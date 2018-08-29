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Челнинские педагоги получат оплату за уроки родного языка — Бурганов

00:59, 29.08.2018
Челнинские педагоги получат оплату за уроки родного языка — Бурганов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Учителя Набережных Челнов получат оплату за уроки родного языка. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов в рамках августовской педконференции в Набережных Челнах.

«До конца сентября мы разберемся. Сейчас по всей республике запросили все документы, чтобы подготовить их в соответствии с существующими требованиями. Безусловно, всем, кто проводил эти уроки, и это зафиксировано документально, труд будет оплачен. У нас на эту тему вообще никаких сомнений нет», — сказал министр.

По словам министра, проблема заключается не в отсутствии денег, а в неправильном оформлении документов, пишет «Татар-информ».

Ранее учитель Людмила Никифорова от лица педагогов Набережных Челнов пожаловалась на невыплату денег за обучение родному языку.

ОбществоОбразование Татарстан
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