Победа на «Ижметмаше»: удмуртские власти рады, что вместо закрытия завода уволили людей

Удмуртия и «Татнефть» готовятся пустить «Ижметмаш» с молотка. «Уральская кузница» Мечела пока не дает положительного ответа на запуск производства

Напряженность вокруг ижевского машиностроительного предприятия «Ижметмаш», подконтрольного «Татнефти», достигла апогея. В августе были одновременно сокращены 700 работников или почти 90% от оставшегося трудового коллектива, а само предприятие прыгнуло в омут банкротства. До января 2019 года на «Ижметмаше» продлится конкурсное производство. Это означает, что управленцам «Татнефти» не удалось договориться с вероятными интересантами из ГК «Мечел» о продаже актива единым имущественным комплексом, и впереди — распродажа по частям, считают независимые эксперты. Между тем, в правительстве Удмуртии полны оптимизма и даже назвали «победой» отсроченную на полгода «резню» ижевских машиностроителей, надеясь, что завод возобновит работу. Подробности — в материале «Реального времени».

Увольнение с президентской отсрочкой для 800 работников

3 сентября первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин на встрече с журналистами республики обнародовал последние результаты переговоров с «Татнефтью» по перезапуску машиностроительного завода «Ижметмаш», остановленного осенью прошлого года в связи с прекращением финансирования «Ак Барс Банком» и московским банком «Зенит». Как раз к этому моменту завершилась большая волна массовых увольнений: с начала августа было сокращено почти 90% работников или 700—800 человек. Им грозили увольнением еще в феврале этого года, прямо в преддверии президентских выборов, но, как оказалось, отсрочили до августа.

Массовый исход работников с «Ижметмаша» первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин все равно посчитал позитивным моментом в двусторонних переговорах республики с «Татнефтью», которая могла бы закрыть предприятие. И смело назвал победой республиканских властей то, что вместо ликвидации завода были уволены работники. «Я все равно считаю, что это позитивно для сотрудников предприятия, — заявил он. — Вместо сокращения в феврале мы перенесли этот срок практически на полгода, благодаря работе главы республики и его договоренностям с «Татнефтью», — популярно объяснил он журналистам, почему на этот раз нужно радоваться, а не возмущаться потерей работы для большого количества людей. «Сейчас на предприятии прошли сокращения, там остались порядка 100 человек, которые сейчас технические функции поддержки выполняют», — рассказал чиновник.

«За эти полгода мы смогли показать «Татнефти» то, что завод конкурентоспособен», — доложил Свинин. Фото udmurt.ru



С тонким намеком на толстые обстоятельства

Продолжая этот тонкий разговор, первый вице-премьер заверил, что за эти полгода ни власти, ни «Татнефть» не сидели сложа руки. «За эти полгода мы смогли показать «Татнефти» то, что завод конкурентоспособен», — доложил Свинин. По его мнению, обе стороны — республика и «Татнефть» — выполнили свою часть обязательств, взятых при подписании «дорожной карты».

Ее итогом должен стать перезапуск предприятия, который неоднократно переносился. В последний раз называли дату в 9 июля 2018 года. Обжегшись на обещаниях «Татнефти», теперь удмуртские власти избегают конкретики. «Сейчас мы ожидаем финального решения от самого собственника. Когда будет это решение? Мы надеемся, что оно случится в этом деловом сезоне», — осторожно сказал господин Свинин. При этом он вновь подчеркнул, что считает ситуацию на заводе победой, так как интерес к заводу большой, поэтому он не видит никаких препятствий тому, чтобы завод развивался при любом сценарии.

Напомним, экстренные новости об остановке градообразующего предприятия Ижевска появились в конце года, а в январе «Ижметмаш» был признан несостоятельным должником и попал под процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев. Губернатор Удмуртии Александр Бречалов неоднократно встречался с руководством «Татнефти» по поводу восстановления производства, требуя загрузить предприятие на 3 млрд рублей. Но особых результатов это не приносило. Максимум, что удалось — это подписать с «Татнефтью» в середине марта «дорожную карту» сроком на полтора месяца (ответственный — заместитель гендиректора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев). Ожидалось, что в середине года июля арбитражный суд Удмуртии заслушает отчет временного управляющего Альберта Банных о финансовом положении предприятия и определит его дальнейшую судьбу — ввести конкурсное производство с распродажей имущества или завершить процедуру наблюдения подписанием мирового соглашения с кредиторами.

