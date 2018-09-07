Политтехнологи о назначении полпредом ПФО Комарова: «Гениальная операция Кириенко!»

В Приволжском округе новый полпред — с серьезными покровителями и без права на генерацию идей

Сегодня стало известно, кто займет пост полномочного представителя президента России в Приволжском округе. Выбор пал на экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова. Политологи отзываются о нем как о профессионале с нужными связями, при этом он «не политик в чистом смысле слова, что даже хорошо». Как оценивают и чего ждут от нового полпреда в округе — подробнее в материале «Реального времени».

Гениальная операция Кириенко

Владимир Путин назначил нового полпреда в ПФО — им стал замминистра науки и высшего образования, экс-директор «Роскосмоса» Игорь Комаров. 54-летний выходец из Саратовской области, экономист по образованию, знаком с Приволжским округом не понаслышке. Здесь он с 2009 по 2013 год работал на АвтоВАЗе, сначала исполнительным вице-президентом, затем — президентом компании. Уже после он перешел в Федеральное космическое агентство. Перед назначением в полпредство он буквально два месяца занимал кресло заместителя министра науки и высшего образования.

Об отставке прежнего полпреда Михаила Бабича стало известно в конце августа, временно исполняющим на этой должности был оставлен его заместитель Игорь Паньшин. На замену Бабичу, получившему пост посла России в Белоруссии, прочили разные кандидатуры, в основном из силовиков. Обсуждались фигуры главы МВД России Владимира Колокольцева, сенатора от Удмуртии Любови Глебовой, заместителя руководителя аппарата правительства Евгения Забарчука, бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева и даже Вячеслава Володина. В этом свете назначение Комарова оказалось для многих неожиданным:

— Назначение Комарова — гениальная операция Кириенко! — комментирует «Реальному времени» автор телеграм-канала, политический обозреватель Андрей Вовк.

— Чем больше читаю, тем больше в этом убеждаюсь, потому что все ассоциировали Кириенко с Глебовой, то, что он ее пихает и толкает всеми силами на пост полпреда. Но, как оказалось, это не так, Глебова — фигура, которая на себя взяла весь удар, критику, а потом неожиданно появился Комаров, которого даже и покритиковать не успели. Он фигура такая, что ничего особо против него не нашли. Поэтому в нужное время, когда клан силовиков, разные политические группы не могли договориться и, видимо, устали ходить в администрацию президента и предлагать своих кандидатов, Сергей Владиленович, гениальный политик, предлагает Комарова. Последний знаком с регионом, с промышленностью, близок к технократическому мышлению, у него хорошие отношения с Нижним Новгородом, Казанью, Саратовом, Самарой — давайте его назначим? И все. Всех он устроил, я считаю, это прекрасно, — резюмирует Андрей Вовк.

Он, как и другие эксперты, говорит об очевидной связи Комарова с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, «потому что он был у него советником, работал в АвтоВАЗе.

— Не могу сказать, что он напрямую работает на Чемезова, конечно, это не так, Комаров — сам фигура самостоятельная. Но Кириенко и Чемезов — люди, которые, безусловно, за это назначение. Для Нижнего Новгорода это прекрасное назначение, потому что Никитин (врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, — прим. ред.) и Комаров — это люди одного толка. Они понимают в науке, в промышленности, у них прекрасные федеральные связи, они точно найдут общий язык. И Комаров не силовик, а это очень важно, потому что часть региональных элит напряжена. Такое чувство, что дела и папки лежат на всех, даже если ты ничего не нарушил. И если бы назначили силовика, то это могло бы вылиться в какие-то конфликты в будущем. Сейчас, думаю, элиты будут договариваться на основе бизнес-интересов, на основе развития экономики, — рассчитывает Вовк.

Из плюсов он отмечает, что Комаров не политик, судя по его биографии, не интриган в плохом смысле слова, а человек государственного строя. «Сейчас самый главный вопрос — какая у него будет команда», — считает эксперт.

Генерация идей не входит в полномочия

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин подтверждает, что Комаров — одно из самых близких и доверенных лиц Чемезова.

