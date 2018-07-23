Арестованного экс-ректора КХТИ Дьяконова обвинили в низкой скорости чтения

Фото: Реальное время

Экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов прочитал 58 из 65 томов своего уголовного дела. Ограничить срок ознакомления с оставшимися семью томами просил сегодня Вахитовский райсуд Казани следователь ГСУ МВД Татарстана Фанис Галиуллин, суд ему отказал. Об этом «Реальному времени» сообщил адвокат обвиняемого, экс-министр юстиции РТ Мидхат Курманов.

По словам Курманова, представитель МВД настаивал на том, чтобы его клиент завершил знакомство с семью оставшимися томами в недельный срок — то есть читал по тому в день.

«При этом следователь Галиуллин намеренно вводил суд в заблуждение, утверждая, что Дьяконов читает в день по 70 листов», отметил защитник. Он сослался на исследованный судом график, согласно которому на прошлой неделе арестованного экс-ректора с делом не знакомили вообще, а вывозили в ГСУ 9, 10 и 13 июля, и он ознакомился с 355, 305 и 155 листами своего дела соответственно. «Дело в том, что именно последние тома содержат самые важные для защиты материалы — показания свидетелей, протоколы очных ставок, и следствие хочет лишить нас возможности изучить их», полагает Курманов.

В МВД Татарстана заявления адвоката пока не комментируют.

Между тем расследование дела КХТИ вышло на финишную прямую. Группу сотрудников вуза во главе с экс-ректором Дьяконовым и уже осужденным проректором Абдуллиным обвиняют в причастности к 10 эпизодам хищений с оборонными контрактами и благотворительной помощью. Ущерб оценен следствием в 64,2 млн рублей. Дьяконов с обвинением не согласен.