Максимум, что удалось — это подписать с «Татнефтью» в середине марта «дорожную карту» сроком на полтора месяца. Фото udmurt.ru

АББ согласился пустить с молотка

Крупнейшими кредиторами «Ижметмаша выступают «Ак Барс» Банк, который 29 мая через суд закрепил свои требования на 1,4 млрд рублей. Из решения видно, что АББ кредитовал предприятие с 2013 года и собирался финансировать его до 2023 года. Другим кредитором называли банк «Зенит», но в картотеке арбитража нет сведений о подаче им заявления об обосновании своих требований для включения в реестр кредиторов. Тем не менее еще 11 июля собрание кредиторов, где право решающего голоса принадлежит «Ак Барс» Банку, приняло решение добиваться введения конкурсного производства, которое технически было оформлено 16 июля.

Любопытно, что тогда же кредиторы сменили управляющего, повысив втрое ежемесячное вознаграждение. Им стал Рустем Кульдияров из той же ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», получивший вознаграждение в 100 тысяч рублей. Назначение подобного вознаграждения — большая редкость на рынке банкротств, отмечают эксперты. Разумеется, он наотрез отказался общаться с прессой, оставив без ответа вопросы о том, на какую сумму поданы требования кредиторов и как распределились среди них голоса.

«Татнефть» позвала в Ижевск «Мечел»

В мае этого года представители правительства Удмуртии и «Татнефти» называли в качестве вероятного покупателя «Уральскую кузницу» и «Ижсталь», входящих в структуру ГК «Мечел». «Была отдельная встреча с владельцем «Мечела» господином Зюзиным по вопросу нашего «Ижметмаша». Буквально вчера уже приехала передовая группа — технари, руководители «Уральской кузницы», — рассказывал на ПМЭФ и. о. министра промышленности республики Виктор Лашкарев. Глава Удмуртии Александр Бречалов указывал, что «это уже вторые были переговоры с потенциальным покупателем». Ранее купить «Ижметмаш» предлагали петербургскому АО «Кузнечно-механический завод «Ижора-металл».

Вчера в «Уральской кузнице» подтвердили, что специалисты не раз выезжали на завод для оценки его состояния, но отказались сообщать итоги переговоров по его приобретению. «Введение конкурсного производства свидетельствует о том, что продать предприятие единым имущественным комплексом не удалось, — считает источник, близкий к правительству Удмуртии. — Это значит, интересантам данного актива выгодно покупать его с торгов, то есть по частям и с понижением цены. В этом случае может пострадать АББ.

В «Уральской кузнице» подтвердили, что специалисты не раз выезжали на завод для оценки его состояния, но отказались сообщать итоги переговоров по его приобретению. Фото greers.ru

Отдавайте за 1 рубль!

Финансовые аналитики предвидят и вовсе безвозмездную передачу актива — за 1 рубль, но с условием возобновления выплат по кредитам АББ, который больше всех пострадал в этой истории.

«Судя по данным «СПАРК», по итогам 2017 года у АО «Ижметмаш» были отрицательные чистые активы в объеме 1,6 млрд рублей, — отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. — В таком случае владельцам выгоднее банкротить компанию, так как в противном случае для возобновления ее деятельности придется внести в капитал необходимый объем средств. Поскольку компания убыточна как минимум с 2013 года, смысла в этом не много, так как процедуры придется проводить регулярно».

Максим Худалов, директор группы корпоративных рейтингов АКРА, полагает, что с учетом банкротного состояния «Ижметмаша», что «Татнефть» просто передаст завод новому собственнику с тем долгом, с который у него есть. «Судя по вашим данным это 2,9 млрд рублей. Возможно, банки даже пойдут на частичное списание части долга взамен на обязательство нового покупателя начать обслуживать долг в ближайшее время», — говорит эксперт.

«Продажа подобного актива из-за перечисленных проблем невозможна, даже за 1 рубль, — уверен Тимур Нигматуллин. — После банкротства новые владельцы активов могут попробовать изменить стратегию и эксплуатировать их с прибылью».