— Думаю, что сейчас у него есть возможность набраться опыта и в политических преобразованиях, и не только в политических, потому что полпред — это человек, который координирует деятельность силовых органов, который отслеживает четкое выполнение указов президента, человек, который отвечает за согласование персон — представительств федеральных органов на территории. Плюс он должен быть негласным арбитром всех конфликтов, которые так или иначе возникают в процессе финансово-хозяйственной, политической деятельности на территориях вверенного округа. Справится ли он, будет понятно со временем, но то, что у него есть серьезные покровители, которые ему смогут помочь, это бесспорно. У него нет полномочий на резкие преобразования, у него есть задачи, которые он должен выполнять. А то, что он вдруг начнет генерировать какие-то идеи, — это не входит в полномочия полпредов, — рассказал о первоочередных задачах Колядин.

Телеграм-канал «Незыгарь» еще несколько дней назад до официального назначения Комарова писал о том, что по полпреду в ПФО рассматриваются три кандидата, один из которых как раз Игорь Комаров. «На Комарова силовиками собрано большое досье. Лист обвинений большой: от мошенничества и коррупции до продажи технологий и секретов. Комаров абсолютно неприкасаем; планировалось его назначение в Самарскую и в Воронежскую области — назначения сорвались. Наличие досье на кандидата — фактор важный, но не решающий. По словам источника, досье было собрано на Цуканова и Цивилева, что не помешало получить высокие посты. В качестве заместителя министра по науке Комаров курирует все финансовые потоки Миннауки, все госконтракты и процедуры. Назначение Комарова усиливает позиции группы Чемезова. ПФО — это регион присутствия оборонных предприятий. Назначение Комарова также позволит выстроить контакты с Татарстаном и Башкирией», — сообщалось в телеграм-канале. От комментариев уже по факту официального назначения Комарова в телеграм-канале отказались.

Широкий круг связей

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев также в первую очередь говорит о работе на АвтоВАЗе и о том, что Комаров доказал эффективность на всех постах, в том числе и в «Роскосмосе».

— Это то назначение, которое без натяжек можно назвать назначением технократа, эффективного администратора, управленца с учетом его бэкграунда, по образованию он экономист, собственно, всю жизнь занимался бизнесом и производством, высокими технологиями. Можно сказать, что для ПФО экономист — это лучший вариант, это демонстрация приоритетов федерального центра. Не ломать об колено региональные элиты, а помогать решать проблемы, связанные с экономическим ростом, его роль — драйвера в развитии ПФО, — ответил «Реальному времени» Константин Калачев.

Из преимуществ он отмечает широкий круг связей и в правительстве, и в госкорпорациях. «Мне кажется, назначение весьма удачное для регионов федерального округа. Больше чем уверен, что он легко найдет общий язык с Миннихановым, который тоже заточен под повестку развития, ориентирован на эту тему. Уже выстраивается целая система кадровых решений, например, назначение Никитина в Нижний Новгород и Комарова на пост полпреда — явления одного порядка. Главное, чего ждут от ПФО, — экономического роста, роста доходов населения», — добавил Калачев.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков характеризует Комарова как кандидата, который долго не получал назначений, которые ему все прочили.

— Комаров — кандидат, который долгое время не получал прогнозируемых назначений. Его активно двигали на место губернатора Московской области, в другие регионы, на полпредство ЦФО. Если считать, что за спиной Комарова стоит Чемезов и «Ростех», тогда очевидно, что должность в ПФО — это попытка президента сбалансировать влияние в округе, где слишком много новых назначенцев, которые полностью подконтрольны политическому управлению Кремля. У «Ростеха» хорошие отношения с тем же Татарстаном, обширные интересы в Самаре, Нижнем Новгороде. Таким образом, назначение Комарова — в логике Кремля, что касается задач перед ним — их масса. Прежде всего, контроль над молодыми губернаторами-технократами, которые уже столкнулись с массой трудностей. Ему предстоит взять под контроль такие сложные регионы, как Башкирия, установить отношения с Татарстаном. Функция полпредства — представление федеральной власти в регионах, ее интересов, и Поволжье здесь — одна из самых проблемных территорий, — считает Гращенков.