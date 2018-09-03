Корабли на вертолеты: Колесовы готовятся забрать КЭТЗ без Ураева

Сегодня совет директоров КЭТЗ изберет нового председателя, сменится ли после этого гендиректор завода?

Фото: Роман Хасаев

В преддверии поглощения «Казанского электротехнического завода» структурой «Ростеха» главе КРЭТ Николаю Колесову прислали давнего московского партнера. Владельцем второго по величине пакета КЭТЗ в 19,13% акций стала непубличная столичная компания «Высокие технологии», выступившая два года назад соучредителем открытия частного оборонного завода «Стелла-К» по выпуску бортовых комплексов защиты для российских вертолетов. И теперь, похоже, КРЭТ продолжит встраивать КЭТЗ под «вертолетный зонтик». А сам КЭТЗ, не дожидаясь передачи властями Татарстана госпакета 42,6% акций в пользу КРЭТ (остались формальности), сегодня объявит о переизбрании председателя совета директоров. Нынешний гендиректор 65-летний Владимир Гинсбург, вероятнее всего, сохранит пост, хотя среди возможных его преемников называли «опального» зятя Колесова — Николая Ураева. Но сам Ураев воспринял эту идею как «розыгрыш друзей» и заявил «Реальному времени», что больше не хочет возвращаться в промышленность.

Выходец «Оборонпрома» обменялся акциями с человеком «Рособоронэкспорта»

Пока правительство Татарстана вносит последние штрихи в сделку по передаче «залежавшегося» 42%-го пакета «Казанского электротехнического завода», которая должна произойти в начале осени, частные акционеры КЭТЗ поспешили обменяться портфелями акций. Первые перестроения акционеров в капитале КЭТЗ случились среди москвичей. Столичная компания «Макрон-СТ», бенефициаром которой является выходец из ОПК «Оборонпром» Алексей Мороховец, уступила принадлежащий ей второй по величине пакет КЭТЗ в 19,13% акций. Покупателем выступила опять-таки московская компания «Высокие технологии» (ВТ), единоличным владельцем которой, по данным сервиса «Спарк-Интерфакс», является Денис Самонов. Считается, что он близок к топ-менеджменту «Рособоронэкспорта».

Информация о смене собственника в составе КЭТЗ появилась на сервере раскрытия информации «Интерфакса» 29 августа. Согласно этому сообщению, «Высокие технологии» приобрели право распоряжаться голосующими акциями КЭТЗ еще 17 августа 2018 года. И судя по описанию, сделка была проведена напрямую без посредников, но ее сумма, как обычно, остается конфиденциальной. Если же опираться на официальную оценку рыночной цены акций КЭТЗ, проведенную членами «Национальной коллегии специалистов-оценщиков» в феврале этого года по заказу предприятия, то стоимость покупки могла составить 1,071 млрд рублей (тогда эксперты оценили 1 обыкновенную акцию в 56 рублей). Гендиректор ВТ Александр Покаместов подтвердил, что учредитель Денис Самонов владеет акциями многих оборонных предприятий, среди которых есть и казанские, но не смог прокомментировать последнее приобретение.

Впрочем, источники в оборонной отрасли республики уверены, что живыми деньгами в этой истории никто из них не расплачивался, поскольку акции находились в руках «спящих инвесторов» и просто перетекли по новому адресу. «Лямку тянет один Николай Николаевич, который тащит жирные заказы КЭТЗ, а не оркестр под его управлением», — отметил собеседник «Реального времени». С этим трудно не согласиться: прежний совладелец предприятия Алексей Мороховец профессионально занимался девелопментом в Подмосковье, являясь членом совета директоров группы компаний REMIX GROUP, а в ОПК «Оборонпром» имел статус советника и отвечал за девелоперские проекты. На досуге увлекался яхтенными гонками, став победителем Кубка Санкт-Петербурга и Русского кубка, и экстремальным парашютным спортом. Одним словом, крутой столичный мачо. О предпочтениях нового совладельца КЭТЗ 43-летнего москвича Дениса Самонова, к сожалению, ничего неизвестно. Председателем совета директоров КЭТЗ в последние два года попеременно являлись сын главы КРЭТ Александр Колесов, а затем дочь Анастасия Колесова.

