-го компанией рулит конкурсный управляющий Марсель Салихзянов.

Отметим, что ликвидируемая агрофирма была учреждена в 2014 году в деревне Тахтала Аксубаевского района. Причем по тому же адресу с 2007 года и по сей день работает еще одно ООО «Агрофирма «Аксубаевская», основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство, единственный учредитель и директор Ильнар Сунеев. Показатели этой агрофирмы скромнее клона: выручка — 36 млн рублей, прибыль — 868 тысяч, стоимость активов имеет отрицательное значение в 74 млн рублей. Для сравнения: стоимость ликвидируемой «тезки» выше на 35 млн рублей, по данным rusprofile.ru.

Что же касается фигурирующего уже во втором уголовном деле ООО «ПТП «Тукай» (зарегистрировано в 2014-м в Казани на ул. Курашова, основной вид деятельности — выращивание зерновых), то и оно с марта этого года — в стадии ликвидации по решению учредителей. Несмотря на 407 млн рублей выручки и 8,6 млн рублей прибыли за последний отчетный год, активы «Тукая» в открытых базах приравниваются к нулю. До октября 2017-го директором и учредителем компании выступал Рафис Хисматов, после — Альхат Сунеев, дядя алексеевского депутата.

— И Хисматов был номинальным директором — он механиком в «Тукае» работал, и дядя — номинальный, он уже старый человек. Ильнар Сунеев все контролировал, об этом и потерпевшие, и главбух компании говорят, — рассказывает представитель молочников Талгат Файзуллин, отмечая, что если бы не депутатский статус вышеупомянутого свидетеля, делом бы занималась полиция, а не Следком.

Ильнар Сунеев сходу сообщил, что потерпевшие вводят в заблуждение следствие с подачи бывшего юриста «Тукая». Фото elitat.ru



Ильнар Сунеев о помощи дяде и происках юриста

«Реальному времени» удалось дозвониться и до Ильнара Сунеева. Он сходу сообщил, что потерпевшие вводят в заблуждение следствие с подачи бывшего юриста «Тукая».

— Он перед этим ко мне приходил и спрашивал миллион рублей. Мол, ты мне миллион дай или я тебе устрою. Я следователям об этом уже заявил, — сообщил бизнесмен и депутат. — Когда я не дал ему денег, он поехал к этим людям, заключил с ними договор на 10% от суммы задолженности, подключил БЭП, и они ко мне домой с обысками приехали.

Со слов Ильнара Сунеева, к деятельности ПТП «Тукай» он лично никакого отношения не имел и не имеет. «Я только помогал закрывать долг дяде (Альхату Сунееву, — прим. ред.), давал ему заем — как смог, так помог, моей агрофирме «Тукай» тоже должен». Отрицая свою причастность к бизнесу по скупке молока у аксубаевских и нурлатских хозяйств, депутат, впрочем, показал потрясающую осведомленность о кухне проблемного предприятия:

— По «Тукаю» я точно знаю почему у них проблемы. Были очень большие возвраты сыра по качеству. Отсюда все идет. А деятельность прекратили, когда «Татагролизинг» (получивший «наследство» банкрота «ВАМИНа», — прим. ред.) потребовал в прошлом году, чтобы Альхат либо выкупил завод, либо вернул его… Кроме того, у них на складе сейчас оборудование на 10 млн рублей лежит, не могут ни продать, ничего с ним сделать — настолько Файзуллин все заблокировал. 4 млн рублей в «Татфондбанке» осталось и есть дебиторская задолженность на 4 млн рублей. Получить эти деньги Альхат не может, потому что Файзуллин при увольнении все бухгалтерские документы украл.

Далее выяснилось, что по заявлению о якобы имевшей место краже документов силовики вынесли отказ в возбуждении дела. Зато месяц назад открыли уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на агрофирме свыше двух месяцев. «Задолженность в 18 млн рублей уже погашена, но они хотят в отношении меня возбудить», — говорит Ильнар Сунеев.

По словам бизнесмена, пытаясь помочь дяде, он лично ездил и разговаривал с молочниками — предлагал зерно, бычков, и многие согласились. «Осенью прошлого года задолженность у «Тукая» была 21 млн, на сегодня осталось более 6 млн рублей», — рассказывает он и предлагает оставшимся кредиторам решать вопрос в арбитражном суде.

Депутат показал потрясающую осведомленность о кухне проблемного предприятия: «4 млн рублей в «Татфондбанке» осталось и есть дебиторская задолженность на 4 млн рублей»

В шаге от банкротства

Отметим, что сам Ильнар Сунеев уже дважды обращался в арбитраж с заявлением о банкротстве «Тукая». Схожее требование заявлено и Талгатом Файзуллиным, требующим с бывшего работодателя 769 тыс. рублей.

Сам Файзуллин в ответ на претензии Сунеева о корысти в этом деле и краже заявляет: «Это все надумано! По зарплате я сужусь с ними. Документов никаких не забирал, а никакой дебиторской задолженности у них не было, так же как денег в «Татфондбанке». Там счета все закрыты, имущества никакого нет… И потерпевшие ко мне сами обратились! А на дядю он тоже зря валит — он там появился в октябре 2017-го, а вся задолженность образовалась раньше».

С заявлениями об отсутствии состава мошенничества представитель потерпевших не согласен: «Мы же поднимали все финансовые документы «Тукая». Когда все это началось, средства для погашения долгов у компании были, но их вывели и подали на банкротство! Намеренно кинули людей».

