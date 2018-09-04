В Казани взяли шестерых «разводящих»: за иск по расписке покойника и «судейскую взятку»

В числе задержанных — бывшие опера и экс-директор немецкой компании, потерпевшей признана владелица сети ветклиник

«Никогда не думала, что сотрудники Следственного комитета и полиции могут так работать, бесконечно благодарна им!» — признается Елена Алексеева, гендиректор ООО «Ветеринарный центр 911». К силовикам женщину привел гражданский иск на 8 млн рублей, предъявленный ей в качестве долга ее покойного мужа. Уже в ходе рассмотрения иска Алексеева получила предложение — заплатить за благоприятное решение Фемиды взятку в 1,2 млн рублей. В итоге «посредников» задержали в банке, истца — на выходе из суда. «Реальное время» о скандальном гражданском процессе с уголовным финалом.

Долг с того света



Расследованием скандальной истории «разводящих» от Фемиды занимается третий отдел Следкома по РТ и оперативники УЭБиПК МВД Татарстана. Возбуждено два дела — одно о покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 303 УК РФ), другое — о посредничестве во взятке по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По первому привлекают четырех человек, по второму — двоих.

Потерпевшая в обоих делах одна. В июне 2014 года муж Елены Алексеевой скончался после четырех лет борьбы с раком. Последние годы были такими тяжелыми, что Владимир Кашов был вынужден оставить работу в своих компаниях «Био-трейд» и «Котэко» (поставки кормов для животных). «Из-за метастазов была полностью парализована нога, он без помощи не мог спуститься с пятого этажа, лифта у нас нет, — вспоминает Елена Владимировна. — Я последние четыре года умирала вместе с ним — похудела за это время на 35 кг, и вот теперь должна была все это заново пережить, слушая циничные вопросы их юристов...»

В 2017-м Алексеева получила повестку в Московский райсуд Казани о взыскании долга в 8 млн рублей по долговой расписке покойного Кашова. В шоке ознакомившись с делом, женщина обнаружила — на документе стояла синяя печать старой фирмы мужа и явно его подпись, однако сама расписка некоему Инчину была почему-то напечатана на принтере, вместе с датой — 24 октября 2013 года. Позже выяснилось — там указаны данные старого паспорта Кашова, хотя он менял документ за два года до смерти. Никаких долгов за мужем при жизни не водилось, поэтому Елена Алексеева отправилась в суд, веря, что выведет мошенников на чистую воду.

Елена Алексеева отправилась в суд, веря, что выведет мошенников на чистую воду



Свидетели и истец «сыпались», но эксперт признал расписку подлинной

В октябре 2017 года на заседании Московского райсуда Казани ответчица, по ее словам, впервые увидела истца. 32-летний Алексей Инчин и его юристы утверждали, что ее муж получил в долг наличными 8 млн рублей. На второе заседание привели свидетелей, якобы видевших, как эти деньги в октябре 2013-го передавались в такси у дома Кашова. С их слов выходило, что тот, несмотря на болезнь, и спустился, и поднялся на пятый этаж с мешком денег. «Ни комплекцию мужа, ни его рост описать не могли, путались, с какой стороны он сел в машину. Судья Сайран Мухаметзянова их тогда просто размазала, они сыпались на ответах. Также путался и Инчин», — рассказывает Елена Владимировна.

Работает истец-миллионер диспетчером в компании по перевозкам на «Газелях». Своей машины, как выяснилось в суде, никогда не было. В каких купюрах были деньги — Инчин, с его слов, не помнит, говорит — передавал их Кашову на некий бизнес, с условием — позже получить в нем долю. «Какой бизнес заемщик хотел открыть?» — «Я как-то не спросил», — цитирует диалог судьи с Инчиным ответчица. Она говорит, что подтвердить документами наличие доходов и сбережений на 8 млн ее оппонент не смог, на словах ссылался на продажу отцом квартиры за 3,8 млн рублей и фантастические квартальные премии по 330 тысяч.

Судья отправила расписку на экспертизу, чтобы выяснить: что первичнее — печать и подпись Кашова или напечатанный на принтере текст? Закончили экспертизу в апреле 2018-го, и тут оказалось — эксперты считают расписку подлинной: печать и подпись нанесены после печатного текста! В тексте, кстати, было условие займа — 2% в месяц. «В случае выигрыша иска он мог потребовать еще 8 млн — проценты за четыре года», — говорит Алексеева.

До процентов не дошло, зато истцу с липовой распиской хватило наглости потребовать еще и компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей. Ответчица заявила встречные требования о признании договора займа безденежным и сфальсифицированным.