Прежний совладелец предприятия Алексей Мороховец профессионально занимался девелопментом в Подмосковье, увлекался яхтенными гонками и экстремальным спортом. Фото alextechnologies.ru



Два года на сватовство КЭТЗ

Остальные частные акционеры КЭТЗ держат паузу. Московское ООО «Перспектива», владеющее 14,23% акций КЭТЗ, остается при своем, но, возможно, вскоре избавится от своей доли в пользу структур Колесова, полагают источники в ОПК. Сейчас глава КРЭТ Николай Колесов через принадлежащие ему ООО «Риверпарк» и КОМЗ продолжает контролировать соответственно 10% и 14,03% акций КЭТЗ. Справедливости ради надо сказать, что КЭТЗ, потерявший правильный курс после распада «Концерна средне- и малотоннажного кораблестроения» и побега из страны его владельцев, пришел к экономическому расцвету с появлением интереса главы КРЭТ к поглощению предприятия. Как утверждают на КЭТЗ, при покровительстве Николая Колесова КРЭТ просто озолотил предприятие экспортными контрактами на поставку РЛС с радиофотонными технологиями защиты от противников. Действительно, по итогам 2017 года КЭТЗ, согласно бухгалтерской отчетности, нарастил выручку почти в 2 раза — с 3,6 до 6,5 млрд рублей. Парадоксально, но чистая прибыль КЭТЗ отчего-то убыла почти вчетверо: с 472,8 млн до 123,4 млн рублей. Но это могут быть издержки, поскольку экспортная выручка отражается с запозданием и могла не попасть в годовой отчет 2017 года.

Уценка «Ростеха»

Напомним, в августе этого года должна была завершиться сделка по передаче «Ростеху» госпакетов акций трех татарстанских радиоэлектронных предприятий в обмен на 3% акций КАМАЗа. Об этом в июне, будучи в Набережных Челнах, еще раз сообщил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов. А о самой сделке «Реальное время» рассказало еще год назад.

Среди этих предприятий наибольшую ценность представляет как раз КЭТЗ, известный как производитель систем госопознавания «свой-чужой» для кораблестроения. Формально он не входит в КРЭТ, но пользуется его расположением. «Два из трех передаваемых предприятий входят в состав нашего концерна КРЭТ — это АО «Радиоприбор» и АО «Альметьевский завод «Радиоприбор». Сейчас КРЭТ имеет там контроль: в «Радиоприборе» у концерна 55,8 процента, у республики — 43,6 процента, во втором заводе — 50 процентов принадлежит концерну, 41 процент — региону. Сделка позволит консолидировать в руках нашего холдинга почти 100 процентов акций данных предприятий», — рассказывал Сергей Чемезов в мае, давая понять, что особых сложностей с их получением не видит. Особняком выглядел КЭТЗ, где у структур «Ростеха» нет влияния. Тогда глава «Ростеха» нейтрально заметил, что госкорпорация рассчитывает получить принадлежащие Татарстану 42,6% акций КЭТЗ, не акцентируя внимания на возможных барьерах. Обменную сделку отчего-то привязали к акциям КАМАЗа: «Ростех» обещался отдать взамен 5% акций автозавода.

О том, что переговоры по интеграции КЭТЗ проходили не так гладко, свидетельствует недавнее желание частных акционеров КЭТЗ провести дополнительную эмиссию акций КЭТЗ. Совет директоров КЭТЗ объявил о ее проведении в марте этого года, установив рыночную стоимость одной обыкновенной акции в 56 рублей. В этом случае частным акционерам пришлось бы направить на увеличение уставного капитала почти 4 млрд рублей.

С размещением допэмиссии госпакет был бы размыт, так как у МЗИО РТ нет денег на капитализацию КЭТЗ. Как сообщили в ведомстве, допэмиссия не была проведена до урегулирования параметров сделки. По словам источников, приступ гнева спровоцировало желание «Судостроительной корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова увести актив КЭТЗ в свою гавань. Но в конечном итоге АБХ откатил назад, и КЭТЗ решено быль отрядить в КРЭТ.

