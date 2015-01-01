Скандалы в КНИТУ-КХТИ
КНИТУ-КХТИ продолжают сотрясать коррупционные скандалы. В нечистоплотности руководство вуза заподозрили еще в декабре 2015 года, когда проректора Ильдара Абдуллина обвинили в хищении 28 млн рублей и приговорили к 6,5 года колонии. В феврале 2016 года под домашний арест отправили двух сотрудников КНИТУ-КХТИ, подозреваемых в мошенничестве с госконтрактом Минпромторга на 166 млн рублей — Екатерину Сергееву и Аркадия Брысаева, а также завлабораторией кафедры КХТИ Лилию Джанбекову. Третий скандал разразился в июле 2017 года, уже после отставки прежнего ректора Германа Дьяконова. Фигурантами нового дела стали проректор Александр Кочнев и директор Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игорь Дубовик. В августе 2017 следствие дошло и до бывшего ректора - Германа Дьяконова. Согласно последней информации, все эпизоды фактически могут являться частью одной схемы.
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