Алексей Инчин в коридоре суда



Эксперты без микроскопа

Аферисты явно переоценили доходность бизнеса ветеринарного доктора Алексеевой — все четыре филиала созданного ею в 2010 году «Ветеринарного центра 911» работают в Казани в арендованных помещениях, миллионов в обороте нет, а в собственности самой бизнес-леди — машина и «хоромы» на последнем этаже в пятиэтажке без лифта. В унаследованной от мужа квартире живут ее родители, у свекрови есть дача. «Понимаю — таких денег у меня просто нет, а за мной стоят старики! А чтобы доказать свою правоту — нужно своих свидетелей приводить, чтобы они рассказывали, как муж болел… Заново переживать все это», — продолжает рассказ женщина.

Судья Мухаметзянова ушла в отставку, и дело передали ее коллеге Елене Самойловой. Рассмотрение начали сначала. Разбить в пух и прах первую экспертизу помог опытный эксперт-криминалист, которого нашли юристы ответчицы. В суде он заявил, что «независимые коллеги» из частной фирмы нарушили стандарты подобных экспертиз, в частности, исследовали расписку под микроскопом с 80-кратным увеличением, тогда как требовался прибор с 600—1000-кратной опцией! Только так можно разглядеть микрочастицы тонера, которые остаются на печати и подписи — если они были первичны, после струйного принтера.

«Коллеги» в суде признали правоту эксперта, представленного ответчицей, в итоге судья назначила новую экспертизу — теперь уже в государственном Средне-Волжском центре судебной экспертизы. Забегая вперед — эксперты этого учреждения тоже прошлись по коллегам-частникам и дали заключение: даже с мощнейшим микроскопом не удается установить, что было раньше — напечатанный на принтере текст или печать с подписью, поскольку после этого бумага подверглась специальной обработке. В общем, авторы первой экспертизы разглядели то, чего не было!

Аферисты явно переоценили доходность бизнеса ветеринарного доктора Алексеевой — все четыре филиала созданного ею в 2010 году «Ветеринарного центра 911» работают в Казани в арендованных помещениях



Игра в шпионов вывела на «немецкого» директора и отсидевшего опера

Ну а пока ждали результат второй экспертизы, на Алексееву вышел некий мужчина, представившись «посредником между ней и экспертами». Он по телефону заявил, что знает о поддельной расписке и хочет «по-человечески помочь», поскольку знает — у подателей иска есть и другие бумаги с печатями компании мужа. Алексеева после совета с юристами пригласила «доброжелателя» к себе на работу, он почему-то отказался, настаивал на ее визите в свой офис, не называя точный адрес.

В итоге встреча состоялась, и на ней женщине пообещали: суд будет на ее стороне, надо лишь добиться проведения еще одной экспертизы — в казанском ООО «Эксперт Груп» (судебно-экспертная деятельность), а еще передать «за решение вопроса в суде» 600 тысяч рублей сразу и столько же после. «Я встречалась с двумя мужчинами — сейчас уже знаю — это были Фахрутдинов и Крицкий», — вспоминает ответчица. Те, по ее словам, знали ее судебное дело в мельчайших деталях. Полагая, что «решалы» связаны с мошенниками-истцами, Алексеева обратилась в полицию. Дальше, по ее словам, пришлось поиграть в шпионов. Оперативники УЭБиПК МВД Татарстана взяли все встречи под контроль. 6 августа Алексеева с Фахрутдиновым встретились в банке, и она положила на указанный им счет 1,2 млн рублей, после чего получателя задержали.

42-летний Рустем Фахрутдинов ранее работал гендиректором ЗАО «Ульч» (производство прочих машин и оборудования спецназначения) в Алексеевском районе. Учредитель ЗАО — гражданин Германии Михаэль Ульч — 10 лет назад как директор Designer Diesel GmbH пострадал в Казани от мошенников, которые обещали поставки рапсового масла и похитили 1,8 млн рублей. Приговор аферистам вынесли в 2012-м, а Фахрутдинов руководил компанией до ноября 2016-го. Говорят, у немцев были планы по строительству мусоросжигательного завода, которые потом пришлось свернуть.