Как сообщил журналистам Сергей Чемезов, в августе этого года должна была завершиться сделка по передаче «Ростеху» госпакетов акций трех татарстанских радиоэлектронных предприятий в обмен на 3% акций КАМАЗа. Фото Сергея Афанасьева

Правда, к июню этого года «Ростех» передумал отдавать 5% акций КАМАЗа, предложив Татарстану «чуть менее 3%». Иначе говоря, активы трех предприятий были переоценены. Сергей Чемезов говорил, что точная оценка завершится в августе этого года. И добавил, что «еще одно стратегическое предприятие войдет в один из наших холдингов», имея в виду КРЭТ. Накануне пресс-служба МЗИО сообщила «Реальному времени», что передача госпакета предприятия «Ростеху» находится на завершающей стадии и проходит согласования в профильных министерствах Татарстана. Точную дату обменной сделки в ведомстве Хамаева назвать затруднились.

КЭТЗ полетит на медицинском «Ансате»?

Между тем приход московской компании «Высокие технологии» сулит заоблачные перспективы КЭТЗ, который получил огромный опыт участия в вертолетной программе выпуска РЛС. КЭТЗ может быть встроен в кооперацию с АО «Рычаг» для комплектации радиоэлектронной аппаратурой легкого вертолета «Ансат», полагают в окружении Колесова. «Его идея отобрать у КВЗ и замкнуть на себя финишный выпуск медицинских «Ансатов» не только не угасла, а наоборот, аппетит к ней обострился и стал еще сильнее», — рассуждают источники в татарстанском ОПК, знакомые с его планами. «В этом году КЭТЗ завершает исполнение экспортного контракта на изготовление РЛС для 46 вертолетов Ка-52 «Аллигатор», который закупил Египет для оснащения французских «Мистралей». С тех пор КЭТЗ привык жить на жирных контрактах, а впереди подобных сверхприбыльных заказов нет. Есть базовый контракт Минобороны на комплектацию РЛС большой партии Ка-52, но их доходность не сравнить с экспортом. Отсюда возврат к идее взять на себя статус конечного производителя «Ансата», — говорит представитель отрасли. По его словам, вертолетную программу для Николая Колесова нельзя считать случайно подвернувшейся темой, способной обогатить КРЭТ. «Он занимался ею давно: несколько лет назад вел переговоры о партнерстве c AgustaWestland (ныне Leonardo), но ничего не вышло». Впрочем, по словам источника, окончательного решения по закреплению статуса конечного производителя «Ансата» пока нет.

КЭТЗ может быть встроен в кооперацию с АО «Рычаг» для комплектации радиоэлектронной аппаратурой легкого вертолета «Ансат», полагают в окружении Колесова. Фото ato.ru

«Высокие технологии» закрепились и на «Элеконе»

Добавим, что московская компания «Высокие технологии» является давним партнером Колесова по вертолетному направлению. Она выступила соучредителем частного АО «Стелла-К», которое два назад приступило к производству бортовых комплексов обороны (БКО) «Витебск» и «Президент-С» и начало самостоятельно передавать вертолеты Минобороны. Два года назад на территории «Казанского оптико-механический завода» она передала Вооруженным силам два вертолета Ми-8МТПР-1 с бортовыми станциями активных помех «Рычаг-АВ». Тогда министр обороны Юрий Борисов отметил, что объем закупаемых Минобороны России средств радиоэлектронной борьбы вырос за пять лет на порядок, и объем экспорта «крэтовской» продукции ежегодно растет. По его словам, это не разовый всплеск, так как военные конфликты показывают важность средств РЭБ. Разработки, которые ведут институты концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), отвечают вызовам времени, пользуются большим спросом на внешнем рынке, отмечал он. Тогда заявлялось, что новое производство «Стеллы-К» ежегодно будет поставлять около 100 средств защиты вертолетов и самолетов от ПЗРК. Добавим, что до прихода ВТ в КЭТЗ компания увеличила свое присутствие на казанском ОАО «Завод «Элекон» — с 15% до 19,9%. Кто из акционеров «Элекона» поступился своими акциями, непонятно. 4,92%, которые принадлежат опальному зятю Николая Колесова, по-прежнему в его собственности, подтвердил «Реальному времени» сам Николай Ураев.

