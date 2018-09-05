«На госконтракты конкурентов не найти»: картельное дело УФАС против дорожников Татарстана не устояло в суде

Защита дорожных подрядчиков переиграла УФАС в двух судебных инстанциях: точку поставят 13 сентября

Масштабное «картельное дело» о сговоре на 280 млн рублей, в котором были уличены дорожно-строительные компании ООО «СК «Созидание» и ООО «СО «Тозелеш», идет к развалу. В течение этого года владельцы компаний Марсель Зарипов и его партнер Артур Гимадиев, которых считают близкими к главе Минтранса РТ Ленару Сафину, отбивались от обвинений Федеральной антимонопольной службы в антиконкурентном соглашении, доказав их необоснованность в двух судебных инстанциях арбитража. Дорожники сумели добиться отмены тяжелых оборотных штрафов на сумму 40 млн рублей. Точка в споре будет поставлена в кассационной инстанции 13 сентября. Подробнее в материале «Реального времени».

Дорожники «развернули» УФАС на 40 млн

Татарстанские дорожно-строительные компании ООО «СК «Созидание» и ООО «СО «Тозелеш», работавшие на ниве госзаказа около 10 лет подряд, могут тихо торжествовать. В ходе длительных многослойных судебных процессов владельцы компаний отбились от ярлыка «картельщиков» (который, кстати, сулит годичную дисквалификацию и прочие запреты) и добились отмены наложения многомиллионных штрафов.

3 августа арбитражный суд Татарстана признал незаконным постановление регионального УФАС о признании «Строительной компании «Тозелеш» участником картельного соглашения и постановил отменить причисленный ей оборотный штраф в 23 млн рублей. Чуть раньше, 21 июня, оправдательное решение получила «Строительная компания «Созидание», которую вместе с «СК Тозелеш» обвинили в картельном сговоре и на которую наложили штраф в 17 млн рублей. Как и в случае с «Тозелеш», арбитраж не нашел убедительных оснований для взыскания картельных штрафов и постановил прекратить штрафной процесс.

Кстати, в картотеке арбитражного суда по делу «Созидания», первым добившегося отмены антимонопольных санкций, встречная апелляционная жалоба УФАС по РТ не значится. Если следовать логике, судебное решение, принятое в интересах подрядчика, теоретически должно вступить в силу, а штрафные меры должны быть аннулированы. Так ли это? В пресс-службе УФАС по РТ это дело прокомментировать не смогли, а в «СК «Созидание» и «СО «Тозелеш» воздержались от комментариев.

3 августа арбитражный суд Татарстана признал незаконным постановление регионального УФАС о признании «Строительной компании «Тозелеш» участником картельного соглашения и постановил отменить причисленный ей оборотный штраф в 23 млн рублей. Фото Максима Платонова



«Если бы госконтракт забирала одна компания без торгов, было бы лучше?!»

Напомним, весной прошлого года Федеральная антимонопольная служба России завершила проверки электронных аукционов по выбору подрядчиков в сфере дорожного строительства. В 19 татарстанских закупках на общую сумму около 3 млрд рублей было обнаружено 131 нарушение, причем каждое второе было связано с ограничением количества участников.

Во время этой проверочной кампании ФАС обнаружила устный картельный сговор между ООО «СК «Созидание» и ООО «СО «Тозелеш», после чего обе компании и были оштрафованы на 40 млн рублей. Два ООО — частные, аффилированные между собой компании, которые принадлежат Марселю Зарипову и Артуру Гимадееву. На протяжении 10 лет они работают исключительно по заказам ГИСУ, «Главтатдортранса», ГБОУ «Безопасность дорожного движения», становясь победителями тендеров на открытых торгах. Источник, близкий к этим компаниям, утверждает, что сметная стоимость госконтрактов с большими объемами работ содержала минимальную прибыльность, поэтому другие игроки рынка эти тендеры игнорировали.

— И получается, что они соперничают между собой, сбивая конечную цену на небольшой процент. А если бы выходила одна компания и забирала госконтракт без торгов, по начальной цене, государству было бы лучше? — недоумевает источник «Реального времени». — Условия торгов были такие, что маневра мало. Бывает, что кто-то «рубится» на торгах, идя на сознательные убытки. Эти торги были открытыми — кто хочет, тот и приходит. Но что-то никто не приходил и до сих пор на эти госконтракты не приходит. Бывает, когда заказчик выкидывает [участников конкурса] с торгов. Но здесь никто и не приходил, так что выкидывать было некого. На госконтракты конкурентов днем с огнем не найти. Между тем конкуренция между ними принесла определенную пользу — цена снизилась на 0,5%.

Весной прошлого года Федеральная антимонопольная служба России завершила проверки электронных аукционов по выбору подрядчиков в сфере дорожного строительства. Фото Романа Хасаева



Картельный признак: торговались с одного IP-адреса



Между тем, по мнению УФАС по РТ, устное картельное соглашение привело к увеличению цен на 10 аукционах. Таким способом ООО «СК «Созидание» и ООО «СО «Тозелеш» выиграли серию аукционов с 29 августа 2014 года по 18 апреля 2016 года на проведение строительно-монтажных и электромонтажных работ на территории Татарстана на общую сумму 280 млн рублей. По их итогам ООО «СК «Созидание» выиграло пять аукционов, заключив контракты на сумму свыше 126 млн рублей, ООО «СО «Тозелеш» было признано победителем также в пяти аукционах и заключило контракты на сумму свыше 154 млн рублей. В частности, так были выполнены строительно-монтажные работы на объектах ГКУ «Главинвестстрой РТ», смонтирована система видеонаблюдения и ограждения безопасности на ул. К. Насыри в Казани и проведены другие мероприятия по безопасности дорожного движения в Татарстане. На автомобильных дорогах республики компании выполняли строительно-монтажные работы по устройству искусственного освещения: на СПВК (стационарный пункт весового контроля, — прим. ред.) «Зеленодольск 1,2» на автодороге «Йошкар-Ола — Зеленодольск» до М-7 «Волга» 119 км+800. В довесок компаниям доверили благоустройство МФЦ в селе Сетяково.

Обвинение строилось на том, что подача заявок компаний осуществлялась с одного и того же IP-адреса. При этом во всех торгах заявки на участие и ценовые предложения заявителей подавались, а контракты подписывались одним лицом — А.Д. Иштиряковым. Обе компании были обвинены антимонопольными органами в нарушении ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности). А точнее, по «отягчающему» пункту 2 этой статьи, согласно которому они были обвинены в картельном соглашении «с последствиями». То есть их сговор «приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах».

Позиция УФАС провалилась в двух инстанциях

Учредители обеих компаний оспорили выводы УФАС, выиграв дело в двух судебных инстанциях. Защита строилась на том, что антимонопольщики не представили доказательств в подтверждение факта заключения между заявителями антиконкурентного соглашения и получения заявителями какой-либо материальной выгоды.

«Довод антимонопольного органа о том, что заявители и третье лицо выходили на электронную торговую площадку с одних и тех же IP-адресов, не свидетельствует о наличии соглашения между указанными лицами, — говорится в материалах дела. — Кроме того, действия этих компаний не ограничивали доступ к аукциону добросовестных участников, любое другое лицо могло подать заявку на участие в данном аукционе, предложив свою экономически обоснованную цену».

Окончательная точка в деле будет поставлена 13 сентября кассационной инстанцией. Фото Ирины Плотниковой

Источник, близкий к компаниям, пояснил, что они никогда не скрывали общих владельцев, поэтому ожидать между ними конкуренции трудно. Окончательная точка в деле будет поставлена 13 сентября кассационной инстанцией.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.