Константин Крицкий оказался не только директором и соучредителем ООО «Эксперт Груп», но и бывшим оперативником БЭП, который вылетел со службы, попав под следствие. Фото facebook.com/konstantin.kricki



На первом же допросе подозреваемый в посредничестве во взятке Фахрутдинов заявил — деньги планировали присвоить. Второго фигуранта взяли в тот же день — Константин Крицкий оказался не только директором и соучредителем ООО «Эксперт Груп», но и бывшим оперативником БЭП, который вылетел со службы, попав под следствие. В 2011 году Омский областной суд приговорил Крицкого за посредничество во взятке 37 тысяч рублей к штрафу в 20-кратном размере, а в 2013-м этот неуплаченный штраф 740 тысяч заменили 3 годами колонии. По отбытию 2 лет и 7 месяцев Верховный суд РФ счел наказание исполненным и освободил из-под стражи и от уплаты штрафа. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Омского облсуда, отметив, что ни о какой реабилитации в поступившем из Москвы постановлении не говорилось.



«Друг» семьи попал под следствие

Крицкий и Фахрутдинов были отправлены под домашний арест. А 13 августа состоялось заседание суда по иску на 8 млн, на котором новый юрист Инчина козырял неизвестно как полученной копией постановления о возбуждении уголовного дела и обвинял Алексееву в сговоре с теми, кто хотел дать суду взятку и выиграть иск. Юрист потребовал немедленно принять обеспечительные меры, и судья Самойлова наложила арест на имущество ответчицы. Ходатайство юристов Алексеевой — направить запрос в налоговую и Росреестр с целью выяснить материальное состояние истца — также было удовлетворено.

На выходе из здания Московского райсуда Инчина и его юриста задержали полицейские. В отношении истца в Следкоме было возбуждено дело о фальсификации доказательств и покушении на мошенничество. Работая с Инчиным, следователи и опера получили информацию и о других причастных к иску по расписке покойника. В их числе оказался друг семьи Алексеевой и Кашова — бывший оперуполномоченный угрозыска Советского РОВД и бизнесмен Андрей Зубков, его родственник Дмитрий Герасимов и Андрей Корень, учредитель и председатель дачного товарищества «Мечта» в поселке Васильево Зеленодольского района. Ранее Корень был владельцем компании оптовой торговли «Петсамо», ликвидированной в 2017 году.

Среди причастных к иску по расписке покойника оказался друг семьи Алексеевой и Кашова — бывший оперуполномоченный угрозыска Советского РОВД и бизнесмен Андрей Зубков

По версии следствия, Зубков в свое время, помогая Кашову как юрист, получил от него чистые листы с подписью и печатью, а потом не вернул их, а спустя годы решил использовать. Вместе с Герасимовым решили — светиться сами не будут, надо найти того, кто подаст иск. Выбор пал на Инчина, который, по некоторым данным, был должен Герасимову 37 тысяч рублей. Корень же нашел юриста представлять интересы истца и изготовил финальный вариант расписки, полагают в Следкоме. Раскололись и лжесвидетели, признавшиеся на допросе — никакой передачи денег в 2013 году не видели, согласились дать нужные показания в суде за 5 тысяч рублей. Денег, впрочем, так и не увидели.

Трое из четырех задержанных за попытку мошенничества сейчас под домашним арестом, в СИЗО только Герасимов. К слову, именно его сама потерпевшая считает связующим звеном между двумя группами аферистов. У следствия пока нет доказательств того, что подавшие иск действовали совместно с теми, кто обещал решить вопрос за взятку. Зато уже есть основания считать — судебную систему хотели использовать, чтобы «по закону» наложить лапу на чужое.

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24 августа Московский райсуд Казани отказал в иске Инчина и удовлетворил требования Алексеевой о признании договора займа незаключенным. Одним из оснований для такого решения стало отсутствие доказательств передачи 8 млн рублей Кашову. Кроме того, в суд была представлена часть материалов Следкома по уголовному делу, которые были исследованы и оглашены. В частности, «было озвучено, что, будучи допрошенным в качестве подозреваемого по уголовному делу, Инчин А.С. признал безденежность займа и показал, что в действительности знаком с Кашовым В.Н. не был и не передавал ему денежные средства в долг, а расписка о получении денежных средств является фиктивной», — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь суда Мария Корнилова, добавив, что решение в силу не вступило.

«Никогда не думала, что сотрудники Следственного комитета и полиции могут так работать, бесконечно благодарна им! Они настоящие профессионалы, бескорыстные и честные люди!» — подводит итог этой истории Елена Алексеева

«Никогда не думала, что сотрудники Следственного комитета и полиции могут так работать, бесконечно благодарна им! Они настоящие профессионалы, бескорыстные и честные люди!» — подводит итог этой истории Елена Алексеева. Особую признательность потерпевшая выражает двум офицерам — начальнику отдела УЭБиПК МВД Татарстана Вячеславу Иванову и руководителю третьего отдела Следкома по РТ Айрату Валееву, отмечая их ум, интеллигентность, профессионализм и энергетику.