У «Рычага» немало заказов от холдинга «Вертолеты России», которые он может перенести на КЭТЗ, отмечают источники в отрасли. Два года назад госхолдинг сообщал, что «новейшими бортовыми комплексами обороны «Президент-С» будут оснащены экспортные версии многоцелевых вертолетов Ми-171Ш и Ми-17-В5, тяжелого транспортного Ми-26Т2, ударных Ми-28НЭ и Ка-52». «Российские вертолеты всегда доказывали свою эффективность в реальных боевых условиях. Холдинг «Вертолеты России» работает над совершенствованием своей техники, постоянно модернизируя ее и оснащая бортовым оборудованием нового поколения. Установка «Президент-С» защитит наши вертолеты от поражения ПЗРК противника и обеспечит высокий уровень безопасности полетов», — заявлял во время посещения нового предприятия радиоэлектронной промышленности «Стелла-К» генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев (цитата из пресс-релиза ВР). Уже в 2016 году 12 поставляемых вертолетов для иностранных заказчиков будут оснащены комплексом «Президент-С». Кроме того, в 2017 году установка бортового комплекса запланирована на Ми-28НЭ «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Добавим, что в 2017 году выручка от реализации гражданской продукции в АО «КРЭТ» составила 10,7 млрд рублей. В основном это бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) для гражданских воздушных судов (около 58% выручки). В 2017—2018 годах начат ряд инвестиционных проектов по разработке высокотехнологичной продукции для высокомаржинальных рынков. Их осуществление позволит к 2021 году нарастить выручку от реализации гражданской продукции на 5,8 млрд рублей.

Два года назад Вооруженным силам передали два вертолета с бортовыми станциями активных помех «Рычаг-АВ». Фото Ангелины Панченко



Не дожидаясь передачи властями Татарстана госпакета 42,6% акций, совет директоров КЭТЗ объявил о переизбрании председателя и утвердил повестку внеочередного собрания акционеров. По сведениям источников «Реального времени», кардинальных изменений ждать не приходится: снова выдвинуты кандидатуры дочери Николая Колесова и главы «Татсоцбанка» Анастасии Колесовой и сына Александра Колесова. Предрекать исход выборов на предприятии не стали. С другой стороны, появились разговоры о вероятной смене гендиректора Владимира Гинсбурга, который руководит предприятием с 2005 года. Но и здесь отрицают его замену на зятя Николая Ураева, который недавно оставил пост гендиректора завода «Элекон».

Николай Ураев: «Вас подослали меня разыграть?»

— Правда ли, что ваша кандидатура рассматривается на пост председателя или даже гендиректора КЭТЗ? — дозвонился корреспондент «Реального времени» до супруга Анастасии Колесовой.

— Я …об этом… ничего… не слышал, — медленно и как бы по слогам произнес он в ответ. И через секунду расхохотался в телефонную трубку: — Разыгрываете? Как раз вчера у меня прошел день рождения. И кто-то из друзей прислал мне прикол с новостью о том, что Путин подал в отставку, нажал ссылку — а там фига нарисована, — говорил он, давясь от смеха.

— Это кто-то из наших вас подослал меня разыграть? — продолжил веселиться от души Николай Ураев. — Остроумно, остроумно!





По словам Ураева, с 1 сентября он начинает преподавать право в Российском экономическом университете им. Плеханова. Фото plus.google.com



Перейдя к серьезному разговору, он сообщил, что покинул Казань и теперь постоянно проживает в Москве. С 1 сентября начинает преподавать право в Российском экономическом университете им. Плеханова.

— То, что обо мне писали, неправда. В моей жизни все хорошо, я женат, у меня две дочери, и в семье у меня все замечательно. Мне надо докторскую защищать и сосредоточиться на этом, — сообщил Ураев, добавив, что возвращаться в промышленность пока не собирается. Он заявил, что на «Казанском электротехническом заводе» работает прекрасный директор и тот, кто запускает баян (об отставке)… шутник…

— Все это шутки, скорее всего, все-таки у меня день рождения.

— А если серьезно, остались ли у вас акции «Элекона»? — спросили у него.

— А вот здесь скажу без шуток: ничего я не продавал. Я остаюсь маленьким-маленьким акционером.

— 0,03%, — попыталась подшутить корреспондент «Реального времени».

— Зачем же, у меня 5%, — перешел на строгий тон Николай Ураев. — «Высокие технологии» мне известны, но что-то сказать о компании получится разглашением коммерческой информации. Поэтому ничего не могу прокомментировать.

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